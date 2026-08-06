Винисиус 2031 йилгача қоладими? Музокараларда кескин бурилиш
Винисиус Жуниор «Реал» билан 2031 йилгача мўлжалланган янги шартнома бўйича келишувга эришгани айтилмоқда, бироқ ҳужжат ҳали расман имзоланмаган. Сўнгги музокараларда клуб йилига 24 миллион еврогача бўлган пакетни таклиф қилган ва томонлар маош, бонуслар ҳамда имиж ҳуқуқларига оид масалаларда анча яқинлашган.
Винисиус Жуниорнинг «Реал»даги келажаги атрофидаги узоқ муҳокамалар ҳал қилувчи босқичга яқинлашмоқда. Журналист Рамон Алварес маълумотига кўра, бразилиялик вингер Мадрид клуби билан 2031 йилгача мўлжалланган янги шартнома бўйича келишувга эришган.
Бироқ муҳим жиҳат бор: «Реал» ҳозирча шартнома узайтирилганини расман эълон қилмади. Испаниянинг бир қатор нуфузли манбалари эса томонлар ўртасидаги сўнгги учрашув ижобий ўтганини, аммо якуний имзо ҳали қўйилмаганини ёзмоқда.
Икки йиллик музокарада илк жиддий яқинлашув
Винисиус ва «Реал» ўртасидаги янги шартнома бўйича музокаралар анча вақтдан бери давом этиб келаётганди. Асосий келишмовчилик футболчининг маоши, шартномани узайтиргани учун бериладиган мукофот ва имиж ҳуқуқларига оид шартлар билан боғлиқ бўлган.
Сўнгги музокарада «Реал»ни бош директор Хосе Анхель Санчес ва скаутлар хизмати раҳбари Жуни Калафат, футболчи томонини эса агент Фредерико Пена тақдим этгани айтилмоқда.
Испания матбуотига кўра, Мадрид клуби аввалги таклифини яхшилаб, бонуслар билан бирга йилига 24 миллион еврогача бўлган пакетни тақдим қилган. Винисиус томони дастлаб 30 миллион евро атрофида даромад талаб қилган бўлса-да, янги шартлар икки томонни аввалгидан анча яқинлаштирган.
Учрашувдан кейин клубда ҳам, футболчининг атрофида ҳам янгиланиш бўйича оптимизм кучайган. Аммо молиявий ва ҳуқуқий тафсилотлар тўлиқ келишилмагунча, шартномани расман имзоланган деб ҳисоблашга эрта.
«Арсенал» вазиятни диққат билан кузатди
Винисиуснинг амалдаги келишуви 2027 йил 30 июнда якунланади. Бу маълумот «Реал»нинг 2023 йилдаги расмий баёнотида ҳам қайд этилган.
Шу сабаб янги шартнома бўйича келишув кечиккани Англиянинг «Арсенал» клуби эътиборини тортди. Лондонликлар бразилиялик футболчининг вакиллари билан боғлиқ вазиятни ўрганган ва музокаралар муваффақиятсиз якунланса, трансфер имкониятини кўриб чиқишга тайёр бўлган.
«Реал» ҳам Винисиусни шартномасининг сўнгги йилига етиб борган ҳолда йўқотишни истамайди. Агар келишув тузилмаса, футболчи 2027 йил январидан бошлаб бошқа клублар билан эркин музокара ўтказиш ҳуқуқига эга бўлади.
Шу нуқтаи назардан, «Арсенал» қизиқиши музокаралардаги босимни кучайтирган омиллардан бири бўлди. Аммо сўнгги хабарлардан кейин лондонликларнинг Винисиусни олиб кетиш имконияти сезиларли даражада камайиши мумкин.
Моуриньюнинг позицияси ҳам таъсир қилди
«Реал»нинг янги бош мураббийи Жозе Моуринью Винисиусни келгуси лойиҳанинг муҳим қисми сифатида кўраётгани айтилмоқда. Португалиялик мутахассис футболчи билан шахсан мулоқот қилиб, унинг жамоадаги ўрни ва келажакдаги вазифаларини тушунтирган.
Винисиус ҳам мавсумолди тайёргарлиги вақтида янги мураббий билан ишлашдан мамнунлигини билдириб, «бахтли футбол» ўйнашни исташини айтди. Шу билан бирга, ўша пайтда унинг шартномаси ҳали узайтирилмаган ва музокаралар давом этаётган эди.
Бразилиялик вингернинг Килиан Мбаппе ва янги футболчилар билан бир таркибда қандай ишлатилиши ҳам музокараларда муҳим ўрин тутган бўлиши мумкин. Чунки футболчи учун фақат маош эмас, майдондаги мақоми ва клубнинг унга бўлган ишончи ҳам аҳамиятли.
2018 йилда бошланган тарих давом этадими?
Винисиус «Реал»га 2018 йил июлида, 18 ёшида «Фламенго»дан келиб қўшилган. Ўша трансфер қиймати тахминан 45 миллион евро деб баҳоланганди.
Дастлаб мослашишда қийналган бразилиялик футболчи кейинчалик жамоанинг асосий ҳужум қуролларидан бирига айланди. У 2022 йилги Чемпионлар лигаси финалида «Ливерпуль»га қарши ғалаба голини уриб, «Реал»га тарихидаги 14-Европа кубогини олиб келган.
Клубнинг 2023 йилдаги расмий маълумотига кўра, Винисиус ўша вақтгача биринчи жамоада 235 та учрашув ўтказиб, 63 та гол урган ва тўққизта совринни қўлга киритган эди.
Унинг Мадриддаги кейинги йиллари ҳам шахсий натижалар, катта ўйинлардаги голлар ва майдон ташқарисидаги турли баҳслар билан ўтди. Шунинг учун Винисиус билан шартномани узайтириш оддий кадрлар қарори эмас — клубнинг келгуси беш йиллик ҳужум стратегиясига оид танловдир.
Расмий эълонгача эҳтиёткорлик зарур
Рамон Алварес келишувга эришилганини хабар қилмоқда. Cadena SER ҳам янги молиявий таклиф икки томонни яқинлаштиргани ва Винисиуснинг шартлар бўйича устунликка эришганини ёзди.
Бироқ AS нашрининг сўнгги маълумотида «Реал» футболчидан тез орада якуний жавоб кутаётгани ва ҳали тўлиқ келишув мавжуд эмаслиги таъкидланган.
Демак, ҳозирги вазиятни қуйидагича баҳолаш тўғрироқ:
Винисиус ва «Реал» ўртасидаги музокараларда катта силжиш бор;
янги шартнома 2031 йилгача мўлжалланиши кутилмоқда;
«Арсенал»нинг трансфер имконияти камаймоқда;
аммо клубнинг расмий баёноти ва футболчининг имзоси ҳали кутилмоқда.
Агар келишув якунланса, Винисиус «Реал»даги фаолиятини 13 йилгача узайтириши мумкин. Агар охирги тафсилотларда яна келишмовчилик пайдо бўлса, Европа трансфер бозоридаги энг катта курашлардан бири қайта очилади.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…