Тошкентда итларни калтаклаб ўлдирган ветеринар суд ҳукмини эшитди

·31·Жамият
Тошкентда итларни калтаклаб ўлдирган ветеринар суд ҳукмини эшитди

Тошкент шаҳрида тўртта итга нисбатан шафқатсиз муносабатда бўлган ветеринарга нисбатан суд ҳукми эълон қилинди. Суд қарорига кўра, у 7 сутка маъмурий қамоқ жазосига тортилди, унга ёрдам берган икки нафар шахс эса жарима тўлашга мажбур бўлди.

Маълум бўлишича, воқеа 2026 йил 19 июнь куни Мирзо Улуғбек туманида жойлашган мебел цехи омборхонасида содир бўлган.

Суд ҳужжатларида келтирилишича, ветеринар С.С. танишининг қўнғироғидан сўнг омборхонага борган. Унинг айтишича, у ерда қутуриш (вабо) аломатлари кузатилган итларни оғриқсиз усулда “ухлатиш” сўралган. Ветеринар ўғли билан бирга етиб борганида икки ит аллақачон ўлганини, қолган итлар эса уларга ҳужум қилганини билдирган.

Унинг таъкидлашича, ўзларини ҳимоя қилиш мақсадида итларни таёқ билан ҳушсизлантиришга уринган ва кейинчалик махсус дори воситаси орқали оғриқсиз эвтаназия қилишни режалаштирган. Айтишича, улар ҳудудни тарк этган пайтда итлар ҳали тирик бўлган.

Судда ветеринарнинг ўғли ҳам кўрсатма бериб, отасига ёрдам бериш учун борганини, итлар ҳужум қилганидан кейин ўзини ҳимоя қилиш мақсадида бир неча марта таёқ ишлатганини, ҳайвонларни ўлдириш нияти бўлмаганини маълум қилди.

Бироқ Экология ва ҳайвонларни ҳимоя қилиш жамияти вакиллари воқеа жойида олинган видеоларни тақдим этган. Уларда уч нафар шахснинг итларни шафқатсиз тарзда калтаклаётгани акс этган. Шунингдек, қўшни хонадонда яшовчи аёл ҳам воқеага гувоҳ бўлганини, эркакларни тўхтатишга уринганини, аммо бунинг самараси бўлмаганини айтган.

Жиноят ишлари бўйича Мирзо Улуғбек туман суди С.С.ни Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 111-моддаси 2-қисмида назарда тутилган ҳуқуқбузарликда айбдор деб топди ва унга нисбатан 7 сутка маъмурий қамоқ жазосини тайинлади.

Унга ёрдам берган икки нафар шахс — Д.С. ва Р.А. эса базавий ҳисоблаш миқдорининг 10 баравари миқдорида, яъни 4 миллион 120 минг сўмдан маъмурий жаримага тортилди.

ТашкентМирзо УлугбекЭкология ва Ҳайвонларни Ҳимоя қилиш Жамияти
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қўшнисининг машинасини тош билан қирган эркак камерага тушдиҚўшнисининг машинасини тош билан қирган эркак камерага тушдиБугун, 11:40Ўрикзор бозоридаги дўконда йирик ёнғин чиқдиЎрикзор бозоридаги дўконда йирик ёнғин чиқдиБугун, 11:36Наманганда яширин нарколаборатория фош этилдиНаманганда яширин нарколаборатория фош этилдиБугун, 11:32Шаҳрисабзда юк машинаси 9 та автомобилни уриб кетдиШаҳрисабзда юк машинаси 9 та автомобилни уриб кетдиБугун, 11:30Самарқанд–Ургут темир йўлида кутилмаган ҳодиса юз бердиСамарқанд–Ургут темир йўлида кутилмаган ҳодиса юз бердиБугун, 10:55Ўрикзор бозоридаги ёнғин видеолари ижтимоий тармоқларда тарқалди (видео)Ўрикзор бозоридаги ёнғин видеолари ижтимоий тармоқларда тарқалди (видео)Бугун, 10:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди