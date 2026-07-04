Samsung Galaxy З Фолд 8 ва Флип 8 серияси: янги флагманлар дизайни фош бўлди

·0·Техно
Samsung Galaxy З Фолд 8 ва Флип 8 серияси: янги флагманлар дизайни фош бўлди

Жанубий Кореянинг технологик гиганти Samsung ўзининг навбатдаги буклама смартфонлари устида иш олиб бормоқда. Гарчи расмий тақдимотга ҳали вақт бўлса-да, аксессуарлар ишлаб чиқарувчи Тинборне компанияси бўлажак Galaxy Z Фолд 8 Ultra, Galaxy Z Фолд 8 ва Galaxy Z Флип 8 моделларининг юқори сифатли тасвирларини эълон қилди. Бу маълумотлар янги авлод қурилмалари қандай кўринишга эга бўлиши ҳақидаги тасаввурларни бойитмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг хабар беришича, эълон қилинган суратлар қурилмаларнинг ташқи кўриниши ва дизайн концепциясини тўлиқ очиб беради. Galaxy Z Фолд 8 Ultra ва Galaxy Z Флип 8 моделлари ўзидан олдинги флагманларнинг ўзига хос услубини сақлаб қолган бўлса, стандарт Galaxy Z Фолд 8 модели бутунлай янгича қиёфада намоён бўлиши кутилмоқда. Айнан ушбу модел мутахассислар ва фойдаланувчилар орасида энг катта қизиқишга сабаб бўлмоқда.

Дизайндаги инқилобий ўзгаришлар

Янги Galaxy Z Фолд 8 моделининг ташқи ва ички экран нисбатлари сезиларли даражада ўзгарган. Саноат инсайдерларининг таъкидлашича, Samsung ушбу моделда қўллаган экран пропорциялари келажакда Apple томонидан тақдим этилиши кутилаётган iPhone Ultra буклама смартфонига ўхшаш бўлади. Бу эса бозор етакчилари ўртасида буклама қурилмалар форм-фактори бўйича янги стандарт шаклланаётганидан далолат беради.

Тинборне томонидан тақдим этилган суратлар аввалроқ тарқалган КАД-рендерлар ва инсайдерлик маълумотлари билан тўлиқ мос келади. Бу эса якуний маҳсулот айнан шу кўринишда бўлиши эҳтимолини янада оширади. Samsung муҳандислари асосий эътиборни қурилманинг қалинлигини камайтириш ва экран атрофидаги рамкаларни янада ингичка қилишга қаратишган кўринади.

Техник имкониятлар ва тақдимот санаси

Ўзбекистон смартфон бозорида Samsung брендининг буклама моделлари, айниқса Фолд ва Флип сериялари ўзининг нуфузли ўрнига эга. Янги авлод қурилмаларида нафақат дизайн, балки унумдорлик масаласига ҳам алоҳида урғу берилиши кутилмоқда. Хусусан, барча флагманлар сўнгги авлод процессорлари ва сунъий интеллект (AI) имкониятлари билан бойитилади.

Маълумотларга кўра, янги Galaxy Z туркумидаги смартфонларнинг расмий премераси жорий йилнинг 22-июль куни Лондон шаҳрида бўлиб ўтиши режалаштирилган. Мазкур тадбирда Samsung нафақат смартфонлар, балки экотизимнинг бошқа янги элементларини ҳам намойиш этиши мумкин. Ҳозирча ишлаб чиқарувчи ушбу сизиб чиққан маълумотларга нисбатан расмий муносабат билдирмади.

SamsungGalaxy Z Фолд 8Galaxy Z Флип 8СмартфонТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Плутоний бирикмасида ноёб квант ҳолати аниқланди: Ядро физикаси янги босқичга чиқмоқдаПлутоний бирикмасида ноёб квант ҳолати аниқланди: Ядро физикаси янги босқичга чиқмоқдаБугун, 10:53Huawei Мате 80 Pro ва Кирин 9030 Pro: Графика самарадорлиги 76 фоизга ошдиHuawei Мате 80 Pro ва Кирин 9030 Pro: Графика самарадорлиги 76 фоизга ошдиБугун, 08:26AnTuTu ҳисоботи: Замонавий Android смартфонлар қандай техник кўрсаткичларга эга?AnTuTu ҳисоботи: Замонавий Android смартфонлар қандай техник кўрсаткичларга эга?Бугун, 07:52Intel ўрта сегментда инқилоб қилмоқчи: Core Ultra 5 процессорлари 22 ядроли бўладиIntel ўрта сегментда инқилоб қилмоқчи: Core Ultra 5 процессорлари 22 ядроли бўладиБугун, 07:22Авиация инқилоби: ЖетЗеро компанияси Boeing ўрнини босувчи З4 самолётини йиғишни бошладиАвиация инқилоби: ЖетЗеро компанияси Boeing ўрнини босувчи З4 самолётини йиғишни бошладиБугун, 06:51Хитой дунёдаги энг йирик сузувчи шамол турбинасини ишга туширдиХитой дунёдаги энг йирик сузувчи шамол турбинасини ишга туширдиБугун, 06:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди