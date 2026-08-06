Америкалик эркак 350 та Гиннес рекордини ўрнатишга муваффақ бўлди (видео)
АҚШлик Девид Раш сўнгги 11 йил ичида турли йўналишларда 350 та Гиннес рекордини ўрнатди, улардан 200 таси ҳануз унинг номида сақланиб турибди. У бу натижа бўйича дунёда тенгсиз ҳисобланади. Унинг рекордлари орасида 137 та футболка кийиб ярим марафон югуриш, бир ғилдиракли велосипедда машъалаларни жонглёрлик қилиш ва ишлаётган бензопилани 4 дақиқа давомида иягида мувозанатда ушлаб туриш бор.
АҚШлик Девид Раш сўнгги 11 йил давомида турли йўналишларда 350 та Гиннес рекордини ўрнатди. Ҳозирги кунга келиб, уларнинг 200 таси ҳануз унинг номида сақланиб турибди ва бу натижа бўйича у дунёда тенгсиз ҳисобланади.
Девиднинг рекордлари орасида 137 та футболка кийган ҳолда ярим марафон югуриш, бир ғилдиракли велосипедда ҳаракатланиб машъалаларни жонглёрлик қилиш, шунингдек, ишлаётган бензопилани 4 дақиқа давомида иягида мувозанатда ушлаб туриш каби ғайриоддий ва мураккаб синовлар ҳам бор.
Рекордчи ўзининг айтишича, бундай ноодатий марраларни забт этишга уни шон-шуҳратдан кўра кўпроқ мураккаб вазифаларни синаб кўришга бўлган қизиқиш ундайди. Айнан шу иштиёқ уни йилдан йилга янги рекордлар сари етаклаб келмоқда.
…