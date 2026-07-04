Қўшнисининг машинасини тош билан қирган эркак камерага тушди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ижтимоий тармоқларда қўшнисининг автомобилини қасддан тош билан қириб, унга зарар етказган эркак акс этган видео кенг тарқалмоқда.
Тасвирларда эркак машина ёнига секин яқинлашиб, қўлидаги тош билан автомобилни қириб кетаётгани кўринади. Айнан шу пайтда автомобилнинг хавфсизлик тизими ҳаракатни аниқлаб, қўриқлаш режимини автоматик равишда ишга туширган ва ҳодисани видеога ёзиб олган.
Ёзиб олинган кадрларда эркакнинг машинани шикастлагач, воқеа жойидан узоқлашиб кетгани ҳам акс этган. Мазкур видео қисқа вақт ичида ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, фойдаланувчилар ўртасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…