Ўрикзор бозоридаги дўконда йирик ёнғин чиқди
Тошкент шаҳридаги Ўрикзор бозорида тонгги соатларда ёнғин содир бўлди. Олов озиқ-овқат дўконининг 150 квадрат метр майдонини қамраб олган, бироқ ҳодисада ҳеч ким жабрланмаган.
Хабар соат 04:26 да келиб тушган
Фавқулодда вазиятлар хизмати маълумотига кўра, ёнғин 4 июль куни Учтепа туманидаги Тошкент ҳалқа автомобиль йўли кўчасида жойлашган Ўрикзор бозорида юз берган.
Озиқ-овқат дўконида ёнғин чиқаётгани ҳақидаги хабар соат 04:26 да келиб тушган.
Қутқарувчилар 9 дақиқада етиб келди
Ёнғин-қутқарув бўлинмалари соат 04:35 да воқеа жойига етиб борган.
Олов соат 04:48 да қуршаб олиниб, соат 05:01 да тўлиқ ўчирилган. Шу тариқа, ёнғиннинг бозорнинг бошқа қисмларига тарқалишига йўл қўйилмаган.
150 квадрат метр майдон зарарланган
Дастлабки маълумотларга кўра, ёнғин оқибатида озиқ-овқат дўконининг 150 квадрат метр майдони ёниб зарарланган.
Ҳодиса вақтида тан жароҳати олганлар қайд этилмаган.
Ёнғин сабаби ўрганилмоқда
Айни пайтда мутахассислар ёнғиннинг келиб чиқиш сабабларини аниқлаш устида иш олиб бормоқда.
Шунингдек, ҳодиса натижасида етказилган моддий зарар миқдори ҳам ҳисобланмоқда.
…