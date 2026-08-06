Чиноз ҳокими маҳалла марказига "Шармандали маҳалла" ёзуви қўйиб, ғайриоддий жазо ўйлаб топилди
Чиноз туманидаги "Бирлик" маҳалласида ободонлаштириш ишлари қониқарсиз деб баҳоланиб, ҳудудга рамзий маънода "Шармандали маҳалла" ёзуви ўрнатиш топширилди. Туман ҳокими Шерзод Солиҳов кўчаларни тозалаш, деворларни оқлаш, дарахт ва гуллар экиш ҳамда ҳудудни тартибга келтириш бўйича вазифалар берди. Корхона ва ташкилот раҳбарларига бириктирилган маҳаллалардаги вазиятни ўрганиб, кўчалар ва хонадонлар кесимида фотоҳисобот тайёрлаш топширилди.
Тошкент вилояти Чиноз туманидаги "Бирлик" маҳалласида ободонлаштириш ишлари қониқарсиз деб баҳоланди. Шу сабаб ҳудуд рамзий маънода "Шармандали маҳалла" деб эълон қилиниб, кўзга ташланадиган жойга шу мазмундаги ёзув ўрнатиш топширилди.
Туман ҳокими Шерзод Солиҳов маҳалладаги ҳолатни танқид қилиб, кўчаларни тозалаш, деворларни оқлаш, дарахт ва гуллар экиш ҳамда ҳудудни тартибга келтириш бўйича масъулларга вазифалар берди.
Корхона ва ташкилот раҳбарларига ҳам ўзларига бириктирилган маҳаллалардаги вазиятни ўрганиш, кўчалар ва хонадонлар кесимида фотоҳисобот тайёрлаш топширилди.
Ҳоким белгиланган муддатда камчиликлар бартараф этилмаса, айрим маҳалла ва хонадонларга огоҳлантирувчи ёзувлар ўрнатилишини маълум қилди.
…