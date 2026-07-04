Хитойда бошида туёқ ўсган сигир тармоқларда машҳур бўлди! (видео)

·0·Дунё
Хитойда бошида туёқ ўсган сигир тармоқларда машҳур бўлди! (видео)

Хитойнинг Жилин провинциясида бошида туёққа ўхшаш ўсимтаси бор сигир ижтимоий тармоқларда кенг муҳокама қилинмоқда. Ҳайвон акс этган видео тарқалганидан кейин у қисқа вақт ичида кўпчиликнинг эътиборини тортган.

Сигир эгасининг айтишича, видеодан сўнг ҳайвонни сотиб олиш истагида бўлганлар кўпайган. Унга турли таклифлар тушган, аммо эгаси сигирни сотмаслигини билдирган.

Мутахассислар бу ҳолат полимелия деб аталадиган кам учрайдиган туғма ривожланиш нуқсони билан боғлиқ бўлиши мумкинлигини тахмин қилмоқда. Бундай ҳолатда ҳайвон танасида ортиқча қўл ёки оёқ шаклланиши мумкин.

Ҳозирча сигирнинг соғлиғи ва ўсимтанинг унга қай даражада таъсир қилаётгани ҳақида қўшимча маълумот берилмаган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Чиқинди деб ўйлаган картина миллионлаб долларга баҳоландиЧиқинди деб ўйлаган картина миллионлаб долларга баҳоландиБугун, 10:45Россияда бензин танқислиги: амалдорларга алоҳида навбат...Россияда бензин танқислиги: амалдорларга алоҳида навбат...Кеча, 21:19Ҳомила йўлдошини қаришга қарши уколлар учун сотишган гуруҳ фош этилдиҲомила йўлдошини қаришга қарши уколлар учун сотишган гуруҳ фош этилдиКеча, 20:39230 йиллик анъана: Мексика мери тимсоҳга уйланди230 йиллик анъана: Мексика мери тимсоҳга уйландиКеча, 16:45Али Хоманаий билан видолашув маросимлари расман бошландиАли Хоманаий билан видолашув маросимлари расман бошландиКеча, 16:30Эверестда 30 йилдан бери ётган жасад олиб туширилмоқдаЭверестда 30 йилдан бери ётган жасад олиб туширилмоқдаКеча, 16:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди