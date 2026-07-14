СтепХ Нео: Дунёдаги илк офлайн сунъий интеллект агентига эга смартфон тақдим этилди
Технология оламида янги давр бошланмоқда: Хитойнинг СтепФун компанияси дунёдаги илк бор тизим даражасида интеграция қилинган сунъий интеллект агентига эга СтепХ Нео смартфонини намойиш этди. Ушбу қурилманинг асосий ўзига хослиги шундаки, у кўплаб мураккаб вазифаларни бажариш учун интернет алоқасини талаб қилмайди ва фойдаланувчининг буйруқларини алоҳида иловаларни очмасдан туриб, мустақил равишда амалга оширади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
2023-йилда Microsoft собиқ ходимлари томонидан асос солинган СтепФун компанияси анъанавий Android тизимидан воз кечиб, Степ АОС деб номланган мутлақо янги операцион тизимни ишлаб чиқди. ixbt.com маълумотларига кўра, ушбу тизим марказида Степ Амоо деб номланган рақамли ёрдамчи туради. У оддий чат-ботлардан фарқли ўлароқ, фойдаланувчининг табиий тилдаги битта сўрови орқали бир нечта иловалар ва тизим воситаларини бирлаштириб, якуний натижани тақдим эта олади.
Тизим даражасидаги интеллект ва офлайн имкониятларСтепХ Нео смартфонининг ички архитектураси Android, Линух ва РТОС элементларини ўз ичига олган бўлиб, у "атомик имкониятлар механизми" асосида ишлайди. Бу механизм алоқа, иловалар, файллар ва тизим воситаларини ягона стандарт остида бирлаштиради. Натижада, Степ Edge деб номланган махсус тил модели бевосита қурилманинг ҳисоблаш қувватидан фойдаланади ва булутли серверларга боғланмаган ҳолда ишлайди.
Қурилманинг кундалик ҳаётдаги фойдаси жуда юқори. Масалан, у фойдаланувчининг саёҳат одатларини ўрганиб боради. Агар сиз аввал уй ҳайвонлари билан учишга рухсат берилган рейсларни танлаган бўлсангиз, тизим кейинги сафар чипта қидираётганда автоматик равишда ушбу устуворликни ҳисобга олади. Шунингдек, у сиз ёқтирган ресторанлардан жой банд қилиш ёки божхона шаклларини автоматик тўлдириш каби мураккаб жараёнларни ўз зиммасига олади.
Саёҳат ва мулоқот учун универсал ёрдамчиСтепХ Нео чет элга тез-тез чиқадиган фойдаланувчилар учун идеал воситага айланиши кутилмоқда. Қурилма 32 та тилда, жумладан, турли минтақавий диалектларда жонли мулоқотни, матнли хабарларни ва ҳатто телефон қўнғироқларини таржима қила олади. Энг муҳими, кўчада кўринган йўл белгилари, ресторан менюлари ёки музейдаги маълумотномаларни интернет йўқ жойда ҳам бир зумда ўгириб беради.
- Интернетга уланмасдан ишлайдиган Степ Амоо сунъий интеллект агенти;
- 32 та тилда офлайн визуал ва овозли таржима имконияти;
- Фойдаланувчи одатларини ўрганувчи НУИ (Натурал Усер Интерфасе) қатлами;
- Иловалараро мураккаб вазифаларни автоном бажариш функцияси;
- Жамоат транспорти жадваллари ва маршрутларни офлайн режимда кўрсатиш.
…