Ижара ҳақини ҳам тўлаб берган меҳрибон йигит қўшнисидан катта зарба олди

·0·Жамият
Ижара ҳақини ҳам тўлаб берган меҳрибон йигит қўшнисидан катта зарба олди

Тошкентнинг Сергели туманида бирга уй ижарага олган қўшнисининг ишончидан фойдаланиб, унинг телефони ва нақд пулини ўғирлаганликда гумонланаётган 20 ёшли йигит қўлга олинди.

Жабрланувчи гумонланувчини яқин одам деб билган, унга озиқ-овқат ва ижара ҳақи билан ҳам ёрдам бериб келган. Аммо бир куни уйдаги қимматбаҳо буюмлар билан бирга қўшнининг ўзи ҳам ғойиб бўлган.

Биргаликда уй ижарага олишган

Маълумотларга кўра, Беҳруз исмли фуқаро харажатларни камайтириш мақсадида таниши билан бирга уй ижарага олган.

Улар бир хонодонда яшаган, жабрланувчи эса хонадошига ишонган ва уни қийин вазиятда қолдирмасликка ҳаракат қилган.

Айрим вақтларда у:

  • озиқ-овқат олиб берган;

  • кундалик харажатларига ёрдамлашган;

  • ҳатто ижара ҳақини ҳам тўлаб берган.

Телефон ва пуллар йўқолган

Бир куни Беҳруз уйидаги шахсий буюмлар ва пуллар йўқолганини аниқлаган.

Дастлабки маълумотларга кўра, қуйидагилар ўғирланган:

  • iPhone 14 Pro русумли телефон — тахминан 7 миллион сўм;

  • 7 миллион сўм нақд пул.

Жами зарар миқдори қарийб 14 миллион сўмни ташкил этган.

Гумонланувчи аниқланди

Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан гумонланувчининг шахси аниқланган.

У 2004 йилда туғилган М.Бобуржон экани маълум қилинди.

Жиноят иши қўзғатилди

Мазкур ҳолат юзасидан Сергели тумани ИИО ФМБ томонидан Жиноят кодексининг 169-моддаси — ўғрилик аломатлари билан жиноят иши қўзғатилган.

Айни пайтда тергов ҳаракатлари давом этмоқда.

Ушбу воқеа яна бир бор уй ижарасида бирга яшайдиган инсонни танлашда эҳтиёткорлик ва ишончни ҳужжат ҳамда аниқ келишувлар билан мустаҳкамлаш муҳимлигини кўрсатди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Андижонда аёл 3 минг доллар эвазига собиқ эрига ёлланма қотил ёлладиАндижонда аёл 3 минг доллар эвазига собиқ эрига ёлланма қотил ёлладиБугун, 11:26Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солдиАббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солдиБугун, 11:16Иссиқдаги «ихтиро»: ижтимоий тармоқлардаги кулгили лайфхак вирусга айландиИссиқдаги «ихтиро»: ижтимоий тармоқлардаги кулгили лайфхак вирусга айландиБугун, 10:53Бектемирда наркотик моддаларни тарқатишга уринганлар фош этилдиБектемирда наркотик моддаларни тарқатишга уринганлар фош этилдиБугун, 01:58Тошкентда «закладчик»ларга қарши ов: сотувга тайёр гиёҳванд моддалар фош қилиндиТошкентда «закладчик»ларга қарши ов: сотувга тайёр гиёҳванд моддалар фош қилиндиКеча, 23:53Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқдаЎзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқдаКеча, 19:49
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)