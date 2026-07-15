SpaceX собиқ муҳандиси коинот саноатида инқилоб қилмоқчи: Сенра лойиҳасига 65 млн доллар тикилди

·0·Техно
SpaceX собиқ муҳандиси коинот саноатида инқилоб қилмоқчи: Сенра лойиҳасига 65 млн доллар тикилди

SpaceX компаниясининг собиқ муҳандиси Жордан Блакк томонидан асос солинган Сенра стартапи ракета ва самолётлар учун электр симлари тизимини ишлаб чиқаришни модернизация қилиш мақсадида 65 миллион доллар миқдорида инвестиция жалб қилди. Ушбу лойиҳа ўн йиллар давомида ўзгармасдан келаётган ва ҳамон қўл меҳнатига таянадиган мураккаб кабел тизимларини (вире ҳарнессес) рақамлаштиришни кўзда тутади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Электр симлари тизими — бу ракета, самолёт, автомобил ёки сунъий йўлдошнинг барча электрон қисмларини боғлаб турувчи ўзига хос “асаб тизими” ҳисобланади. TechCrunch нашрининг хабар беришича, ушбу соҳа ҳанузгача “совуқ уруш” давридаги технологиялар даражасида қолиб кетган. Ҳозирда коинот кемалари учун кабеллар асосан ёғоч столлар устида, тажрибали усталар томонидан қўлда йиғилади.

Жордан Блакк SpaceX компаниясида Starship ракетасини ишлаб чиқариш жараёнини кенгайтириш билан шуғулланганида, айнан симлар тизими энг катта тўсиқ эканлигини англаб етган. Унинг сўзларига кўра, дунё бўйлаб кўплаб заводларда жараёнлар автоматлаштирилмаган ва бу хатоликлар хавфини оширади. Сенра стартапи айнан шу бўшлиқни тўлдириш учун Амп деб номланган махсус дастурий платформани ишлаб чиқди.

Сифат назорати ва рақамли эгизаклар

Янги технология ишлаб чиқаришнинг ҳар бир босқичини рақамлаштиради. Тизим “рақамли эгизак” яратиш орқали техник ходимларга йўл-йўриқ кўрсатади ва материаллар сарфини назорат қилади. Бу коинот саноатидаги энг кичик хатолик ҳам фалокатга олиб келиши мумкин бўлган шароитда ўта муҳимдир.

Масалан, 2023-йилда Boeing компаниясининг Старлинер коинот кемасида симлар тизими ёнувчан лента билан ўралгани аниқланган эди. Бу хатолик бутун лойиҳани тўхтатишга ва барча симларни қайтадан ўрнатишга мажбур қилди, натижада компания миллионлаб доллар зарар кўрди. Сенра таклиф этаётган автоматлашган дастурий таъминот бундай инсон омили билан боғлиқ хатоларни нолга туширишни мақсад қилган.

Инвестиция раундида Ловеркарбон, Интерлагос, Сеқуоиа Капитал ва Andreessen Horowitz каби йирик венчур фондлари иштирок этди. Ушбу маблағлар ишлаб чиқариш қувватларини кенгайтириш ва мудофаа саноати учун буюртмаларни бажаришга йўналтирилади. Ҳозирда компания мижозлари орасида сувости кемалари, сунъий йўлдошлар ва ерусти ҳарбий техникаларини ишлаб чиқарувчилар бор.

Elon Musk тамойили: Автоматлаштириш — охирги босқич

Жордан Блакк ўз иш услубида SpaceX асосчиси Elon Muskнинг “автоматлаштириш — энг охирги босқич бўлиши керак” деган тамойилига амал қилади. Дастлаб жараёнларни стандартлаштириш ва мустаҳкам пойдевор қуриш лозим, шундан кейингина роботларни жалб қилиш мумкин. Ҳозирча роботлар нозик симлар билан ишлашда инсон қўли каби маҳоратга эга эмас.

Сенра компанияси нафақат технология, балки кадрлар тайёрлашга ҳам эътибор қаратмоқда. Улар АҚШда федерал сертификатга эга бўлган ягона симлар тизими бўйича ўқув дастурини йўлга қўйишган. Бу эса коинот ва мудофаа саноатида юқори сифатли маҳсулот етказиб бериш кафолатини беради.

Ушбу лойиҳанинг муваффақияти коинотга парвозлар нархини пасайтиришга ва техникаларни йиғиш тезлигини оширишга хизмат қилади. Агар илгари йирик ракеталар йилда бир неча дона ишлаб чиқарилган бўлса, янги ёндашув билан бу кўрсаткични юзлаб бирликка етказиш имконияти туғилади.

SpaceXСенраТехнологияКоинотСтартап
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Telegram ўз доменини сақлаб қолиш учун VPN-сервис каналини ўчириб ташладиTelegram ўз доменини сақлаб қолиш учун VPN-сервис каналини ўчириб ташладиБугун, 15:28Yandex ўзининг илк шаҳар маконини очмоқда: Технология ва маданият уйғунлигиYandex ўзининг илк шаҳар маконини очмоқда: Технология ва маданият уйғунлигиБугун, 14:50Нокиа ва NVIDIA сунъий интеллектга асосланган дунёдаги илк радиоалоқа платформасини яратдиНокиа ва NVIDIA сунъий интеллектга асосланган дунёдаги илк радиоалоқа платформасини яратдиБугун, 13:53Xiaomi смартфонлари учун Android 17 асосидаги HyperOS 3.3 талқини тақдим этилдиXiaomi смартфонлари учун Android 17 асосидаги HyperOS 3.3 талқини тақдим этилдиБугун, 13:26Эҳтиёт бўлинг: Samsung 870 EVО SSD дискларининг ўта хавфли сохта нусхалари пайдо бўлдиЭҳтиёт бўлинг: Samsung 870 EVО SSD дискларининг ўта хавфли сохта нусхалари пайдо бўлдиБугун, 12:52Буюк Британияда ўсмирлар учун тунги «комендантлик соати» жорий этилмоқдаБуюк Британияда ўсмирлар учун тунги «комендантлик соати» жорий этилмоқдаБугун, 12:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди