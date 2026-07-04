Роналдунинг турмуш ўртоғи Жоржина Родригес ўзининг илк кийим брендини ишга туширди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Жоржина Родригес шахсий кийим брендини ташкил этганини маълум қилди. Бу унинг мода соҳасидаги биринчи мустақил лойиҳаси ҳисобланади.
Янги бренд кундалик либослар, замонавий услубдаги кийимлар ва юқори сифатли дизайнларга эътибор қаратади. Жоржина лойиҳа ғояси у учун анчадан бери муҳим бўлганини ва уни амалга ошириш учун узоқ тайёргарлик кўрганини билдирди.
Илк коллекция яқин орада сотувга чиқарилиши кутилмоқда. Ҳозирча бренд маҳсулотлари қаерда сотилиши ва коллекциянинг тўлиқ таркиби ҳақида маълумот берилмаган.
Янгилик Жоржина Родригеснинг мухлислари ва мода соҳасига қизиқувчилар орасида қизиқиш уйғотди. Энди асосий эътибор бренднинг биринчи маҳсулотлари тақдимотига қаратилган.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…