Олимлар аллергия чақирмайдиган итларни яратишга муваффақ бўлди
АҚШ олимлари одамларда аллергик реаксияни камайтиришга қаратилган генетик ўзгартирилган бигл зотли итларни яратди. Киндред Компанион Ссиенсес компанияси итларда аллергиянинг асосий сабабларидан бири бўлган Кан ф 1 оқсилини ишлаб чиқаришга масъул генни таҳрирлаган. Компания раҳбари Метт Уокер бир йилдан ортиқ вақт давомида шундай итлардан бири билан яшаб, аллергик аломатларни сезмаганини айтди.
АҚШ олимлари одамларда аллергик реакцияни камайтиришга қаратилган генетик ўзгартирилган бигл зотли итларни яратганини маълум қилди. Бу ҳақда The Guardian нашри хабар берди.
Маълум қилинишича, Kindred Companion Sciences компанияси мутахассислари итларда аллергиянинг асосий сабабларидан бири ҳисобланган Can f 1 оқсилини ишлаб чиқаришга масъул генни таҳрирлаган. Компания раҳбари Метт Уокернинг айтишича, у бир йилдан ортиқ вақт давомида шундай итлардан бири билан яшаб келмоқда ва шу вақт ичида унда аллергик аломатлар кузатилмаган.
Шу билан бирга, тадқиқотчилар ушбу итларни ҳозирча тўлиқ гипоаллерген деб аташга шошилмаяпти. Сабаби айрим инсонларда итларнинг бошқа оқсилларига нисбатан ҳам аллергик реакция юзага келиши мумкин. Олимлар генетик ўзгартирилган биглларнинг саломатлиги ва ривожланишини узоқ муддат давомида мунтазам кузатиб боришни режалаштирган.
…