Тошкентдаги шов-шув: Немис блогерлари Майк ва Яник нега қўлга олинди?!

·28·Жамият
Тошкентдаги шов-шув: Немис блогерлари Майк ва Яник нега қўлга олинди?!

Пойтахтимиз кўчаларида ҳақиқий ҳаяжонли дақиқалар! Машҳур немис тиктокерлари Майк ва Яникнинг Тошкентдаги учрашуви кутилмаган сюжет бурилиши билан бошланди. Мухлислар севимли блогерларини кутаётган бир пайтда, жараёнга Тошкент шаҳар Ички ишлар бошқармаси ходимлари аралашишга мажбур бўлди.

Келинг, воқеа жойида аслида нималар бўлганини батафсил кўриб чиқамиз.

Оммавий тўпланиш ва ИИВ аралашуви

Блогерларнинг машҳур "филай-филай" (fly-fly) лойиҳаси доирасида ташкиллаштирилган фан-учрашуви бошланишидан аввал, белгиланган ҳудудда жуда катта одам оммаси тўпланиб кетди.

  • Сабаб: Мухлисларнинг ҳаддан ташқари кўп йиғилгани ва кучайтирилган хавфсизлик чораларига эҳтиёж туғилгани.

  • Чора: Жамоат тартибини сақлаш ва хавфсизликни таъминлаш мақсадида ҳуқуқ-тартибот идоралари ходимлари тиктокерларни вақтинчалик назоратга олишди.

Профилактик суҳбат ва кутилган дастхат сессияси

Хавотирга умуман ўрин йўқ, дўстлар! Бу воқеа жуда қисқа муддат давом этди. ИИВ ходимлари блогерлар билан хавфсизлик қоидалари бўйича қисқагина тушунтириш ва профилактик суҳбат ўтказишгач, уларни дарҳол қўйиб юборишди.

Кичик кечикишга қарамай, мухлислар интизорлик билан кутган дастхат (автограф) сессияси барибир юқори кайфиятда бўлиб ўтди! Лойиҳа иштирокчилари ўзбек ёшлари ва ўз мухлислари билан юзма-юз кўришиб, ажойиб вақт ўтказишди.

"Филиайчилар"нинг МДҲ бўйлаб саёҳати давом этади

Тошкентдаги мана шундай ҳаяжонли саргузаштлардан сўнг, Майк ва Яник ўз сафарларини тўхтатмоқчи эмаслар. Уларнинг Марказий Осиё ва МДҲ мамлакатлари бўйлаб қизиқарли турнеси қизғин давом этмоқда. Блогерларнинг келгуси сафарлар жадвалига Ўзбекистондан ташқари, қўшни Қозоғистон ва Қирғизистон давлатлари ҳам киритилган.

Кўрамиз, қўшни давлатлардаги фан-учрашувлар қандай ўтар экан!

ТошкентЎзбекистонҚозоғистонҚирғизистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

1 сентябрдан талабга жавоб бермаган автомобилларга газ қуйилмайди1 сентябрдан талабга жавоб бермаган автомобилларга газ қуйилмайдиБугун, 12:08Трейдингда 80 млн сўм йўқотган аёлнинг эри судландиТрейдингда 80 млн сўм йўқотган аёлнинг эри судландиБугун, 11:12Тошкентда немис блогерлари билан профилактик суҳбат ўтказилдиТошкентда немис блогерлари билан профилактик суҳбат ўтказилдиБугун, 09:56Самарқандда гувоҳномасиз йигит маҳалла кўчасида катта тезликда ҳаракатландиСамарқандда гувоҳномасиз йигит маҳалла кўчасида катта тезликда ҳаракатландиКеча, 21:23Тошкент бозорларида газ баллонларидан фойдаланиш тақиқландиТошкент бозорларида газ баллонларидан фойдаланиш тақиқландиКеча, 17:35Ишга киритиш учун пул сўралди: Нурафшон ва Чироқчида мансабдорлар ушландиИшга киритиш учун пул сўралди: Нурафшон ва Чироқчида мансабдорлар ушландиКеча, 16:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Ҳўкизни Gentra’га жойлаган ўғри йўлда ушланди
Ҳўкизни Gentra’га жойлаган ўғри йўлда ушланди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
PUBG орқали бошланган танишув тўй билан якунланди
PUBG орқали бошланган танишув тўй билан якунланди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди