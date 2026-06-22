Ҳафталик прогноз: Жазирама иссиқ, кучли шамол ва қисқа муддатли ёмғирлар

·0·Жамият
Ҳафталик прогноз: Жазирама иссиқ, кучли шамол ва қисқа муддатли ёмғирлар

Ўзбекистонда янги иш ҳафтаси об-ҳавонинг ўзгарувчанлиги ва юқори ҳарорат билан бошланмоқда. Ўзгидромет хизмати агентлиги мамлакатимиз бўйлаб кутилаётган ҳафталик об-ҳаво прогнозини эълон қилди. Унга кўра, ҳафта давомида юртимизда иссиқ ҳаво оқими сақланиб қолиши билан бирга, баъзи ҳудудларда қисқа муддатли ёғингарчиликлар ҳам кузатилади.

Ҳафта давомида ҳудудларда об-ҳаво динамикаси

Янги иш ҳафтасида кунлар қуйидагича кечиши кутилмоқда:

  • Душанба куни: Республика ҳудудининг катта қисмида ёғингарчилик кутилмайди. Фақат Қорақалпоғистон Республикаси, Тошкент вилояти ва Фарғона водийси вилоятларида айрим жойларда қисқа муддатли ёмғир ёғиши ва момақалдироқ бўлиши мумкин.

  • Сешанба куни: Ёғингарчилик эҳтимоли фақат республиканинг шимоли-ғарбий ҳудудларида сақланиб қолади.

  • Чоршанба куни: Тошкент, Самарқанд, Жиззах, Сирдарё вилоятларида ва Фарғона водийси вилоятларида айрим жойларда момақалдироқ билан қисқа муддатли ёмғир ёғиши кутилмоқда.

  • Пайшанба ва жума кунлари: Иш ҳафтасининг охирида республика бўйича ҳеч қандай ёғингарчилик кутилмайди.

Ҳаво ҳарорати ва жазирама иссиқ

Республика ҳудудининг катта қисмида иш ҳафтаси давомида кундузги ҳаво ҳарорати +33…+38 даража атрофида бўлади. Жанубий вилоятларда эса баъзи жойларда ҳарорат ҳатто +41…+44 даражагача кўтарилади.

Шимоли-ғарбий ҳудудларда эса бугун кундузи жуда иссиқ об-ҳаво кузатилади. Айниқса, чўл ҳудудларида 22–23 июнь кунлари иссиқлик даражаси +41…+44 даражагача етиши мумкин. Кейинчалик эса ушбу ҳудудларда ҳаво ҳарорати 4–6 даражага пасаяди.

Тоғли ҳудудларда сел хавфи ва кучли шамол

Шамол тезлиги одатда 7–12 метр/сонияни ташкил этади, бироқ баъзи жойларда у 13–18 метр/сониягача кучайиши мумкин. Айрим ҳудудларда эса кучли шамол чанг-тўзонлари билан кузатилади.

Республиканинг тоғолди ва тоғли ҳудудларида эса вақти-вақти билан қисқа муддатли ёмғир ёғиб, момақалдироқ бўлиши кутилмоқда. Шу сабабли мазкур ҳудудларда сел-сув тошқини юзага келиши хавфи мавжуд.

Пойтахт Тошкентда об-ҳаво қандай бўлади?

Тошкент шаҳрида ҳам ҳафта давомида об-ҳавонинг қисқа муддатли ўзгариб туриши кузатилади:

  • 22 июнь, душанба: Куннинг иккинчи ярмида қисқа муддатли ёмғир ёғиши ва момақалдироқ бўлиши мумкин. Ҳарорат кундузи +34…+36 даража бўлади.

  • 23 июнь, сешанба: Ёғингарчилик кутилмайди. Ҳаво ҳарорати кундузи янада кўтарилиб, +36…+38 даражага етади.

  • 24 июнь, чоршанба: Қайтадан қисқа муддатли ёмғир ёғиши ва момақалдироқ бўлиши эҳтимоли бор. Ҳарорат кундузи бироз пасайиб, +34…+36 даража бўлади.

  • 25–26 июнь, пайшанба ва жума: Иш ҳафтасининг сўнгги кунларида ёғингарчилик кутилмайди. Ҳаво ҳарорати кундузи +36…+38 даража атрофида иссиқ бўлади.

Муҳим эслатма: Пойтахтда кечаси ҳаво ҳарорати +23…+25 даража атрофида бўлиши кутилмоқда. Шамол шарқдан 3–8 метр/сония тезликда эсади, аммо вақти-вақти билан 10–12 метр/сониягача кучайиб, шаҳарнинг айрим жойларида чанг-тўзонлар келтириб чиқариши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бектемир туманининг айрим ҳудудларида иссиқ сув вақтинча ўчирилдиБектемир туманининг айрим ҳудудларида иссиқ сув вақтинча ўчирилдиБугун, 14:58Ёқилғи қуйиш шохобчаларида 46 мингдан ортиқ қоидабузарлик аниқландиЁқилғи қуйиш шохобчаларида 46 мингдан ортиқ қоидабузарлик аниқландиБугун, 14:53«Амирсой Экспресс» 22 июндан 6 июльгача ишламайди«Амирсой Экспресс» 22 июндан 6 июльгача ишламайдиБугун, 14:07Сурхондарёда сел Тожикистон билан боғлаб турувчи кўприкни қулаб туширдиСурхондарёда сел Тожикистон билан боғлаб турувчи кўприкни қулаб туширдиБугун, 14:04Тошкентда 38-йўналиш автобуси пиёдани уриб кетдиТошкентда 38-йўналиш автобуси пиёдани уриб кетдиБугун, 13:55Андижонда қўшнисининг боласини калтаклаган эркакка жиноят иши қўзғатилдиАндижонда қўшнисининг боласини калтаклаган эркакка жиноят иши қўзғатилдиБугун, 12:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Абдуқодир Ҳусанов фарзанди билан майдонда пайдо бўлди
Абдуқодир Ҳусанов фарзанди билан майдонда пайдо бўлди
Ҳўкизни Gentra’га жойлаган ўғри йўлда ушланди
Ҳўкизни Gentra’га жойлаган ўғри йўлда ушланди