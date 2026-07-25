Реал Мадрид Родри ва Диоманде трансфери устида ишламоқда, Арсенал эса кутилмаган юриш қилди

·61·Спорт
Реал Мадрид Родри ва Диоманде трансфери устида ишламоқда, Арсенал эса кутилмаган юриш қилди

Европа футболида ёзги трансфер ойнаси қизғин паллага кирди. Испаниянинг Реал Мадрид клуби таркибни кучайтириш мақсадида бир вақтнинг ўзида икки йирик трансфер бўйича музокараларни бошлади. Мадридликлар нафақат ҳимоя чизиғини, балки ярим ҳимояни ҳам дунёнинг энг яхши ўйинчилари билан тўлдиришни мақсад қилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

The Athletic нашри тарқатган хабарга кўра, Реал Мадрид Манчестер Сити ярим ҳимоячиси ва Испания терма жамоаси сардори Родри билан шартнома имзолаш бўйича дастлабки алоқаларни ўрнатган. Родри ҳозирда ўз позициясида дунёнинг энг кучли футболчиларидан бири ҳисобланади ва унинг Мадридга кўчиб ўтиши трансфер бозоридаги энг шов-шувли воқеалардан бирига айланиши мумкин.

Бироқ, Манчестер Сити устози Энзо Мареска матбуот анжуманида футболчининг ҳолати ҳақида бироз хавотирли маълумот берди. Унга кўра, Родри бел қисмида жарроҳлик амалиётини ўтказган ва унинг майдонга қайтиш муддати ҳозирча номаълум бўлиб турибди. Шунга қарамай, Реал Мадрид раҳбарияти испаниялик юлдузни ўз сафига қўшиб олиш ниятидан қайтмаган.

Ҳимоя ва ҳужумдаги янгиликлар

Мадридликларнинг яна бир нишони Bild нашри хабарига кўра, Кот-дъИвуар терма жамоаси ва Лейпциг клуби юлдузи Ян Диоманде бўлиб турибди. Реал Мадрид аллақачон футболчининг вакиллари ва Германия клуби билан музокараларни бошлаган. Таъкидлаш жоизки, ушбу иқтидорли вингер учун кураш жуда жиддий кечмоқда.

Ливерпул Диоманде учун 100 миллион евродан ортиқ маблағ таклиф қилган бўлса-да, рад жавобини олди. Шунингдек, Пари Сен-Жермен ва Арсенал ҳам футболчи учун курашга қўшилган. Диоманденинг жаҳон чемпионатидаги ёрқин ўйини унинг нархи ва унга бўлган қизиқишни кескин ошириб юборди.

Шу билан бирга, Арсенал клуби ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида Манчестер Сити аъзоси Хулиан Альваресни кўз остига олган. Лондонликлар ушбу трансферни амалга ошириш учун ўз футболчиларидан бирини айирбошлашга таклиф қилиш орқали келишув нархини туширишга уринмоқда.

Италия А Сериясида ҳам қизиқарли воқеалар ривожи кузатилмоқда. Ромелу Лукаку Наполи таркибида иккинчи даражали ролга рози эмаслигини маълум қилди. Футболчининг агенти Федерико Пасторелло Sky нашрига берган интервюсида мижозининг дунёнинг энг яхши ҳужумчиларидан бири эканини ва у Расмус Ҳожлунд каби ёш ўйинчиларнинг соясида қолишни истамаслигини таъкидлади.

Реал МадридМанчестер СитйРодриТрансферларАрсенал
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Беҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБеҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБугун, 05:33Моуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиМоуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиБугун, 05:23Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Бугун, 05:18Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиЮвентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиБугун, 02:35Жаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиЖаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиБугун, 01:37Жулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиЖулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 01:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди