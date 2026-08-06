Винисиус 2031 йилгача қоладими? Музокараларда кескин бурилиш

·58·Спорт
Винисиус 2031 йилгача қоладими? Музокараларда кескин бурилиш
Қисқача

Винисиус Жуниор «Реал» билан 2031 йилгача мўлжалланган янги шартнома бўйича келишувга эришгани айтилмоқда, бироқ ҳужжат ҳали расман имзоланмаган. Сўнгги музокараларда клуб йилига 24 миллион еврогача бўлган пакетни таклиф қилган ва томонлар маош, бонуслар ҳамда имиж ҳуқуқларига оид масалаларда анча яқинлашган.

Винисиус Жуниорнинг «Реал»даги келажаги атрофидаги узоқ муҳокамалар ҳал қилувчи босқичга яқинлашмоқда. Журналист Рамон Алварес маълумотига кўра, бразилиялик вингер Мадрид клуби билан 2031 йилгача мўлжалланган янги шартнома бўйича келишувга эришган.

Бироқ муҳим жиҳат бор: «Реал» ҳозирча шартнома узайтирилганини расман эълон қилмади. Испаниянинг бир қатор нуфузли манбалари эса томонлар ўртасидаги сўнгги учрашув ижобий ўтганини, аммо якуний имзо ҳали қўйилмаганини ёзмоқда.

Икки йиллик музокарада илк жиддий яқинлашув

Винисиус ва «Реал» ўртасидаги янги шартнома бўйича музокаралар анча вақтдан бери давом этиб келаётганди. Асосий келишмовчилик футболчининг маоши, шартномани узайтиргани учун бериладиган мукофот ва имиж ҳуқуқларига оид шартлар билан боғлиқ бўлган.

Сўнгги музокарада «Реал»ни бош директор Хосе Анхель Санчес ва скаутлар хизмати раҳбари Жуни Калафат, футболчи томонини эса агент Фредерико Пена тақдим этгани айтилмоқда.

Испания матбуотига кўра, Мадрид клуби аввалги таклифини яхшилаб, бонуслар билан бирга йилига 24 миллион еврогача бўлган пакетни тақдим қилган. Винисиус томони дастлаб 30 миллион евро атрофида даромад талаб қилган бўлса-да, янги шартлар икки томонни аввалгидан анча яқинлаштирган.

Учрашувдан кейин клубда ҳам, футболчининг атрофида ҳам янгиланиш бўйича оптимизм кучайган. Аммо молиявий ва ҳуқуқий тафсилотлар тўлиқ келишилмагунча, шартномани расман имзоланган деб ҳисоблашга эрта.

«Арсенал» вазиятни диққат билан кузатди

Винисиуснинг амалдаги келишуви 2027 йил 30 июнда якунланади. Бу маълумот «Реал»нинг 2023 йилдаги расмий баёнотида ҳам қайд этилган.

Шу сабаб янги шартнома бўйича келишув кечиккани Англиянинг «Арсенал» клуби эътиборини тортди. Лондонликлар бразилиялик футболчининг вакиллари билан боғлиқ вазиятни ўрганган ва музокаралар муваффақиятсиз якунланса, трансфер имкониятини кўриб чиқишга тайёр бўлган.

«Реал» ҳам Винисиусни шартномасининг сўнгги йилига етиб борган ҳолда йўқотишни истамайди. Агар келишув тузилмаса, футболчи 2027 йил январидан бошлаб бошқа клублар билан эркин музокара ўтказиш ҳуқуқига эга бўлади.

Шу нуқтаи назардан, «Арсенал» қизиқиши музокаралардаги босимни кучайтирган омиллардан бири бўлди. Аммо сўнгги хабарлардан кейин лондонликларнинг Винисиусни олиб кетиш имконияти сезиларли даражада камайиши мумкин.

Моуриньюнинг позицияси ҳам таъсир қилди

«Реал»нинг янги бош мураббийи Жозе Моуринью Винисиусни келгуси лойиҳанинг муҳим қисми сифатида кўраётгани айтилмоқда. Португалиялик мутахассис футболчи билан шахсан мулоқот қилиб, унинг жамоадаги ўрни ва келажакдаги вазифаларини тушунтирган.

Винисиус ҳам мавсумолди тайёргарлиги вақтида янги мураббий билан ишлашдан мамнунлигини билдириб, «бахтли футбол» ўйнашни исташини айтди. Шу билан бирга, ўша пайтда унинг шартномаси ҳали узайтирилмаган ва музокаралар давом этаётган эди.

Бразилиялик вингернинг Килиан Мбаппе ва янги футболчилар билан бир таркибда қандай ишлатилиши ҳам музокараларда муҳим ўрин тутган бўлиши мумкин. Чунки футболчи учун фақат маош эмас, майдондаги мақоми ва клубнинг унга бўлган ишончи ҳам аҳамиятли.

2018 йилда бошланган тарих давом этадими?

Винисиус «Реал»га 2018 йил июлида, 18 ёшида «Фламенго»дан келиб қўшилган. Ўша трансфер қиймати тахминан 45 миллион евро деб баҳоланганди.

Дастлаб мослашишда қийналган бразилиялик футболчи кейинчалик жамоанинг асосий ҳужум қуролларидан бирига айланди. У 2022 йилги Чемпионлар лигаси финалида «Ливерпуль»га қарши ғалаба голини уриб, «Реал»га тарихидаги 14-Европа кубогини олиб келган.

Клубнинг 2023 йилдаги расмий маълумотига кўра, Винисиус ўша вақтгача биринчи жамоада 235 та учрашув ўтказиб, 63 та гол урган ва тўққизта совринни қўлга киритган эди.

Унинг Мадриддаги кейинги йиллари ҳам шахсий натижалар, катта ўйинлардаги голлар ва майдон ташқарисидаги турли баҳслар билан ўтди. Шунинг учун Винисиус билан шартномани узайтириш оддий кадрлар қарори эмас — клубнинг келгуси беш йиллик ҳужум стратегиясига оид танловдир.

Расмий эълонгача эҳтиёткорлик зарур

Рамон Алварес келишувга эришилганини хабар қилмоқда. Cadena SER ҳам янги молиявий таклиф икки томонни яқинлаштиргани ва Винисиуснинг шартлар бўйича устунликка эришганини ёзди.

Бироқ AS нашрининг сўнгги маълумотида «Реал» футболчидан тез орада якуний жавоб кутаётгани ва ҳали тўлиқ келишув мавжуд эмаслиги таъкидланган.

Демак, ҳозирги вазиятни қуйидагича баҳолаш тўғрироқ:

  • Винисиус ва «Реал» ўртасидаги музокараларда катта силжиш бор;

  • янги шартнома 2031 йилгача мўлжалланиши кутилмоқда;

  • «Арсенал»нинг трансфер имконияти камаймоқда;

  • аммо клубнинг расмий баёноти ва футболчининг имзоси ҳали кутилмоқда.

Агар келишув якунланса, Винисиус «Реал»даги фаолиятини 13 йилгача узайтириши мумкин. Агар охирги тафсилотларда яна келишмовчилик пайдо бўлса, Европа трансфер бозоридаги энг катта курашлардан бири қайта очилади.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

Винисиус ЖуниорРеал МадридАрсеналРамон Алварес
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54Атлетико Мадрид Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро трансфери устида иш бошладиАтлетико Мадрид Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро трансфери устида иш бошладиБугун, 16:36Наполи Габриел Жесус трансферини амалга оширмоқчиНаполи Габриел Жесус трансферини амалга оширмоқчиБугун, 16:33Лионель Месси ўглининг Барселона академиясига қайтиши ҳақидаги миш-мишларга чек қўйдиЛионель Месси ўглининг Барселона академиясига қайтиши ҳақидаги миш-мишларга чек қўйдиБугун, 16:14Марк-Андре тер Стеген Барселонадан Аяксга кўчиб ўтдиМарк-Андре тер Стеген Барселонадан Аяксга кўчиб ўтдиБугун, 15:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)