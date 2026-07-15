Бир коса сув ҳаёт сақлайди: Тошкентда меҳр чақируви
Тошкентда кузатилаётган аномал иссиқ нафақат одамлар, балки кўчадаги қаровсиз ҳайвонлар учун ҳам оғир синовга айланмоқда. Пойтахт ҳокимлиги аҳолидан мушуклар, итлар ва қушларга оддий, аммо ҳаётий муҳим ёрдам кўрсатишни сўради.
Ҳокимлик аҳолига мурожаат қилди
Тошкент шаҳар ҳокимлиги кучли жазирама шароитида қаровсиз ҳайвонлар сувсизланиш ва қизиб кетиш хавфига дуч келаётганини эслатди.
Маъмурият шаҳар аҳолисини уйлар ҳовлисида, кириш йўлаклари олдида, йўлакларда ва дарахтлар соясида ҳайвонлар учун тоза сув қолдиришга чақирди.
Баъзан катта ёрдам учун катта харажат керак эмас. Бир коса сув, озгина озуқа ва соя жойдан ҳайвонни ҳайдамаслик ҳам унинг ҳаётини сақлаб қолиши мумкин.
Иссиқда ҳайвонлар нимага муҳтож?
Аномал жазирамада кўчадаги ҳайвонлар биринчи навбатда сув ва сояга муҳтож бўлади. Улар одамлар каби доим ҳам салқин жой топа олмайди, сув манбаи эса кўпинча йўқ.
Шунинг учун шаҳар аҳолиси қуйидаги оддий ишлар билан ёрдам бериши мумкин:
Ёрдам тури
Нима қилиш керак?
Сув
тоза сувли идишни дарахт сояси ёки кириш йўлагига қўйиш
Озуқа
имкон қадар оз миқдорда егулик қолдириш
Соя
ҳайвонларни салқин жойлардан ҳайдамаслик
Эътибор
ҳолсиз ёки оғир аҳволдаги ҳайвонни кўрса, масъулларга хабар бериш
Бу ҳаракатлар жуда оддий кўринади. Аммо +40 даражадан юқори иссиқда улар ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлиши мумкин.
Нега бир коса сув муҳим?
Жазирамада ҳайвонларда сувсизланиш тез юзага келади. Айниқса, мушуклар, итлар ва қушлар узоқ вақт сувсиз қолса, ҳолсизланиш, қизиб кетиш ва ҳаёт учун хавфли ҳолатлар пайдо бўлиши мумкин.
Шаҳар муҳитида асфальт, бетон ва металл юзалар иссиқни янада кучайтиради. Бу эса кўчада юрган ҳайвонлар учун хавфни бир неча баравар оширади.
Оддий мисол: одам бир неча дақиқа сояда дам олиши ёки дўкондан сув олиши мумкин. Қаровсиз ҳайвонда эса бундай имконият йўқ.
Одамлар учун ҳам меҳр синови
Бу чақирув фақат ҳайвонлар ҳақида эмас. Бу шаҳар маданияти, инсонпарварлик ва атрофимиздаги тирик жонларга муносабат ҳақида ҳамдир.
Қаровсиз ҳайвонни ҳайдаш, сув идишини олиб ташлаш ёки соя жойдан қувиш — жазирамада уни хавф остида қолдириши мумкин. Аксинча, бир бурчакка сув қўйиш эса кўп вақт олмайди, лекин катта савобли иш бўлади.
Бундай пайтда шаҳарнинг ҳақиқий қиёфаси одамларнинг майда, аммо самимий ҳаракатларида кўринади.
Қандай қилиб хавфсиз ёрдам бериш мумкин?
Ҳайвонларга ёрдам беришда ҳам оддий хавфсизлик қоидаларига амал қилиш керак.
Сув идишини одамлар юрадиган йўлнинг ўртасига эмас, четроқ ва сояли жойга қўйиш мақсадга мувофиқ. Озуқа эса тез бузилмайдиган, кам миқдорда бўлиши керак. Идишларни вақти-вақти билан ювиб туриш ҳам муҳим.
Агар ҳайвон жуда ҳолсиз, жароҳатланган ёки хавфли ҳолатда кўринса, уни ўзбошимчалик билан ушлашга уринмасдан, тегишли хизматлар ёки ҳайвонларга ёрдам берувчи волонтёрларга мурожаат қилиш тўғрироқ бўлади.
Жазирамада меҳр ҳам зарур
Пойтахт ҳокимлигининг мурожаати оддий, лекин таъсирли: иссиқ кунларда қаровсиз ҳайвонларни унутмаслик керак.
Бир коса сув, озгина озуқа ва соя жой — бугун кўчадаги мушук, ит ёки қуш учун ҳаёт билан ўлим ўртасидаги фарқ бўлиши мумкин.
Сизнингча, маҳаллаларда иссиқ кунларда ҳайвонлар учун доимий сув нуқталарини ташкил қилиш керакми?
…