Тошкентдаги Миллий боғда 4 ёшли қизалоқ чўкиб ҳалок бўлди
Тошкент шаҳридаги Миллий боғда 4 ёшли Фарзона Рашидова чўмилиш вақтида сувга чўкиб вафот этди. Ҳодиса 5 август куни қизалоқ опаси ва бувиси билан чўмилиш масканига борганида содир бўлган. Тез тиббий ёрдам ходимлари биринчи ёрдам кўрсатган, бироқ унинг ҳаётини сақлаб қола олмаган. Расмий маълумотномага кўра, қизалоқ танасида ташқи тан жароҳатлари аниқланмаган, ҳодиса юзасидан суриштирув ишлари олиб борилмоқда.
Тошкент шаҳридаги Миллий боғ ҳудудида 4 ёшли қизалоқнинг сувга чўкиб вафот этгани ҳақида Бош прокуратура матбуот котиби Ҳаёт Шамсутдинов маълум қилди.
Дастлабки маълумотларга кўра, ҳодиса 5 август куни содир бўлган. Фарзона Рашидова опаси ва бувиси билан бирга Миллий боғдаги чўмилиш масканига борган. Чўмилиш вақтида қизалоқ сувга чўкиб кетган.
Воқеа жойига зудлик билан етиб келган тез тиббий ёрдам ходимлари унга биринчи тиббий ёрдам кўрсатган. Бироқ, кўрилган барча саъй-ҳаракатларга қарамай, шифокорлар қизалоқнинг ҳаётини сақлаб қолишга муваффақ бўла олмаган.
Қайд этилишича, тез тиббий ёрдам ходимлари расмийлаштирган маълумотномага кўра, марҳуманинг танасида ташқи тан жароҳатлари аниқланмаган. Ҳозирда мазкур ҳодиса юзасидан суриштирув ишлари олиб борилмоқда.
…