Наманганда яширин нарколаборатория фош этилди
Наманган вилоятида гиёҳвандлик воситаларини тайёрлаш ва тарқатиш билан боғлиқ яширин лаборатория фаолиятига чек қўйилди. Тезкор тадбир давомида катта миқдорда гиёҳванд моддалар, кимёвий суюқликлар ва махсус ускуналар топилди.
Хонадонда лаборатория ташкил этилган
Давлат хавфсизлик хизматининг Наманган вилояти бўйича бошқармаси ходимлари ички ишлар ва божхона органлари билан ҳамкорликда тезкор тадбир ўтказди.
Тадбир давомида Давлатобод туманида яшовчи, 1982 йилда туғилган ва муқаддам судланган шахснинг хонадонида ташкил этилган нарколаборатория аниқланди.
Катта миқдорда моддалар олиб қўйилди
Хонадон кўздан кечирилганда қуйидаги ашёвий далиллар топилди:
1 килограмм 119 грамм «гашиш»;
111 грамм «марихуана»;
493 грамм кукунсимон моддалар;
турли кимёвий суюқликлар;
электрон тарозилар;
қуритиш мосламалари;
зип-пакетлар ва респираторлар;
бошқа асбоб-ускуна ва техник воситалар.
Шунингдек, синтетик гиёҳвандлик воситаларини тайёрлашда фойдаланиладиган формулалар ёзилган варақлар ҳам ашёвий далил сифатида расмийлаштирилди.
Жиноят иши қўзғатилди
Мазкур шахсга нисбатан Жиноят кодексининг 25, 273-моддаси 6-қисми «а» банди ҳамда 276-1-моддаси 1-қисми билан жиноят иши қўзғатилди.
Айни вақтда ҳолатнинг барча тафсилотларини аниқлаш, гиёҳванд моддаларнинг келиб чиқиш манбаси ва эҳтимолий алоқадор шахсларни белгилаш бўйича тергов ҳаракатлари давом этмоқда.
ДХХ фуқароларга мурожаат қилди
Давлат хавфсизлик хизмати гиёҳвандлик воситалари билан боғлиқ қонунбузилишлар ҳақида маълумотга эга фуқароларни 1520 қисқа рақамига қўнғироқ қилишга чақирди.
Қайд этилишича, мурожаат қилган шахсларнинг маълумотлари ва шахси сир сақланиши кафолатланади.
…