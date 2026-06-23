Бўстонлиқдаги каналга чўкиб кетган иккинчи боланинг жасади ҳам топилди

·0·Жамият
Бўстонлиқдаги каналга чўкиб кетган иккинчи боланинг жасади ҳам топилди

Тошкент вилоятининг Бўстонлиқ туманида оғир бахтсиз ҳодиса юз берди. Бўзсув каналига тушиб кетган икки нафар вояга етмаган боланинг ҳар иккиси ҳам ҳалок бўлди.

Фавқулодда вазиятлар хизмати маълумотига кўра, ҳодиса 17 июнь куни Бўстонлиқ туманидаги Обод маҳалласи ҳудудида содир бўлган.

2016 ва 2018 йилларда туғилган икки нафар бола яшаш уйи яқинидан оқиб ўтувчи Бўзсув каналига эҳтиётсизлик оқибатида тушиб кетган.

Ҳодиса ҳақида хабар келиб тушиши билан қутқарувчилар томонидан кенг кўламли қидирув ишлари бошланган. Аввалроқ болалардан бирининг жасади топилиб, сувдан олиб чиқилган эди.

Тошкент вилояти Фавқулодда вазиятлар бошқармасининг ғаввос-қутқарувчилари қидирув ишларини давом эттирди.

Навбатдаги қидирув жараёнида кеча соат 16:50 да иккинчи боланинг жасади ҳам аниқланиб, каналдан олиб чиқилди.

Шу тариқа, Бўзсув каналида юз берган фожиали ҳодиса оқибатида икки нафар вояга етмаган бола ҳаётдан кўз юмди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонликлар учун Ветнамга киришда янги талаб жорий этилдиЎзбекистонликлар учун Ветнамга киришда янги талаб жорий этилдиБугун, 11:57«Кобалт» йўловчисининг сумкасидан 505 грамм гашиш топилди«Кобалт» йўловчисининг сумкасидан 505 грамм гашиш топилдиБугун, 10:38Тошкентда 1,5 млн долларлик криптофирибгарлик фаолиятига чек қўйилдиТошкентда 1,5 млн долларлик криптофирибгарлик фаолиятига чек қўйилдиБугун, 10:07Сергели-5 да уйлар қисқа вақт ичида учинчи марта бўялмоқдаСергели-5 да уйлар қисқа вақт ичида учинчи марта бўялмоқдаКеча, 17:42Ҳафталик прогноз: Жазирама иссиқ, кучли шамол ва қисқа муддатли ёмғирларҲафталик прогноз: Жазирама иссиқ, кучли шамол ва қисқа муддатли ёмғирларКеча, 16:00Бектемир туманининг айрим ҳудудларида иссиқ сув вақтинча ўчирилдиБектемир туманининг айрим ҳудудларида иссиқ сув вақтинча ўчирилдиКеча, 14:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Абдуқодир Ҳусанов фарзанди билан майдонда пайдо бўлди
Абдуқодир Ҳусанов фарзанди билан майдонда пайдо бўлди
Ҳўкизни Gentra’га жойлаган ўғри йўлда ушланди
Ҳўкизни Gentra’га жойлаган ўғри йўлда ушланди