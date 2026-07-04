Наманганда яширин нарколаборатория фош этилди

·0·Жамият
Наманганда яширин нарколаборатория фош этилди

Наманган вилоятида гиёҳвандлик воситаларини тайёрлаш ва тарқатиш билан боғлиқ яширин лаборатория фаолиятига чек қўйилди. Тезкор тадбир давомида катта миқдорда гиёҳванд моддалар, кимёвий суюқликлар ва махсус ускуналар топилди.

Хонадонда лаборатория ташкил этилган

Давлат хавфсизлик хизматининг Наманган вилояти бўйича бошқармаси ходимлари ички ишлар ва божхона органлари билан ҳамкорликда тезкор тадбир ўтказди.

Тадбир давомида Давлатобод туманида яшовчи, 1982 йилда туғилган ва муқаддам судланган шахснинг хонадонида ташкил этилган нарколаборатория аниқланди.

Катта миқдорда моддалар олиб қўйилди

Хонадон кўздан кечирилганда қуйидаги ашёвий далиллар топилди:

  • 1 килограмм 119 грамм «гашиш»;

  • 111 грамм «марихуана»;

  • 493 грамм кукунсимон моддалар;

  • турли кимёвий суюқликлар;

  • электрон тарозилар;

  • қуритиш мосламалари;

  • зип-пакетлар ва респираторлар;

  • бошқа асбоб-ускуна ва техник воситалар.

Шунингдек, синтетик гиёҳвандлик воситаларини тайёрлашда фойдаланиладиган формулалар ёзилган варақлар ҳам ашёвий далил сифатида расмийлаштирилди.

Жиноят иши қўзғатилди

Мазкур шахсга нисбатан Жиноят кодексининг 25, 273-моддаси 6-қисми «а» банди ҳамда 276-1-моддаси 1-қисми билан жиноят иши қўзғатилди.

Айни вақтда ҳолатнинг барча тафсилотларини аниқлаш, гиёҳванд моддаларнинг келиб чиқиш манбаси ва эҳтимолий алоқадор шахсларни белгилаш бўйича тергов ҳаракатлари давом этмоқда.

ДХХ фуқароларга мурожаат қилди

Давлат хавфсизлик хизмати гиёҳвандлик воситалари билан боғлиқ қонунбузилишлар ҳақида маълумотга эга фуқароларни 1520 қисқа рақамига қўнғироқ қилишга чақирди.

Қайд этилишича, мурожаат қилган шахсларнинг маълумотлари ва шахси сир сақланиши кафолатланади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шаҳрисабзда юк машинаси 9 та автомобилни уриб кетдиШаҳрисабзда юк машинаси 9 та автомобилни уриб кетдиБугун, 11:30Самарқанд–Ургут темир йўлида кутилмаган ҳодиса юз бердиСамарқанд–Ургут темир йўлида кутилмаган ҳодиса юз бердиБугун, 10:55Ўрикзор бозоридаги ёнғин видеолари ижтимоий тармоқларда тарқалди (видео)Ўрикзор бозоридаги ёнғин видеолари ижтимоий тармоқларда тарқалди (видео)Бугун, 10:17Қўшнининг бир илтимоси 27 ёшли йигитнинг ток уришига сабабчи бўлдими?Қўшнининг бир илтимоси 27 ёшли йигитнинг ток уришига сабабчи бўлдими?Кеча, 20:48Тошкент метросидаги инсонийлик америкалик сайёҳни лол қолдирдиТошкент метросидаги инсонийлик америкалик сайёҳни лол қолдирдиКеча, 20:05«Абу Саҳий» бозори олдида КамAZ газ баллони портлади«Абу Саҳий» бозори олдида КамAZ газ баллони портладиКеча, 17:42
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди