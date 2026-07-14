ЖЧ-2026. Англия — Аргентина ўйинини қайси ҳакам бошқариши маълум бўлди

·0·Спорт
ЖЧ-2026. Англия — Аргентина ўйинини қайси ҳакам бошқариши маълум бўлди

ЖЧ-2026 яримфиналидаги энг кутилган тўқнашувлардан бири — Англия ва Аргентина ўртасидаги баҳсни ким бошқариши маълум бўлди. FIFA ушбу ўйин учун америкалик ҳакам Исмаил Элфатҳни танлади.

Катта ўйин — катта босим

Англия ва Аргентина ўртасидаги яримфинал нафақат финал йўлланмаси, балки тарихий рақобат, Месси фактори ва турнир атрофидаги баҳслар сабаб ҳам катта эътибор марказида турибди.

Шунинг учун бу учрашувда ҳакамлар бригадасига тушадиган босим жуда юқори бўлади. Ҳар бир фол, ҳар бир офсайд ва ҳар бир VAR қарори катта муҳокамага айланиши мумкин.

Бош ҳакам — Исмаил Элфатҳ

FIFA Англия — Аргентина баҳсини бошқаришни АҚШ вакили Исмаил Элфатҳга ишониб топширди.

Майдонда унга қанотларда ҳамюртлари Кори Паркер ва Кайл Аткинс ёрдам беради.

Тўртинчи ҳакам вазифасини италиялик Маурицио Мариани бажаради. Захира ёрдамчи ҳакам сифатида эса яна бир Италия вакили Даниэле Биндони ишлайди.

Вазифа

Ҳакам

Бош ҳакам

Исмаил Элфатҳ

1-ёрдамчи ҳакам

Кори Паркер

2-ёрдамчи ҳакам

Кайл Аткинс

Тўртинчи ҳакам

Маурицио Мариани

Захира ёрдамчи ҳакам

Даниэле Биндони

Элфатҳ учун катта синов

Исмаил Элфатҳ учун бу тайинлов фаолиятидаги энг муҳим ўйинлардан бирига айланиши мумкин.

Жаҳон чемпионати яримфиналида Англия ва Аргентина каби жамоалар ўртасидаги баҳсни бошқариш осон вазифа эмас. Бу ерда фақат қоидани билиш етарли бўлмайди — ўйин руҳини сезиш, футболчилар ҳиссиётини назорат қилиш ва босимга берилмаслик талаб этилади.

Бундай ўйинларда ҳакамнинг энг яхши иши — ўзи кўринмай, футболни кўрсатиш. Лекин буни қилиш осон эмас, айниқса майдонда Месси, Кейн, Беллингҳэм каби футболчилар бўлса.

Ўйин қачон бошланади?

Англия ва Аргентина ўртасидаги яримфинал 15 июлдан 16 июлга ўтар кечаси бўлиб ўтади.

Учрашув Тошкент вақти билан соат 00:00 да старт олади.

Ғолиб жамоа ЖЧ-2026 финалига йўл олади ва ҳал қилувчи баҳсда Франция ёки Испанияга қарши майдонга тушади.

Нега бу ўйин атрофида босим катта?

Аргентина ЖЧ-2026 давомида бир нечта баҳсли эпизодлар сабаб мухлислар муҳокамасида бўлиб келмоқда. Айримлар ҳакамлар қарорларини танқид қилган, ижтимоий тармоқларда эса турнир шаффофлиги ҳақида турли фикрлар билдирилган.

Англия эса финалга чиқиш учун катта имкониятга эга деб баҳоланмоқда. Жамоа таркибида Жуд Беллингҳэм, Ҳарри Кейн ва бошқа етакчи футболчилар бор.

Шундай вазиятда ҳакамлар бригадаси учун асосий вазифа — ўйинни ортиқча асабийлаштирмасдан, аниқ ва изчил бошқариш.

Яримфиналда хато нархи жуда қиммат

Жаҳон чемпионати яримфиналида ҳакам хатосининг нархи оддий ўйиндагидан анча юқори бўлади. Бир нотўғри қарор финал тақдирини ҳал қилиб қўйиши мумкин.

Шунинг учун Элфатҳ ва унинг жамоасига катта масъулият юкланмоқда. Айниқса, VAR билан боғлиқ қарорлар, пенальти эпизодлари ва иккинчи сариқ карточкалар ўйиннинг энг нозик нуқталари бўлиши мумкин.

Бу ерда ҳакамлар учун “кейин кўриб чиқармиз” режими йўқ. Ҳар бир қарор реал вақтда ва максимал босим остида қабул қилинади.

Финалга бир қадам қолди

Англия — Аргентина яримфинали ЖЧ-2026нинг энг катта ўйинларидан бири бўлиши кутилмоқда. Ҳакамлар бригадаси эълон қилингач, учрашув атрофидаги интрига янада кучайди.

Энди асосий савол шу: бу баҳсни юлдузлар ҳал қиладими ёки яримфиналдан кейин энг кўп ҳакам қарорлари муҳокама қилинадими?

Жавоб 15 июлдан 16 июлга ўтар кечаси майдонда маълум бўлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Испания бош мураббийи тан олди: Франция янада кучайганИспания бош мураббийи тан олди: Франция янада кучайганБугун, 08:54 Богдан Гусков учун катта шанс: Магомед Анкалаев билан асосий жанг Богдан Гусков учун катта шанс: Магомед Анкалаев билан асосий жангБугун, 08:42Жаҳон чемпионати ярим финаллари: Лионель Месси ва Аргентина Англияга қаршиЖаҳон чемпионати ярим финаллари: Лионель Месси ва Аргентина Англияга қаршиБугун, 04:52Ливерпул Арне Слот билан тузилган келишув туфайли миллионлаб маблағни тежаб қоладиЛиверпул Арне Слот билан тузилган келишув туфайли миллионлаб маблағни тежаб қоладиБугун, 03:18Жулес Коунде Ламине Ямалнинг гапларига муносабат билдирди: Барселона юлдузлари тўқнашувиЖулес Коунде Ламине Ямалнинг гапларига муносабат билдирди: Барселона юлдузлари тўқнашувиБугун, 02:55Эрлинг Холанд Норвегия билан ўтган ЖЧ ҳақида: “Бу ҳаётимдаги энг ажойиб саёҳат бўлди”Эрлинг Холанд Норвегия билан ўтган ЖЧ ҳақида: “Бу ҳаётимдаги энг ажойиб саёҳат бўлди”Бугун, 02:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди