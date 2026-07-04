Ботир Қодировнинг “Бидиш-бидиш” номли қисқа таронаси тармоқларни қиздирмоқда! (видео)
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ботир Қодировнинг "Бидиш-бидиш" номли янги қўшиғидан қисқа лавҳа ижтимоий тармоқларда тарқалмоқда. Қўшиқнинг номи ва парчаси тингловчилар орасида қизиқиш уйғотди.
Хонанда премьера санасини ҳам очиқлади. Унинг маълум қилишича, тарона 10 июль куни тўлиқ ҳолда тақдим этилади.
Лавҳа эълон қилинганидан кейин мухлислар ижобий фикрлар қолдириб, қўшиқнинг тўлиқ версиясини кутаётганини билдирган. Таронанинг қисқа қисмиёқ тармоқларда муҳокамага сабаб бўлди.
Премьерага қадар қўшиқдан яна қўшимча парчалар берилиши ёки берилмаслиги ҳозирча маълум эмас.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…