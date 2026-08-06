26 сониялик жангдаги жароҳатдан кейин: Ван ва Пантожа яна учрашади...
Джошуа Ван ва Алешандре Пантожа UFC 331 турнирининг марказий жангида энг енгил вазн тоифасидаги чемпионлик камари учун реванш жангида тўқнашади. Баҳс АҚШ вақти билан 19 сентябр куни Лос-Анжелесдаги Crypto.com Аренада ўтказилади ва вақт фарқи сабаб Ўзбекистонда 20 сентябр тонгига тўғри келиши кутилмоқда. Уларнинг 2025 йил 6 декабрдаги илк жанги 26-сонияда Пантожада оғир жароҳат юзага келгани сабаб Ван фойдасига техник нокаут билан якунланган эди.
UFC’нинг энг енгил вазн тоифасидаги чемпионлик камари учун кутилган реванш расман тасдиқланди. Амалдаги чемпион Жошуа Ван собиқ камар соҳиби Алешандре Пантожага қарши UFC 331 турнирининг марказий жангида октагонга чиқади.
Мусобақа АҚШ вақти билан 19 сентябрь куни Лос-Анжелесдаги Crypto.com Arena’да ўтказилади. Вақт фарқи сабаб асосий жанг Ўзбекистонда 20 сентябрь тонгига тўғри келиши кутилмоқда.
Биринчи жанг атиги 26 сония давом этганди
Жангчилар илк бор 2025 йилнинг 6 декабрида UFC 323 турнирида тўқнашган. Пантожа ўша оқшом чемпионлик камарини ҳимоя қилган, Ван эса фаолиятида биринчи марта UFC титули учун курашганди.
Бироқ мухлислар кутган тўлақонли жанг амалга ошмади. Баҳснинг 26-сониясида Пантожанинг қўл ва тирсак соҳасида оғир жароҳат юзага келди. Бразилиялик спортчи давом эта олмагани учун Ван техник нокаут орқали ғолиб деб топилиб, чемпионлик камарини қўлга киритди. UFC расмий натижасида мағлубият «жароҳат туфайли техник нокаут» сифатида қайд этилган.
Шу сабаб биринчи учрашув Ван Пантожадан кучли эканини исботлаб берган жанг сифатида қабул қилинмади. Аксинча, кутилмаган жароҳат икки спортчи ўртасидаги асосий саволни очиқ қолдирди.
Ван камарни ҳимоя қилиб, шубҳаларга жавоб берди
Жошуа Ван чемпионликни тасодифан қўлга киритгани ҳақидаги танқидларга кейинги жангида жавоб қайтарди. У 2026 йил май ойида Тацуро Тайрага қарши беш раундлик баҳсда камарини илк марта ҳимоя қилди.
Мьянмада туғилган спортчи рақибини бешинчи раунднинг 1 дақиқа 32-сониясида зарбалар билан тўхтатди. Шу тариқа Ван юқори суръатда тўлиқ чемпионлик жанги ўтказа олишини ва сўнгги раундларда ҳам хавфли бўлиб қолишини кўрсатди.
UFC’нинг амалдаги расмий профилида Ваннинг профессионал рекорди 17 та ғалаба ва 2 та мағлубият сифатида кўрсатилган. Унинг 9 та ғалабаси нокаут, яна иккитаси сабмишн орқали қўлга киритилган. Шу боис айрим хабарларда келтирилаётган 21–2 натижаси UFC расмий статистикасига мос келмайди.
Пантожа учун бу оддий реванш эмас
Алешандре Пантожа биринчи жангга қадар дивизионнинг энг барқарор чемпионларидан бири эди. Унинг Ванга қарши мағлубияти саккизта жангдан иборат ғалабали серияга нуқта қўйди.
Бразилиялик UFC’нинг энг енгил вазн тарихида 14 та ғалаба билан рекордчилардан бири ҳисобланади. Унинг 12 та профессионал ғалабаси рақибни таслим қилиш орқали қўлга киритилган, бу эса Пантожанинг партерда қанчалик хавфли эканини кўрсатади. UFC расмий профилида унинг рекорди 30–6 сифатида қайд этилган.
Пантожа биринчи баҳсда камарни тўлиқ жангда бой бермагани учун зудлик билан реванш талаб қилганди. Энди у жароҳатдан кейинги илк жангидаёқ ўз унвонини қайтариш имкониятига эга бўлади.
Икки мутлақо бошқа услуб тўқнашади
Ваннинг асосий устунлиги — юқори суръат, кўп сонли зарбалар ва раундлар давомида босимни пасайтирмаслик. UFC статистикасида у бир дақиқада ўртача 8,43 та аниқ зарба йўллаётгани кўрсатилган.
Пантожа эса жангни партерга ўтказиш, рақибнинг орқа томонига чиқиш ва бўғиш усулларидан фойдаланишда дивизионнинг энг тажрибали спортчиларидан бири. У Ваннинг ҳужумкорлигидан фойдаланиб, яқин масофада клинч ёки тейкдаун излаши мумкин.
Амалдаги чемпион учун асосий вазифа Пантожанинг курашини тўхтатиш ва жангни тик ҳолатда сақлаш бўлади. Собиқ чемпион эса Ваннинг тезлиги ва зарбалар ҳажми остида узоқ вақт қолиб кетмаслиги керак.
26 сонияда жавобсиз қолган саволга беш раунд берилади
Биринчи тўқнашувда спортчилар ўз режаларини кўрсатишга ҳам улгурмаганди. Шу сабаб UFC 331’даги реванш фақат камар учун эмас, ўша баҳсдан кейин пайдо бўлган барча шубҳаларга жавоб бериш учун ҳам ўтказилади.
Ван Пантожани тўлиқ жангда мағлуб этиб, дивизионнинг ҳақиқий чемпиони эканини исботламоқчи. Пантожа эса камарни жангда эмас, бахтсиз жароҳат туфайли йўқотганини кўрсатишга ҳаракат қилади.
Биринчи учрашув 26 сония давом этган бўлса, бу сафар икки спортчига ҳақиқий кучли ким эканини аниқлаш учун беш раундгача вақт берилади.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…