Хитойда бошида туёқ ўсган сигир тармоқларда машҳур бўлди! (видео)
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Хитойнинг Жилин провинциясида бошида туёққа ўхшаш ўсимтаси бор сигир ижтимоий тармоқларда кенг муҳокама қилинмоқда. Ҳайвон акс этган видео тарқалганидан кейин у қисқа вақт ичида кўпчиликнинг эътиборини тортган.
Сигир эгасининг айтишича, видеодан сўнг ҳайвонни сотиб олиш истагида бўлганлар кўпайган. Унга турли таклифлар тушган, аммо эгаси сигирни сотмаслигини билдирган.
Мутахассислар бу ҳолат полимелия деб аталадиган кам учрайдиган туғма ривожланиш нуқсони билан боғлиқ бўлиши мумкинлигини тахмин қилмоқда. Бундай ҳолатда ҳайвон танасида ортиқча қўл ёки оёқ шаклланиши мумкин.
Ҳозирча сигирнинг соғлиғи ва ўсимтанинг унга қай даражада таъсир қилаётгани ҳақида қўшимча маълумот берилмаган.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…