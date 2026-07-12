Ижара ҳақини ҳам тўлаб берган меҳрибон йигит қўшнисидан катта зарба олди
Тошкентнинг Сергели туманида бирга уй ижарага олган қўшнисининг ишончидан фойдаланиб, унинг телефони ва нақд пулини ўғирлаганликда гумонланаётган 20 ёшли йигит қўлга олинди.
Жабрланувчи гумонланувчини яқин одам деб билган, унга озиқ-овқат ва ижара ҳақи билан ҳам ёрдам бериб келган. Аммо бир куни уйдаги қимматбаҳо буюмлар билан бирга қўшнининг ўзи ҳам ғойиб бўлган.
Биргаликда уй ижарага олишган
Маълумотларга кўра, Беҳруз исмли фуқаро харажатларни камайтириш мақсадида таниши билан бирга уй ижарага олган.
Улар бир хонодонда яшаган, жабрланувчи эса хонадошига ишонган ва уни қийин вазиятда қолдирмасликка ҳаракат қилган.
Айрим вақтларда у:
озиқ-овқат олиб берган;
кундалик харажатларига ёрдамлашган;
ҳатто ижара ҳақини ҳам тўлаб берган.
Телефон ва пуллар йўқолган
Бир куни Беҳруз уйидаги шахсий буюмлар ва пуллар йўқолганини аниқлаган.
Дастлабки маълумотларга кўра, қуйидагилар ўғирланган:
iPhone 14 Pro русумли телефон — тахминан 7 миллион сўм;
7 миллион сўм нақд пул.
Жами зарар миқдори қарийб 14 миллион сўмни ташкил этган.
Гумонланувчи аниқланди
Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан гумонланувчининг шахси аниқланган.
У 2004 йилда туғилган М.Бобуржон экани маълум қилинди.
Жиноят иши қўзғатилди
Мазкур ҳолат юзасидан Сергели тумани ИИО ФМБ томонидан Жиноят кодексининг 169-моддаси — ўғрилик аломатлари билан жиноят иши қўзғатилган.
Айни пайтда тергов ҳаракатлари давом этмоқда.
Ушбу воқеа яна бир бор уй ижарасида бирга яшайдиган инсонни танлашда эҳтиёткорлик ва ишончни ҳужжат ҳамда аниқ келишувлар билан мустаҳкамлаш муҳимлигини кўрсатди.
…