Redmi K100 Pro Max смартфонининг асосий техник хусусиятлари эълон қилинди

·107·Техно
Redmi K100 Pro Max смартфонининг асосий техник хусусиятлари эълон қилинди
Қисқача

Xiaomi Redmi K100 Pro Max смартфонининг тақдимоти 11-августга белгиланган. Қурилма 185 Hz частотали дисплей, Snapdragon 8 Элите Gen5 процессори, Фурй Энгине механизми ва D2 сунъий интеллект чипи билан жиҳозланади. Смартфон 9070 mAh сиғимли батареяга эга бўлиб, 100 ваттли симли ва 50 ваттли симсиз қувватлашни қўллаб-қувватлайди. Унинг асосий камераси 200 мегапикселлик датчик, аудио тизими эса Босе билан ҳамкорликдаги 2.1 форматли технология билан таъминланади.

Xiaomi компанияси Redmi K100 Pro туркумидаги энг илғор қурилма — Redmi K100 Pro Max смартфонининг расмий суратларини намойиш этди ва унинг асосий техник имкониятларини ошкор қилди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур флагманнинг тақдимоти жорий йилнинг 11-августига белгиланган бўлиб, компания янги авлод мобил қурилмалари бозори учун жиддий тайёргарлик кўраётганини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Эълон қилинган расмий тизерларга таяниб айтганда, янги смартфон оқ рангдаги мукаммал корпус дизайнига эга бўлади. Шунингдек, қурилманинг овоз имкониятларига ҳам алоҳида эътибор қаратилган бўлиб, у таниқли Босе бренди билан ҳамкорликдаги 2.1 форматли илғор аудио тизими билан жиҳозланиши кутилмоқда. Бу эса фойдаланувчиларга мультимедиа контентини истеъмол қилишда юқори сифатли овоз тақдим этишини англатади.

Рекорд даражадаги экран частотаси ва унумдорлик

Xiaomi Груп президенти Лу Вейбигнинг маълум қилишича, смартфон дисплейи ўта юқори кадрлар частотасини — нақ 185 Hz ни қўллаб-қувватлайди. Бундай кўрсаткич айниқса динамик ўйинлар ва интерфейснинг ўта силлиқ ишлашини таъминлашда муҳим аҳамият касб этади.

Қурилманинг аппарат асоси сифатида энг сўнгги Snapdragon 8 Элите Gen5 процессори танланган. Компания маълумотларига кўра, ушбу процессор ва техник мажмуа AnTuTu бенчмарк синовида улкан натижани қайд этиб, 4,555 миллион балл тўплашга муваффақ бўлган. График имкониятларни янада яхшилаш мақсадида қурилма махсус Фурй Энгине механизми ҳамда алоҳида D2 сунъий интеллект чипи билан таминланган.

Батарея ва камера имкониятлари

ixbt.com хабарига кўра, Redmi K100 Pro Max модели ўта қувватли аккумулятор билан таъминланади. Батарея сиғими 9070 мАч ни ташкил этиб, фойдаланувчиларга гаджетдан узоқ вақт давомида қувватлагичсиз фойдаланиш имконини беради. Шу билан бирга, қурилма 100 ваттли тезкор симли ва 50 ваттли симсиз қувват олиш технологияларини қўллаб-қувватлайди.

Фот имкониятлари борасида ҳам флагман ўз мавқеини сақлаб қолади. Хусусан, бош камеранинг асосий модули 200 мегапикселлик юқори аниқликдаги датчик билан жиҳозланмоқда. Бу эса энг майда деталларгача аниқ ва сифатли суратга олиш имкониятини тақдим этиб, мобилография ихлосмандларини қувонтириши шубҳасиз.

XiaomiRedmi K100 Pro MaxSnapdragon 8 Элите Gen5AnTuTuСмартфонлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиАҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиБугун, 16:58Samsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиSamsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиБугун, 15:53Восточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиВосточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиБугун, 15:29BYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиBYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиБугун, 15:12Росатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаРосатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаБугун, 15:00Xiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиXiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиБугун, 12:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди