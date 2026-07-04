Ўзбекистон ОТМларида янги таълим йўналишлари очилади

·0·Ўзбекистон
Ўзбекистон ОТМларида янги таълим йўналишлари очилади

Ўзбекистонда бакалавриат ва магистратура босқичлари учун қатор янги таълим йўналишлари тасдиқланди. Улар орасида дронлар, мобил робототехника, яшил иқтисодиёт, иқлим ўзгариши ва барқарор шаҳарсозлик каби замонавий соҳалар бор.

Янгиликлар меҳнат бозорида талаб юқори бўлган ҳамда иқтисодиётнинг истиқболли тармоқлари учун рақобатбардош мутахассислар тайёрлашга қаратилган.

Классификатор расман янгиланди

Олий таълим, фан ва инновациялар вазирининг буйруғи билан олий таълим йўналишлари ва мутахассисликлари классификаторига ўзгартириш ва қўшимчалар киритилди.

Мазкур ҳужжат Адлия вазирлигида давлат рўйхатидан ўтказилди.

Бакалавриатда қандай янги йўналишлар очилади?

Янги тартибга кўра, бакалавриат босқичида қуйидаги замонавий йўналишлар бўйича кадрлар тайёрланади:

  • экология ва атроф-муҳит;

  • яшил иқтисодиёт;

  • иқлим ўзгариши;

  • қайта тикланувчи энергия;

  • сув ресурсларини бошқариш;

  • мобил робототехника;

  • учувчисиз учиш аппаратлари — дронлар;

  • барқарор қишлоқ хўжалиги;

  • экотуризм;

  • темир йўл муҳандислиги.

Айниқса, дронлар, робототехника ва қайта тикланувчи энергия каби йўналишларнинг киритилиши замонавий технологияларга қизиқувчи абитуриентлар учун янги имкониятлар очади.

Магистратурада ҳам янги мутахассисликлар бор

Магистратура босқичида эса бир қатор халқаро ва стратегик аҳамиятга эга мутахассисликлар жорий этилди.

Жумладан:

  • халқаро энергетик сиёсат;

  • халқаро сув дипломатияси;

  • циркуляр иқтисодиёт;

  • барқарор молия;

  • ривожланиш иқтисодиёти;

  • экология ҳуқуқи;

  • халқаро савдо ҳуқуқи;

  • назарий ва муҳандислик физикаси;

  • урбанистика;

  • барқарор шаҳарсозлик;

  • иқлимга чидамли ўрмон хўжалиги;

  • барқарор туризм.

Ушбу мутахассисликлар келажакда энергетика, экология, молия, ҳуқуқ ва шаҳарсозлик соҳалари учун малакали кадрлар тайёрлашга хизмат қилиши кутилмоқда.

Айрим йўналишлар номи ўзгартирилди

Классификаторда аввалдан мавжуд бўлган айрим таълим йўналишлари ҳам қайта номланди.

Хусусан, 760-позициядаги бакалавриат йўналиши «Хизмат фаолиятини тарбиявий-психологик таъминлаш» деб ўзгартирилди.

766-позициядаги магистратура мутахассислиги эса «Давлат ва ҳарбий бошқарув» номи билан тасдиқланди.

Бундан ташқари, 799-позиция классификатордан бутунлай чиқарилди.

Янги йўналишлар орасида қайси бири сизга энг истиқболли кўринди?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Зарафшонда сув оқими темирйўл инфратузилмасига зарар етказдиЗарафшонда сув оқими темирйўл инфратузилмасига зарар етказдиКеча, 17:49Грузия Президенти Шавкат Мирзиёевни олий орден билан тақдирладиГрузия Президенти Шавкат Мирзиёевни олий орден билан тақдирладиКеча, 14:42Кегейлида яна битта ноқонуний қурилма буздирилдиКегейлида яна битта ноқонуний қурилма буздирилдиКеча, 14:07Президент ёш ихтирочи қизларни электромобил билан тақдирлади (видео)Президент ёш ихтирочи қизларни электромобил билан тақдирлади (видео)Кеча, 13:55Дам олиш кунлари об-ҳаво кескин ўзгаради: қаерларда ёмғир ёғади?Дам олиш кунлари об-ҳаво кескин ўзгаради: қаерларда ёмғир ёғади?Кеча, 13:30Хориждаги талабаларга Ўзбекистон бренди учун грант бериладиХориждаги талабаларга Ўзбекистон бренди учун грант бериладиКеча, 11:05
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди
Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди
21 июн: энг узун кун ва энг қисқа тун
21 июн: энг узун кун ва энг қисқа тун
Ўзбекистонда пропаннинг чакана нархи сезиларли даражада қимматлашди
Ўзбекистонда пропаннинг чакана нархи сезиларли даражада қимматлашди
Сайёрамиздаги энг йирик олтин кон Ўзбекистонда экани маълум бўлди
Сайёрамиздаги энг йирик олтин кон Ўзбекистонда экани маълум бўлди
Бугун Ерда кучли магнит бўрони кузатилиши мумкин
Бугун Ерда кучли магнит бўрони кузатилиши мумкин