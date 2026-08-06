Даҳшат: осмонни қора тутун қоблаб катта ёнғин содир бўлгани ҳақидаги видео тармоқларда тарқалди
Ижтимоий тармоқларда Изза томонда катта ёнғин содир бўлгани айтилган видеолар тарқалди. Кадрларда осмонни қуюқ қора тутун қоплагани ва тутун узоқ масофадан ҳам кўрингани акс этган. Ҳозирча ёнғин қаерда бошланган, нималар ёнаётгани, сабаби, жабрланганлар ёки етказилган зарар ҳақида расмий маълумот берилмади. Воқеа тафсилотлари мутасадди идораларнинг расмий изоҳидан кейин маълум бўлади.
Ижтимоий тармоқларда Изза томонда катта ёнғин содир бўлгани айтилган видеолар тарқалди. Кадрларда осмонни қуюқ қора тутун қоплагани, атрофдагилар эса вазиятдан хавотирга тушганини кўриш мумкин.
Тутун узоқ масофадан ҳам кўринган. Видеони тасвирга олганлар ёнғин кўлами катта эканини айтмоқда. Бироқ ҳозирча ёнғин айнан қаерда бошлангани, нималар ёнаётгани ва ҳодисага нима сабаб бўлгани ҳақида расмий маълумот берилмади.
Шунингдек, жабрланганлар ёки етказилган зарар тўғрисида ҳам аниқ ахборот йўқ. Воқеа тафсилотлари мутасадди идораларнинг расмий изоҳидан кейин маълум бўлади.
…