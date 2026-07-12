Андижонда аёл 3 минг доллар эвазига собиқ эрига ёлланма қотил ёллади

·4·Жамият
Андижонда аёл 3 минг доллар эвазига собиқ эрига ёлланма қотил ёллади

Андижон вилоятида 3 минг АҚШ доллари эвазига қотил топиб, собиқ турмуш ўртоғини ўлдиришга уринган 52 ёшли аёл қўлга олинди. Бу ҳақда вилоят Ички ишлар бошқармаси ахборот хизмати маълум қилди.

Қайд этилишича, тезкор маълумотлар асосида Андижон вилоятининг Асака туманида яшовчи, 1974 йилда туғилган аёл ўзи билан бирга истиқомат қилиб келган 1972 йилда туғилган собиқ турмуш ўртоғини уй-жой билан боғлиқ низо ва ўзаро адоват сабаб қасддан ўлдиришни режалаштириб, бунинг учун 3000 АҚШ доллари эвазига ёлланма қотил излаётгани аниқланган.

Шундан сўнг ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан махсус тезкор тадбир ташкил этилди ва унга шартли ёлланма қотил жалб қилинди. Тергов маълумотларига кўра, 1974 йилда туғилган аёл жиноий режасини тезроқ амалга ошириш мақсадида жорий йилнинг 10 июль куни Асака туманидаги тураржой мажмуаларидан бири олдида қотилликни бажариши керак бўлган шахслар билан учрашиб, барча шартларни келишиб олган.

Маълум қилинишича, у собиқ турмуш ўртоғини ўлдириш эвазига дастлаб 5 миллион сўм нақд пул берган. Қолган маблағни эса эрининг ўлганига ишонч ҳосил қилгач топширишини билдириб, бу ҳақда тилхат ҳам ёзиб берган.

11 июлга ўтар кечаси ўтказилган навбатдаги тезкор тадбир давомида шартли ёлланма қотил аёлнинг собиқ турмуш ўртоғини Асака туманидаги адирлик ҳудудга олиб бориб, уни грим ёрдамида гўёки ўлдирилган ҳолатда тасвирлаган. Шундан сўнг буюртмачи аёл воқеа жойига чақирилган. У собиқ турмуш ўртоғининг ҳалок бўлганига ишонч ҳосил қилгач, келишилган қолган маблағни беришини билдириб автомашинага ўтирган вақтида далилий ашёлар билан қўлга олинган.

Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар маълумотига кўра, ушбу ҳолат юзасидан аёлга нисбатан Жиноят кодексининг 25,97-моддаси 2-қисми “и” банди билан жиноят иши қўзғатилган.

Тарқатилган видеода гумонланувчи аёл қилган ишидан пушаймон эканини билдирган.

«Эримдан қутулиш учун ёлланма қотилга 3000 доллар беришга келишдик. 5 миллионини бердим. Қи

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солдиАббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солдиБугун, 11:16Иссиқдаги «ихтиро»: ижтимоий тармоқлардаги кулгили лайфхак вирусга айландиИссиқдаги «ихтиро»: ижтимоий тармоқлардаги кулгили лайфхак вирусга айландиБугун, 10:53Бектемирда наркотик моддаларни тарқатишга уринганлар фош этилдиБектемирда наркотик моддаларни тарқатишга уринганлар фош этилдиБугун, 01:58Тошкентда «закладчик»ларга қарши ов: сотувга тайёр гиёҳванд моддалар фош қилиндиТошкентда «закладчик»ларга қарши ов: сотувга тайёр гиёҳванд моддалар фош қилиндиКеча, 23:53Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқдаЎзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқдаКеча, 19:495 000 АҚШ доллари — фарзандлар таъминоти учун5 000 АҚШ доллари — фарзандлар таъминоти учунКеча, 19:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)