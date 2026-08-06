Даҳшат: осмонни қора тутун қоблаб катта ёнғин содир бўлгани ҳақидаги видео тармоқларда тарқалди

·162·Жамият
Даҳшат: осмонни қора тутун қоблаб катта ёнғин содир бўлгани ҳақидаги видео тармоқларда тарқалди
Қисқача

Ижтимоий тармоқларда Изза томонда катта ёнғин содир бўлгани айтилган видеолар тарқалди. Кадрларда осмонни қуюқ қора тутун қоплагани ва тутун узоқ масофадан ҳам кўрингани акс этган. Ҳозирча ёнғин қаерда бошланган, нималар ёнаётгани, сабаби, жабрланганлар ёки етказилган зарар ҳақида расмий маълумот берилмади. Воқеа тафсилотлари мутасадди идораларнинг расмий изоҳидан кейин маълум бўлади.

Ижтимоий тармоқларда Изза томонда катта ёнғин содир бўлгани айтилган видеолар тарқалди. Кадрларда осмонни қуюқ қора тутун қоплагани, атрофдагилар эса вазиятдан хавотирга тушганини кўриш мумкин.

Тутун узоқ масофадан ҳам кўринган. Видеони тасвирга олганлар ёнғин кўлами катта эканини айтмоқда. Бироқ ҳозирча ёнғин айнан қаерда бошлангани, нималар ёнаётгани ва ҳодисага нима сабаб бўлгани ҳақида расмий маълумот берилмади.

Шунингдек, жабрланганлар ёки етказилган зарар тўғрисида ҳам аниқ ахборот йўқ. Воқеа тафсилотлари мутасадди идораларнинг расмий изоҳидан кейин маълум бўлади.

Изза
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Оддий сув ва Mountain Dew учун 90 минг сўм: кореялик блогер норозилигини билдирдиОддий сув ва Mountain Dew учун 90 минг сўм: кореялик блогер норозилигини билдирдиБугун, 17:32BYD ҳайдовчиси бир нечта автомобилни қасддан уриб, шикастлади (видео)BYD ҳайдовчиси бир нечта автомобилни қасддан уриб, шикастлади (видео)Бугун, 16:05Тошкентда аёлнинг беҳаё расмларини тарқатмаслик учун пул талаб қилган шахс ушландиТошкентда аёлнинг беҳаё расмларини тарқатмаслик учун пул талаб қилган шахс ушландиБугун, 15:10Қашқадарёда 19 ёшли йигит вояга етмаган қизга шилқимлик қилгани учун қамалдиҚашқадарёда 19 ёшли йигит вояга етмаган қизга шилқимлик қилгани учун қамалдиБугун, 15:03ППХ ходимининг жасорати: Тошкентда чўкаётган 13 ёшли бола қутқарилдиППХ ходимининг жасорати: Тошкентда чўкаётган 13 ёшли бола қутқарилдиБугун, 13:26Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирдиТўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирдиБугун, 12:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!