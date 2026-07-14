СтепХ Нео: Дунёдаги илк офлайн сунъий интеллект агентига эга смартфон тақдим этилди

·30·Техно
СтепХ Нео: Дунёдаги илк офлайн сунъий интеллект агентига эга смартфон тақдим этилди

Технология оламида янги давр бошланмоқда: Хитойнинг СтепФун компанияси дунёдаги илк бор тизим даражасида интеграция қилинган сунъий интеллект агентига эга СтепХ Нео смартфонини намойиш этди. Ушбу қурилманинг асосий ўзига хослиги шундаки, у кўплаб мураккаб вазифаларни бажариш учун интернет алоқасини талаб қилмайди ва фойдаланувчининг буйруқларини алоҳида иловаларни очмасдан туриб, мустақил равишда амалга оширади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

2023-йилда Microsoft собиқ ходимлари томонидан асос солинган СтепФун компанияси анъанавий Android тизимидан воз кечиб, Степ АОС деб номланган мутлақо янги операцион тизимни ишлаб чиқди. ixbt.com маълумотларига кўра, ушбу тизим марказида Степ Амоо деб номланган рақамли ёрдамчи туради. У оддий чат-ботлардан фарқли ўлароқ, фойдаланувчининг табиий тилдаги битта сўрови орқали бир нечта иловалар ва тизим воситаларини бирлаштириб, якуний натижани тақдим эта олади.

Тизим даражасидаги интеллект ва офлайн имкониятлар

СтепХ Нео смартфонининг ички архитектураси Android, Линух ва РТОС элементларини ўз ичига олган бўлиб, у "атомик имкониятлар механизми" асосида ишлайди. Бу механизм алоқа, иловалар, файллар ва тизим воситаларини ягона стандарт остида бирлаштиради. Натижада, Степ Edge деб номланган махсус тил модели бевосита қурилманинг ҳисоблаш қувватидан фойдаланади ва булутли серверларга боғланмаган ҳолда ишлайди.

Қурилманинг кундалик ҳаётдаги фойдаси жуда юқори. Масалан, у фойдаланувчининг саёҳат одатларини ўрганиб боради. Агар сиз аввал уй ҳайвонлари билан учишга рухсат берилган рейсларни танлаган бўлсангиз, тизим кейинги сафар чипта қидираётганда автоматик равишда ушбу устуворликни ҳисобга олади. Шунингдек, у сиз ёқтирган ресторанлардан жой банд қилиш ёки божхона шаклларини автоматик тўлдириш каби мураккаб жараёнларни ўз зиммасига олади.

Саёҳат ва мулоқот учун универсал ёрдамчи

СтепХ Нео чет элга тез-тез чиқадиган фойдаланувчилар учун идеал воситага айланиши кутилмоқда. Қурилма 32 та тилда, жумладан, турли минтақавий диалектларда жонли мулоқотни, матнли хабарларни ва ҳатто телефон қўнғироқларини таржима қила олади. Энг муҳими, кўчада кўринган йўл белгилари, ресторан менюлари ёки музейдаги маълумотномаларни интернет йўқ жойда ҳам бир зумда ўгириб беради.

  • Интернетга уланмасдан ишлайдиган Степ Амоо сунъий интеллект агенти;
  • 32 та тилда офлайн визуал ва овозли таржима имконияти;
  • Фойдаланувчи одатларини ўрганувчи НУИ (Натурал Усер Интерфасе) қатлами;
  • Иловалараро мураккаб вазифаларни автоном бажариш функцияси;
  • Жамоат транспорти жадваллари ва маршрутларни офлайн режимда кўрсатиш.
СтепФун вакилларининг таъкидлашича, ушбу технология "инсон томонидан қурилмани бошқариш" босқичидан "шунчаки истакни билдириш ва натижани олиш" босқичига ўтишни англатади. Степ АОС тизими фойдаланувчининг овозли ва визуал буйруқларини таҳлил қилиб, вақт ўтиши билан унинг эҳтиёжларини янада аниқроқ башорат қила бошлайди. Бу эса смартфонни шунчаки алоқа воситасидан ҳақиқий шахсий ёрдамчига айлантиради.

СтепФунСтепХ НеоСунъий ИнтеллектСмартфонТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бой ва муваффақиятли: Нега технология олами гигантлари яна AI соҳасига қайтмоқда?Бой ва муваффақиятли: Нега технология олами гигантлари яна AI соҳасига қайтмоқда?Бугун, 07:58Uber стратегияси: Компания нима учун "ҳамма нарса учун илова" бўлишни истамайди?Uber стратегияси: Компания нима учун "ҳамма нарса учун илова" бўлишни истамайди?Бугун, 05:51Ассассинъс Креэд Блакк Флаг Ресйнсед учун қандай видеокарта керак? Тест натижалариАссассинъс Креэд Блакк Флаг Ресйнсед учун қандай видеокарта керак? Тест натижалариБугун, 05:29ПихВерсе стартапи 439 миллион доллар инвестиция жалб қилиб, уникорн мақомига эришдиПихВерсе стартапи 439 миллион доллар инвестиция жалб қилиб, уникорн мақомига эришдиБугун, 05:22Х ижтимоий тармоғи алгоритмларини ўзгартирди: Энди платформа камроқ “жанг майдони”га айланадиХ ижтимоий тармоғи алгоритмларини ўзгартирди: Энди платформа камроқ “жанг майдони”га айланадиБугун, 04:54Сунъий интеллект оламида янги гигант: Ноус Ресеарч 1,5 миллиард долларга баҳоланмоқдаСунъий интеллект оламида янги гигант: Ноус Ресеарч 1,5 миллиард долларга баҳоланмоқдаБугун, 04:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди