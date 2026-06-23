Тошкентда 1,5 млн долларлик криптофирибгарлик фаолиятига чек қўйилди
Тошкентда криптоактивлар билан боғлиқ ноқонуний операцияларни амалга оширган жиноий гуруҳ фаолияти тўхтатилди. Давлат хавфсизлик хизмати ва Тошкент шаҳар ички ишлар бош бошқармаси ходимлари ўтказган тезкор тадбир давомида гуруҳ аъзолари қўлга олинди.
Маълум қилинишича, гумонланувчилар амалга оширган операцияларнинг умумий ҳажми 1,5 млн доллардан ошган. Уларнинг кунлик пул айланмаси эса 5 минг доллардан 10 минг долларгача етган.
Гуруҳ аъзолари фуқаролар маблағларини сохта инвестиция платформалари орқали жалб қилган. Одамларнинг ишончини қозониш мақсадида реклама материалларида давлат амалдорлари ва давлат раҳбарининг исмлари ҳамда тасвирларидан рухсатсиз фойдаланилган.
Ҳозирда ҳолат юзасидан суриштирув ишлари олиб борилмоқда. Гуруҳнинг бошқа аъзолари ва ноқонуний операцияларга алоқадор шахсларни аниқлаш чоралари кўрилмоқда.
…