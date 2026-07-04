Samsung Galaxy З Фолд 8 ва Флип 8 серияси: янги флагманлар дизайни фош бўлди
Жанубий Кореянинг технологик гиганти Samsung ўзининг навбатдаги буклама смартфонлари устида иш олиб бормоқда. Гарчи расмий тақдимотга ҳали вақт бўлса-да, аксессуарлар ишлаб чиқарувчи Тинборне компанияси бўлажак Galaxy Z Фолд 8 Ultra, Galaxy Z Фолд 8 ва Galaxy Z Флип 8 моделларининг юқори сифатли тасвирларини эълон қилди. Бу маълумотлар янги авлод қурилмалари қандай кўринишга эга бўлиши ҳақидаги тасаввурларни бойитмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашрининг хабар беришича, эълон қилинган суратлар қурилмаларнинг ташқи кўриниши ва дизайн концепциясини тўлиқ очиб беради. Galaxy Z Фолд 8 Ultra ва Galaxy Z Флип 8 моделлари ўзидан олдинги флагманларнинг ўзига хос услубини сақлаб қолган бўлса, стандарт Galaxy Z Фолд 8 модели бутунлай янгича қиёфада намоён бўлиши кутилмоқда. Айнан ушбу модел мутахассислар ва фойдаланувчилар орасида энг катта қизиқишга сабаб бўлмоқда.
Дизайндаги инқилобий ўзгаришларЯнги Galaxy Z Фолд 8 моделининг ташқи ва ички экран нисбатлари сезиларли даражада ўзгарган. Саноат инсайдерларининг таъкидлашича, Samsung ушбу моделда қўллаган экран пропорциялари келажакда Apple томонидан тақдим этилиши кутилаётган iPhone Ultra буклама смартфонига ўхшаш бўлади. Бу эса бозор етакчилари ўртасида буклама қурилмалар форм-фактори бўйича янги стандарт шаклланаётганидан далолат беради.
Тинборне томонидан тақдим этилган суратлар аввалроқ тарқалган КАД-рендерлар ва инсайдерлик маълумотлари билан тўлиқ мос келади. Бу эса якуний маҳсулот айнан шу кўринишда бўлиши эҳтимолини янада оширади. Samsung муҳандислари асосий эътиборни қурилманинг қалинлигини камайтириш ва экран атрофидаги рамкаларни янада ингичка қилишга қаратишган кўринади.
Техник имкониятлар ва тақдимот санасиЎзбекистон смартфон бозорида Samsung брендининг буклама моделлари, айниқса Фолд ва Флип сериялари ўзининг нуфузли ўрнига эга. Янги авлод қурилмаларида нафақат дизайн, балки унумдорлик масаласига ҳам алоҳида урғу берилиши кутилмоқда. Хусусан, барча флагманлар сўнгги авлод процессорлари ва сунъий интеллект (AI) имкониятлари билан бойитилади.
Маълумотларга кўра, янги Galaxy Z туркумидаги смартфонларнинг расмий премераси жорий йилнинг 22-июль куни Лондон шаҳрида бўлиб ўтиши режалаштирилган. Мазкур тадбирда Samsung нафақат смартфонлар, балки экотизимнинг бошқа янги элементларини ҳам намойиш этиши мумкин. Ҳозирча ишлаб чиқарувчи ушбу сизиб чиққан маълумотларга нисбатан расмий муносабат билдирмади.
…