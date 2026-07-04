Ўрикзор бозоридаги дўконда йирик ёнғин чиқди

·0·Жамият
Ўрикзор бозоридаги дўконда йирик ёнғин чиқди

Тошкент шаҳридаги Ўрикзор бозорида тонгги соатларда ёнғин содир бўлди. Олов озиқ-овқат дўконининг 150 квадрат метр майдонини қамраб олган, бироқ ҳодисада ҳеч ким жабрланмаган.

Хабар соат 04:26 да келиб тушган

Фавқулодда вазиятлар хизмати маълумотига кўра, ёнғин 4 июль куни Учтепа туманидаги Тошкент ҳалқа автомобиль йўли кўчасида жойлашган Ўрикзор бозорида юз берган.

Озиқ-овқат дўконида ёнғин чиқаётгани ҳақидаги хабар соат 04:26 да келиб тушган.

Қутқарувчилар 9 дақиқада етиб келди

Ёнғин-қутқарув бўлинмалари соат 04:35 да воқеа жойига етиб борган.

Олов соат 04:48 да қуршаб олиниб, соат 05:01 да тўлиқ ўчирилган. Шу тариқа, ёнғиннинг бозорнинг бошқа қисмларига тарқалишига йўл қўйилмаган.

150 квадрат метр майдон зарарланган

Дастлабки маълумотларга кўра, ёнғин оқибатида озиқ-овқат дўконининг 150 квадрат метр майдони ёниб зарарланган.

Ҳодиса вақтида тан жароҳати олганлар қайд этилмаган.

Ёнғин сабаби ўрганилмоқда

Айни пайтда мутахассислар ёнғиннинг келиб чиқиш сабабларини аниқлаш устида иш олиб бормоқда.

Шунингдек, ҳодиса натижасида етказилган моддий зарар миқдори ҳам ҳисобланмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қашқадарёда юк машинаси назоратдан чиқиб, 9 автомобилни эзиб кетдиҚашқадарёда юк машинаси назоратдан чиқиб, 9 автомобилни эзиб кетдиБугун, 11:37Наманганда яширин нарколаборатория фош этилдиНаманганда яширин нарколаборатория фош этилдиБугун, 11:32Шаҳрисабзда юк машинаси 9 та автомобилни уриб кетдиШаҳрисабзда юк машинаси 9 та автомобилни уриб кетдиБугун, 11:30Самарқанд–Ургут темир йўлида кутилмаган ҳодиса юз бердиСамарқанд–Ургут темир йўлида кутилмаган ҳодиса юз бердиБугун, 10:55Ўрикзор бозоридаги ёнғин видеолари ижтимоий тармоқларда тарқалди (видео)Ўрикзор бозоридаги ёнғин видеолари ижтимоий тармоқларда тарқалди (видео)Бугун, 10:17Қўшнининг бир илтимоси 27 ёшли йигитнинг ток уришига сабабчи бўлдими?Қўшнининг бир илтимоси 27 ёшли йигитнинг ток уришига сабабчи бўлдими?Кеча, 20:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди