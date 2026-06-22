Ҳафталик прогноз: Жазирама иссиқ, кучли шамол ва қисқа муддатли ёмғирлар
Ўзбекистонда янги иш ҳафтаси об-ҳавонинг ўзгарувчанлиги ва юқори ҳарорат билан бошланмоқда. Ўзгидромет хизмати агентлиги мамлакатимиз бўйлаб кутилаётган ҳафталик об-ҳаво прогнозини эълон қилди. Унга кўра, ҳафта давомида юртимизда иссиқ ҳаво оқими сақланиб қолиши билан бирга, баъзи ҳудудларда қисқа муддатли ёғингарчиликлар ҳам кузатилади.
Ҳафта давомида ҳудудларда об-ҳаво динамикаси
Янги иш ҳафтасида кунлар қуйидагича кечиши кутилмоқда:
Душанба куни: Республика ҳудудининг катта қисмида ёғингарчилик кутилмайди. Фақат Қорақалпоғистон Республикаси, Тошкент вилояти ва Фарғона водийси вилоятларида айрим жойларда қисқа муддатли ёмғир ёғиши ва момақалдироқ бўлиши мумкин.
Сешанба куни: Ёғингарчилик эҳтимоли фақат республиканинг шимоли-ғарбий ҳудудларида сақланиб қолади.
Чоршанба куни: Тошкент, Самарқанд, Жиззах, Сирдарё вилоятларида ва Фарғона водийси вилоятларида айрим жойларда момақалдироқ билан қисқа муддатли ёмғир ёғиши кутилмоқда.
Пайшанба ва жума кунлари: Иш ҳафтасининг охирида республика бўйича ҳеч қандай ёғингарчилик кутилмайди.
Ҳаво ҳарорати ва жазирама иссиқ
Республика ҳудудининг катта қисмида иш ҳафтаси давомида кундузги ҳаво ҳарорати +33…+38 даража атрофида бўлади. Жанубий вилоятларда эса баъзи жойларда ҳарорат ҳатто +41…+44 даражагача кўтарилади.
Шимоли-ғарбий ҳудудларда эса бугун кундузи жуда иссиқ об-ҳаво кузатилади. Айниқса, чўл ҳудудларида 22–23 июнь кунлари иссиқлик даражаси +41…+44 даражагача етиши мумкин. Кейинчалик эса ушбу ҳудудларда ҳаво ҳарорати 4–6 даражага пасаяди.
Тоғли ҳудудларда сел хавфи ва кучли шамол
Шамол тезлиги одатда 7–12 метр/сонияни ташкил этади, бироқ баъзи жойларда у 13–18 метр/сониягача кучайиши мумкин. Айрим ҳудудларда эса кучли шамол чанг-тўзонлари билан кузатилади.
Республиканинг тоғолди ва тоғли ҳудудларида эса вақти-вақти билан қисқа муддатли ёмғир ёғиб, момақалдироқ бўлиши кутилмоқда. Шу сабабли мазкур ҳудудларда сел-сув тошқини юзага келиши хавфи мавжуд.
Пойтахт Тошкентда об-ҳаво қандай бўлади?
Тошкент шаҳрида ҳам ҳафта давомида об-ҳавонинг қисқа муддатли ўзгариб туриши кузатилади:
22 июнь, душанба: Куннинг иккинчи ярмида қисқа муддатли ёмғир ёғиши ва момақалдироқ бўлиши мумкин. Ҳарорат кундузи +34…+36 даража бўлади.
23 июнь, сешанба: Ёғингарчилик кутилмайди. Ҳаво ҳарорати кундузи янада кўтарилиб, +36…+38 даражага етади.
24 июнь, чоршанба: Қайтадан қисқа муддатли ёмғир ёғиши ва момақалдироқ бўлиши эҳтимоли бор. Ҳарорат кундузи бироз пасайиб, +34…+36 даража бўлади.
25–26 июнь, пайшанба ва жума: Иш ҳафтасининг сўнгги кунларида ёғингарчилик кутилмайди. Ҳаво ҳарорати кундузи +36…+38 даража атрофида иссиқ бўлади.
Муҳим эслатма: Пойтахтда кечаси ҳаво ҳарорати +23…+25 даража атрофида бўлиши кутилмоқда. Шамол шарқдан 3–8 метр/сония тезликда эсади, аммо вақти-вақти билан 10–12 метр/сониягача кучайиб, шаҳарнинг айрим жойларида чанг-тўзонлар келтириб чиқариши мумкин.
…