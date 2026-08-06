Арсенал юлдузли трансферларни мақсад қилди: Калафиори амбицияларни қўллаб-қувватлади
Рикардо Калафиори Арсенал ўз мавқеини сақлаб қолиши ва кучайиши учун Бруно Гимараес ҳамда Винисиус Жуниор каби дунё даражасидаги футболчиларни таркибга қўшиши кераклигини айтди. Арсенал ва Нюкасл Юнайтед Бруно Гимараеснинг 75 миллион фунт стерлинглик трансфери бўйича келишувга эришгани, футболчининг ўзи эса шимолий Лондонга ўтишни истаётгани хабар қилинмоқда.
Лондоннинг Арсенал клуби ҳимоячиси Рикардо Калафиори жамоанинг трансфер бозоридаги фаоллигини юқори баҳолаб, клуб ўз мавқеини сақлаб қолиш ва янада кучайиш учун Бруно Гимараес ва Винисиус Жуниор каби дунё даражасидаги футболчиларни таркибга қўшиб олиши шартлигини билдирди. Sky Sports нашри хабар қилишича, италиялик футболчи ўтган мавсумдаги тарихий натижалардан кейин ҳам ўсишда давом этиш учун энг юқори савиядаги ижрочилар кераклигини очиқчасига таъкидлаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Арсенал жамоаси Нюкасл Юнайтед ярим ҳимоячиси Бруно Гимараес трансферини якунлашга жуда яқин келгани айтилмоқда. Икки Англия Премер-лигаси клуби футболчининг қиймати бўйича келишувга эришган бўлиб, трансфер суммаси 75 миллион фунт стерлингни ташкил этиши кутилмоқда. Аввалроқ Лён сафида тўп сурган бразилиялик ярим ҳимоячининг ўзи ҳам шимолий Лондонга кўчиб ўтиш истагини билдирган эди.
Марказий чизиқ ва ҳужум чизиғини кучайтириш режасиМикел Артета шогирдлари таркибига қўшилиши кутилаётган Бруно Гимараес трансфери Лондон клубининг жиддий ниятларидан далолат беради. Мутахассисларнинг фикрича, бразилиялик футболчининг келиши Арсенал ярим ҳимоясига қўшимча ишонч, жисмоний куч ва ижодкорлик олиб киради. Клуб раҳбарияти бош мураббийнинг талабларини бажариш йўлида фаол ҳаракат қилмоқда.
Бироқ, Реал Мадрид ҳужумчиси Винисиус Жуниор атрофидаги вазият анча мураккаброқ тус олмоқда. Англия чемпионлари сафига қўшилиш эҳтимоли муҳокама қилинаётганига қарамай, Мадрид клуби ўз юлдузини сақлаб қолиш учун ҳаракатларни кучайтирди. Реал Мадрид футболчининг шартномасини узайтириш бўйича таклифини яхшилагани Арсеналнинг бу борадаги умидларига бироз таъсир кўрсатди.
Шартнома вазияти ва келажакдаги имкониятларВинисиуснинг амалдаги шартномаси келаси ёзда якунига етиши сабабли вазият ўта ўзгарувчанлигича қолмоқда. Агар бразилиялик вингер Мадридда янги битим имзолмаса, у эркин агент сифатида кетиш эҳтимоли ҳам мавжуд. Арсенал эса футболчига жуда жозибали молиявий шартларни таклиф қилишга тайёр экани хабар қилинмоқда.
Рикардо Калафиорининг фикрича, Арсенал ҳозирда энг юқори чўққиларда турибди ва бу мавқени сақлаб қолиш учун фақатгина энг сара футболчилар билан тўлдирилиши керак. Ҳимоячининг сўзларига кўра, жамоа чемпионликни бой бермаслик ва ўтган мавсумдаги кўрсаткичларни яхшилаш учун айнан шундай юлдузлар хизматига муҳтож.
…