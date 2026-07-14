Ламин Ямал Францияга қарши ўйин ҳақида: “Бу энг муҳим ўйиним”
Испания миллий жамоаси вингери Ламин Ямал ЖЧ-2026 яримфинали олдидан катта ишонч билан гапирди. 13 июль куни 19 ёшини нишонлаган “Барселона” футболчиси Францияга қарши баҳсни фаолиятидаги энг муҳим ўйин деб атади.
“Биз ҳеч кимдан қўрқмаймиз”
Ямал ўйин олдидан ўтказилган матбуот анжуманида Испания яримфиналга қўрқув билан эмас, амалдаги Европа чемпиони мақоми билан чиқаётганини таъкидлади.
“Шубҳасиз, бу менинг фаолиятимдаги энг муҳим ўйин. Биз ҳеч қандай қўрқувни ҳис қилмаяпмиз. Испания — амалдаги Европа чемпиони. Шундай экан, биз ҳеч кимдан қўрқмаймиз”, — деди Ямал.
Бу сўзлар испанлар лагеридан келаётган умумий кайфиятни ҳам кўрсатади: Франция кучли, аммо Испания ўзини кам кўрмоқчи эмас.
19 ёшда — Жаҳон чемпионати яримфинали
Ламин Ямал учун бу учрашув нафақат Испания терма жамоаси, балки шахсий фаолияти нуқтаи назаридан ҳам катта синов.
У ҳали 19 ёшда, аммо аллақачон “Барселона” ва Испания миллий жамоасининг муҳим футболчиларидан бирига айланган. Францияга қарши яримфинал эса унинг ёш карьерасидаги энг баланд саҳна бўлиши мумкин.
Бу ерда фақат иқтидор етарли эмас. Бундай ўйинларда руҳий барқарорлик, қарор қабул қилиш тезлиги ва босим остида совуққонлик ҳам ҳал қилувчи аҳамиятга эга.
Францияга қарши асосий интрига
Франция ва Испания ўртасидаги баҳс ЖЧ-2026нинг биринчи финалчисини аниқлаб беради.
Бир томонда Килиан Мбаппе, Усмон Дембеле ва Майкл Олисе каби тезкор ҳужумчиларга эга Франция. Иккинчи томонда эса тўп назорати, жамоавий ўйин ва Ямал каби кутилмаган қарор чиқара оладиган футболчиларга таянадиган Испания.
Жамоа
Асосий куч
Испания
тўп назорати, ёшлик, жамоавий механизм
Франция
тезлик, индивидуал маҳорат, қарши ҳужум
Асосий дуэл
Ямалнинг креативлиги ва Франция ҳимояси
Яримфиналда майда деталлар ҳал қилади. Бир тезкор юриш, бир аниқ пас ёки бир стандарт вазият финал йўлланмасини белгилаб бериши мумкин.
Ямалдан катта ўйин кутишмоқда
Ямал ЖЧ-2026 давомида Испаниянинг энг кўп муҳокама қилинаётган футболчиларидан бири бўлиб турибди. Унинг ҳар бир ҳаракати, ҳар бир дриблинги ва ҳар бир қарори катта эътиборда.
Аммо ёш вингернинг ўзи босимни ортиқча драмалаштирмаяпти. У учун асосий мақсад — жамоага фойда келтириш ва Испанияни финалга олиб чиқиш.
Бу яхши сигнал. Чунки баъзан 19 ёшли футболчидан “келажак юлдузи” деб кутишади, у эса майдонда “мен ҳозир ҳам тайёрман” деб жавоб беради.
Ўйин қачон бошланади?
Франция — Испания яримфинали 14 июлдан 15 июлга ўтар кечаси бўлиб ўтади.
Учрашув Тошкент вақти билан соат 00:00 да старт олади. Ғолиб жамоа ЖЧ-2026 финалига йўл олади.
Бу тўқнашув Испания учун Европа чемпиони мақомини жаҳон саҳнасида тасдиқлаш имконияти бўлса, Франция учун яна бир финалга чиқиш йўлидаги муҳим қадамдир.
Қўрқувсиз яримфинал
Ламин Ямалнинг “биз ҳеч кимдан қўрқмаймиз” деган гапи яримфинал олдидан Испаниянинг руҳиятини очиб берди.
Франция кучли. Испания ҳам кучли. Энди ҳаммаси майдонда ҳал бўлади.
Асосий савол шу: Ямал ўз фаолиятидаги энг муҳим ўйинда Испанияни финалга олиб чиқадиган лаҳзани ярата оладими?
…