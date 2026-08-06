Арсенал юлдузли трансферларни мақсад қилди: Калафиори амбицияларни қўллаб-қувватлади

·60·Спорт
Арсенал юлдузли трансферларни мақсад қилди: Калафиори амбицияларни қўллаб-қувватлади
Қисқача

Рикардо Калафиори Арсенал ўз мавқеини сақлаб қолиши ва кучайиши учун Бруно Гимараес ҳамда Винисиус Жуниор каби дунё даражасидаги футболчиларни таркибга қўшиши кераклигини айтди. Арсенал ва Нюкасл Юнайтед Бруно Гимараеснинг 75 миллион фунт стерлинглик трансфери бўйича келишувга эришгани, футболчининг ўзи эса шимолий Лондонга ўтишни истаётгани хабар қилинмоқда.

Лондоннинг Арсенал клуби ҳимоячиси Рикардо Калафиори жамоанинг трансфер бозоридаги фаоллигини юқори баҳолаб, клуб ўз мавқеини сақлаб қолиш ва янада кучайиш учун Бруно Гимараес ва Винисиус Жуниор каби дунё даражасидаги футболчиларни таркибга қўшиб олиши шартлигини билдирди. Sky Sports нашри хабар қилишича, италиялик футболчи ўтган мавсумдаги тарихий натижалардан кейин ҳам ўсишда давом этиш учун энг юқори савиядаги ижрочилар кераклигини очиқчасига таъкидлаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Арсенал жамоаси Нюкасл Юнайтед ярим ҳимоячиси Бруно Гимараес трансферини якунлашга жуда яқин келгани айтилмоқда. Икки Англия Премер-лигаси клуби футболчининг қиймати бўйича келишувга эришган бўлиб, трансфер суммаси 75 миллион фунт стерлингни ташкил этиши кутилмоқда. Аввалроқ Лён сафида тўп сурган бразилиялик ярим ҳимоячининг ўзи ҳам шимолий Лондонга кўчиб ўтиш истагини билдирган эди.

Марказий чизиқ ва ҳужум чизиғини кучайтириш режаси

Микел Артета шогирдлари таркибига қўшилиши кутилаётган Бруно Гимараес трансфери Лондон клубининг жиддий ниятларидан далолат беради. Мутахассисларнинг фикрича, бразилиялик футболчининг келиши Арсенал ярим ҳимоясига қўшимча ишонч, жисмоний куч ва ижодкорлик олиб киради. Клуб раҳбарияти бош мураббийнинг талабларини бажариш йўлида фаол ҳаракат қилмоқда.

Бироқ, Реал Мадрид ҳужумчиси Винисиус Жуниор атрофидаги вазият анча мураккаброқ тус олмоқда. Англия чемпионлари сафига қўшилиш эҳтимоли муҳокама қилинаётганига қарамай, Мадрид клуби ўз юлдузини сақлаб қолиш учун ҳаракатларни кучайтирди. Реал Мадрид футболчининг шартномасини узайтириш бўйича таклифини яхшилагани Арсеналнинг бу борадаги умидларига бироз таъсир кўрсатди.

Шартнома вазияти ва келажакдаги имкониятлар

Винисиуснинг амалдаги шартномаси келаси ёзда якунига етиши сабабли вазият ўта ўзгарувчанлигича қолмоқда. Агар бразилиялик вингер Мадридда янги битим имзолмаса, у эркин агент сифатида кетиш эҳтимоли ҳам мавжуд. Арсенал эса футболчига жуда жозибали молиявий шартларни таклиф қилишга тайёр экани хабар қилинмоқда.

Рикардо Калафиорининг фикрича, Арсенал ҳозирда энг юқори чўққиларда турибди ва бу мавқени сақлаб қолиш учун фақатгина энг сара футболчилар билан тўлдирилиши керак. Ҳимоячининг сўзларига кўра, жамоа чемпионликни бой бермаслик ва ўтган мавсумдаги кўрсаткичларни яхшилаш учун айнан шундай юлдузлар хизматига муҳтож.

АрсеналРикардо КалафиориБруно ГимараесВинисиус ЖуниорПремер-лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54Атлетико Мадрид Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро трансфери устида иш бошладиАтлетико Мадрид Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро трансфери устида иш бошладиБугун, 16:36Наполи Габриел Жесус трансферини амалга оширмоқчиНаполи Габриел Жесус трансферини амалга оширмоқчиБугун, 16:33Лионель Месси ўглининг Барселона академиясига қайтиши ҳақидаги миш-мишларга чек қўйдиЛионель Месси ўглининг Барселона академиясига қайтиши ҳақидаги миш-мишларга чек қўйдиБугун, 16:14Марк-Андре тер Стеген Барселонадан Аяксга кўчиб ўтдиМарк-Андре тер Стеген Барселонадан Аяксга кўчиб ўтдиБугун, 15:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)