ЖЧ-2026. Англия — Аргентина ўйинини қайси ҳакам бошқариши маълум бўлди
ЖЧ-2026 яримфиналидаги энг кутилган тўқнашувлардан бири — Англия ва Аргентина ўртасидаги баҳсни ким бошқариши маълум бўлди. FIFA ушбу ўйин учун америкалик ҳакам Исмаил Элфатҳни танлади.
Катта ўйин — катта босим
Англия ва Аргентина ўртасидаги яримфинал нафақат финал йўлланмаси, балки тарихий рақобат, Месси фактори ва турнир атрофидаги баҳслар сабаб ҳам катта эътибор марказида турибди.
Шунинг учун бу учрашувда ҳакамлар бригадасига тушадиган босим жуда юқори бўлади. Ҳар бир фол, ҳар бир офсайд ва ҳар бир VAR қарори катта муҳокамага айланиши мумкин.
Бош ҳакам — Исмаил Элфатҳ
FIFA Англия — Аргентина баҳсини бошқаришни АҚШ вакили Исмаил Элфатҳга ишониб топширди.
Майдонда унга қанотларда ҳамюртлари Кори Паркер ва Кайл Аткинс ёрдам беради.
Тўртинчи ҳакам вазифасини италиялик Маурицио Мариани бажаради. Захира ёрдамчи ҳакам сифатида эса яна бир Италия вакили Даниэле Биндони ишлайди.
Вазифа
Ҳакам
Бош ҳакам
Исмаил Элфатҳ
1-ёрдамчи ҳакам
Кори Паркер
2-ёрдамчи ҳакам
Кайл Аткинс
Тўртинчи ҳакам
Маурицио Мариани
Захира ёрдамчи ҳакам
Даниэле Биндони
Элфатҳ учун катта синов
Исмаил Элфатҳ учун бу тайинлов фаолиятидаги энг муҳим ўйинлардан бирига айланиши мумкин.
Жаҳон чемпионати яримфиналида Англия ва Аргентина каби жамоалар ўртасидаги баҳсни бошқариш осон вазифа эмас. Бу ерда фақат қоидани билиш етарли бўлмайди — ўйин руҳини сезиш, футболчилар ҳиссиётини назорат қилиш ва босимга берилмаслик талаб этилади.
Бундай ўйинларда ҳакамнинг энг яхши иши — ўзи кўринмай, футболни кўрсатиш. Лекин буни қилиш осон эмас, айниқса майдонда Месси, Кейн, Беллингҳэм каби футболчилар бўлса.
Ўйин қачон бошланади?
Англия ва Аргентина ўртасидаги яримфинал 15 июлдан 16 июлга ўтар кечаси бўлиб ўтади.
Учрашув Тошкент вақти билан соат 00:00 да старт олади.
Ғолиб жамоа ЖЧ-2026 финалига йўл олади ва ҳал қилувчи баҳсда Франция ёки Испанияга қарши майдонга тушади.
Нега бу ўйин атрофида босим катта?
Аргентина ЖЧ-2026 давомида бир нечта баҳсли эпизодлар сабаб мухлислар муҳокамасида бўлиб келмоқда. Айримлар ҳакамлар қарорларини танқид қилган, ижтимоий тармоқларда эса турнир шаффофлиги ҳақида турли фикрлар билдирилган.
Англия эса финалга чиқиш учун катта имкониятга эга деб баҳоланмоқда. Жамоа таркибида Жуд Беллингҳэм, Ҳарри Кейн ва бошқа етакчи футболчилар бор.
Шундай вазиятда ҳакамлар бригадаси учун асосий вазифа — ўйинни ортиқча асабийлаштирмасдан, аниқ ва изчил бошқариш.
Яримфиналда хато нархи жуда қиммат
Жаҳон чемпионати яримфиналида ҳакам хатосининг нархи оддий ўйиндагидан анча юқори бўлади. Бир нотўғри қарор финал тақдирини ҳал қилиб қўйиши мумкин.
Шунинг учун Элфатҳ ва унинг жамоасига катта масъулият юкланмоқда. Айниқса, VAR билан боғлиқ қарорлар, пенальти эпизодлари ва иккинчи сариқ карточкалар ўйиннинг энг нозик нуқталари бўлиши мумкин.
Бу ерда ҳакамлар учун “кейин кўриб чиқармиз” режими йўқ. Ҳар бир қарор реал вақтда ва максимал босим остида қабул қилинади.
Финалга бир қадам қолди
Англия — Аргентина яримфинали ЖЧ-2026нинг энг катта ўйинларидан бири бўлиши кутилмоқда. Ҳакамлар бригадаси эълон қилингач, учрашув атрофидаги интрига янада кучайди.
Энди асосий савол шу: бу баҳсни юлдузлар ҳал қиладими ёки яримфиналдан кейин энг кўп ҳакам қарорлари муҳокама қилинадими?
Жавоб 15 июлдан 16 июлга ўтар кечаси майдонда маълум бўлади.
…