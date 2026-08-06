Redmi K100 Pro Max смартфонининг асосий техник хусусиятлари эълон қилинди
Xiaomi Redmi K100 Pro Max смартфонининг тақдимоти 11-августга белгиланган. Қурилма 185 Hz частотали дисплей, Snapdragon 8 Элите Gen5 процессори, Фурй Энгине механизми ва D2 сунъий интеллект чипи билан жиҳозланади. Смартфон 9070 mAh сиғимли батареяга эга бўлиб, 100 ваттли симли ва 50 ваттли симсиз қувватлашни қўллаб-қувватлайди. Унинг асосий камераси 200 мегапикселлик датчик, аудио тизими эса Босе билан ҳамкорликдаги 2.1 форматли технология билан таъминланади.
Xiaomi компанияси Redmi K100 Pro туркумидаги энг илғор қурилма — Redmi K100 Pro Max смартфонининг расмий суратларини намойиш этди ва унинг асосий техник имкониятларини ошкор қилди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур флагманнинг тақдимоти жорий йилнинг 11-августига белгиланган бўлиб, компания янги авлод мобил қурилмалари бозори учун жиддий тайёргарлик кўраётганини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Эълон қилинган расмий тизерларга таяниб айтганда, янги смартфон оқ рангдаги мукаммал корпус дизайнига эга бўлади. Шунингдек, қурилманинг овоз имкониятларига ҳам алоҳида эътибор қаратилган бўлиб, у таниқли Босе бренди билан ҳамкорликдаги 2.1 форматли илғор аудио тизими билан жиҳозланиши кутилмоқда. Бу эса фойдаланувчиларга мультимедиа контентини истеъмол қилишда юқори сифатли овоз тақдим этишини англатади.
Рекорд даражадаги экран частотаси ва унумдорликXiaomi Груп президенти Лу Вейбигнинг маълум қилишича, смартфон дисплейи ўта юқори кадрлар частотасини — нақ 185 Hz ни қўллаб-қувватлайди. Бундай кўрсаткич айниқса динамик ўйинлар ва интерфейснинг ўта силлиқ ишлашини таъминлашда муҳим аҳамият касб этади.
Қурилманинг аппарат асоси сифатида энг сўнгги Snapdragon 8 Элите Gen5 процессори танланган. Компания маълумотларига кўра, ушбу процессор ва техник мажмуа AnTuTu бенчмарк синовида улкан натижани қайд этиб, 4,555 миллион балл тўплашга муваффақ бўлган. График имкониятларни янада яхшилаш мақсадида қурилма махсус Фурй Энгине механизми ҳамда алоҳида D2 сунъий интеллект чипи билан таминланган.
Батарея ва камера имкониятлариixbt.com хабарига кўра, Redmi K100 Pro Max модели ўта қувватли аккумулятор билан таъминланади. Батарея сиғими 9070 мАч ни ташкил этиб, фойдаланувчиларга гаджетдан узоқ вақт давомида қувватлагичсиз фойдаланиш имконини беради. Шу билан бирга, қурилма 100 ваттли тезкор симли ва 50 ваттли симсиз қувват олиш технологияларини қўллаб-қувватлайди.
Фот имкониятлари борасида ҳам флагман ўз мавқеини сақлаб қолади. Хусусан, бош камеранинг асосий модули 200 мегапикселлик юқори аниқликдаги датчик билан жиҳозланмоқда. Бу эса энг майда деталларгача аниқ ва сифатли суратга олиш имкониятини тақдим этиб, мобилография ихлосмандларини қувонтириши шубҳасиз.
…