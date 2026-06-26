Тошкентдаги шов-шув: Немис блогерлари Майк ва Яник нега қўлга олинди?!
Пойтахтимиз кўчаларида ҳақиқий ҳаяжонли дақиқалар! Машҳур немис тиктокерлари Майк ва Яникнинг Тошкентдаги учрашуви кутилмаган сюжет бурилиши билан бошланди. Мухлислар севимли блогерларини кутаётган бир пайтда, жараёнга Тошкент шаҳар Ички ишлар бошқармаси ходимлари аралашишга мажбур бўлди.
Келинг, воқеа жойида аслида нималар бўлганини батафсил кўриб чиқамиз.
Оммавий тўпланиш ва ИИВ аралашуви
Блогерларнинг машҳур "филай-филай" (fly-fly) лойиҳаси доирасида ташкиллаштирилган фан-учрашуви бошланишидан аввал, белгиланган ҳудудда жуда катта одам оммаси тўпланиб кетди.
Сабаб: Мухлисларнинг ҳаддан ташқари кўп йиғилгани ва кучайтирилган хавфсизлик чораларига эҳтиёж туғилгани.
Чора: Жамоат тартибини сақлаш ва хавфсизликни таъминлаш мақсадида ҳуқуқ-тартибот идоралари ходимлари тиктокерларни вақтинчалик назоратга олишди.
Профилактик суҳбат ва кутилган дастхат сессияси
Хавотирга умуман ўрин йўқ, дўстлар! Бу воқеа жуда қисқа муддат давом этди. ИИВ ходимлари блогерлар билан хавфсизлик қоидалари бўйича қисқагина тушунтириш ва профилактик суҳбат ўтказишгач, уларни дарҳол қўйиб юборишди.
Кичик кечикишга қарамай, мухлислар интизорлик билан кутган дастхат (автограф) сессияси барибир юқори кайфиятда бўлиб ўтди! Лойиҳа иштирокчилари ўзбек ёшлари ва ўз мухлислари билан юзма-юз кўришиб, ажойиб вақт ўтказишди.
"Филиайчилар"нинг МДҲ бўйлаб саёҳати давом этади
Тошкентдаги мана шундай ҳаяжонли саргузаштлардан сўнг, Майк ва Яник ўз сафарларини тўхтатмоқчи эмаслар. Уларнинг Марказий Осиё ва МДҲ мамлакатлари бўйлаб қизиқарли турнеси қизғин давом этмоқда. Блогерларнинг келгуси сафарлар жадвалига Ўзбекистондан ташқари, қўшни Қозоғистон ва Қирғизистон давлатлари ҳам киритилган.
Кўрамиз, қўшни давлатлардаги фан-учрашувлар қандай ўтар экан!
…