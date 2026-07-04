Қўшнисининг машинасини тош билан қирган эркак камерага тушди

·1·Жамият
Қўшнисининг машинасини тош билан қирган эркак камерага тушди

Ижтимоий тармоқларда қўшнисининг автомобилини қасддан тош билан қириб, унга зарар етказган эркак акс этган видео кенг тарқалмоқда.

Тасвирларда эркак машина ёнига секин яқинлашиб, қўлидаги тош билан автомобилни қириб кетаётгани кўринади. Айнан шу пайтда автомобилнинг хавфсизлик тизими ҳаракатни аниқлаб, қўриқлаш режимини автоматик равишда ишга туширган ва ҳодисани видеога ёзиб олган.

Ёзиб олинган кадрларда эркакнинг машинани шикастлагач, воқеа жойидан узоқлашиб кетгани ҳам акс этган. Мазкур видео қисқа вақт ичида ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, фойдаланувчилар ўртасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди.

Qora kiyimdagi odam binafsharang to'siq yonidagi yo'lakda turibdi.
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўрикзор бозоридаги дўконда йирик ёнғин чиқдиЎрикзор бозоридаги дўконда йирик ёнғин чиқдиБугун, 11:36Наманганда яширин нарколаборатория фош этилдиНаманганда яширин нарколаборатория фош этилдиБугун, 11:32Шаҳрисабзда юк машинаси 9 та автомобилни уриб кетдиШаҳрисабзда юк машинаси 9 та автомобилни уриб кетдиБугун, 11:30Самарқанд–Ургут темир йўлида кутилмаган ҳодиса юз бердиСамарқанд–Ургут темир йўлида кутилмаган ҳодиса юз бердиБугун, 10:55Ўрикзор бозоридаги ёнғин видеолари ижтимоий тармоқларда тарқалди (видео)Ўрикзор бозоридаги ёнғин видеолари ижтимоий тармоқларда тарқалди (видео)Бугун, 10:17Қўшнининг бир илтимоси 27 ёшли йигитнинг ток уришига сабабчи бўлдими?Қўшнининг бир илтимоси 27 ёшли йигитнинг ток уришига сабабчи бўлдими?Кеча, 20:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди