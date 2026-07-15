Бир коса сув ҳаёт сақлайди: Тошкентда меҳр чақируви

·0·Жамият
Бир коса сув ҳаёт сақлайди: Тошкентда меҳр чақируви

Тошкентда кузатилаётган аномал иссиқ нафақат одамлар, балки кўчадаги қаровсиз ҳайвонлар учун ҳам оғир синовга айланмоқда. Пойтахт ҳокимлиги аҳолидан мушуклар, итлар ва қушларга оддий, аммо ҳаётий муҳим ёрдам кўрсатишни сўради.

Ҳокимлик аҳолига мурожаат қилди

Тошкент шаҳар ҳокимлиги кучли жазирама шароитида қаровсиз ҳайвонлар сувсизланиш ва қизиб кетиш хавфига дуч келаётганини эслатди.

Маъмурият шаҳар аҳолисини уйлар ҳовлисида, кириш йўлаклари олдида, йўлакларда ва дарахтлар соясида ҳайвонлар учун тоза сув қолдиришга чақирди.

Баъзан катта ёрдам учун катта харажат керак эмас. Бир коса сув, озгина озуқа ва соя жойдан ҳайвонни ҳайдамаслик ҳам унинг ҳаётини сақлаб қолиши мумкин.

Иссиқда ҳайвонлар нимага муҳтож?

Аномал жазирамада кўчадаги ҳайвонлар биринчи навбатда сув ва сояга муҳтож бўлади. Улар одамлар каби доим ҳам салқин жой топа олмайди, сув манбаи эса кўпинча йўқ.

Шунинг учун шаҳар аҳолиси қуйидаги оддий ишлар билан ёрдам бериши мумкин:

Ёрдам тури

Нима қилиш керак?

Сув

тоза сувли идишни дарахт сояси ёки кириш йўлагига қўйиш

Озуқа

имкон қадар оз миқдорда егулик қолдириш

Соя

ҳайвонларни салқин жойлардан ҳайдамаслик

Эътибор

ҳолсиз ёки оғир аҳволдаги ҳайвонни кўрса, масъулларга хабар бериш

Бу ҳаракатлар жуда оддий кўринади. Аммо +40 даражадан юқори иссиқда улар ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлиши мумкин.

Нега бир коса сув муҳим?

Жазирамада ҳайвонларда сувсизланиш тез юзага келади. Айниқса, мушуклар, итлар ва қушлар узоқ вақт сувсиз қолса, ҳолсизланиш, қизиб кетиш ва ҳаёт учун хавфли ҳолатлар пайдо бўлиши мумкин.

Шаҳар муҳитида асфальт, бетон ва металл юзалар иссиқни янада кучайтиради. Бу эса кўчада юрган ҳайвонлар учун хавфни бир неча баравар оширади.

Оддий мисол: одам бир неча дақиқа сояда дам олиши ёки дўкондан сув олиши мумкин. Қаровсиз ҳайвонда эса бундай имконият йўқ.

Одамлар учун ҳам меҳр синови

Бу чақирув фақат ҳайвонлар ҳақида эмас. Бу шаҳар маданияти, инсонпарварлик ва атрофимиздаги тирик жонларга муносабат ҳақида ҳамдир.

Қаровсиз ҳайвонни ҳайдаш, сув идишини олиб ташлаш ёки соя жойдан қувиш — жазирамада уни хавф остида қолдириши мумкин. Аксинча, бир бурчакка сув қўйиш эса кўп вақт олмайди, лекин катта савобли иш бўлади.

Бундай пайтда шаҳарнинг ҳақиқий қиёфаси одамларнинг майда, аммо самимий ҳаракатларида кўринади.

Қандай қилиб хавфсиз ёрдам бериш мумкин?

Ҳайвонларга ёрдам беришда ҳам оддий хавфсизлик қоидаларига амал қилиш керак.

Сув идишини одамлар юрадиган йўлнинг ўртасига эмас, четроқ ва сояли жойга қўйиш мақсадга мувофиқ. Озуқа эса тез бузилмайдиган, кам миқдорда бўлиши керак. Идишларни вақти-вақти билан ювиб туриш ҳам муҳим.

Агар ҳайвон жуда ҳолсиз, жароҳатланган ёки хавфли ҳолатда кўринса, уни ўзбошимчалик билан ушлашга уринмасдан, тегишли хизматлар ёки ҳайвонларга ёрдам берувчи волонтёрларга мурожаат қилиш тўғрироқ бўлади.

Жазирамада меҳр ҳам зарур

Пойтахт ҳокимлигининг мурожаати оддий, лекин таъсирли: иссиқ кунларда қаровсиз ҳайвонларни унутмаслик керак.

Бир коса сув, озгина озуқа ва соя жой — бугун кўчадаги мушук, ит ёки қуш учун ҳаёт билан ўлим ўртасидаги фарқ бўлиши мумкин.

Сизнингча, маҳаллаларда иссиқ кунларда ҳайвонлар учун доимий сув нуқталарини ташкил қилиш керакми?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

BMWда ЙПХ ходимини урган ўсмирнинг суди нега ёпиқ ўтмоқда?BMWда ЙПХ ходимини урган ўсмирнинг суди нега ёпиқ ўтмоқда?Бугун, 15:15Наманганда чўмилган 27 ёшли йигит чўкиб кетдиНаманганда чўмилган 27 ёшли йигит чўкиб кетдиБугун, 15:13Беларусга ишга кетган ўзбекистонликлар: «Бу маошга ишлашдан кўра, юртга қайтганимиз яхши»Беларусга ишга кетган ўзбекистонликлар: «Бу маошга ишлашдан кўра, юртга қайтганимиз яхши»Бугун, 13:26Бугундан «перевод» ва ўқишни тиклаш учун аризалар қабули бошланди!Бугундан «перевод» ва ўқишни тиклаш учун аризалар қабули бошланди!Бугун, 13:25Самарқандда ниқобли шахс банкка бостириб кириб, пул талаб қилдиСамарқандда ниқобли шахс банкка бостириб кириб, пул талаб қилдиБугун, 13:04Қашқадарёда банк билан боғлиқ учта фирибгарлик фош этилдиҚашқадарёда банк билан боғлиқ учта фирибгарлик фош этилдиБугун, 11:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!