Реал Мадрид Родри ва Диоманде трансфери устида ишламоқда, Арсенал эса кутилмаган юриш қилди
Европа футболида ёзги трансфер ойнаси қизғин паллага кирди. Испаниянинг Реал Мадрид клуби таркибни кучайтириш мақсадида бир вақтнинг ўзида икки йирик трансфер бўйича музокараларни бошлади. Мадридликлар нафақат ҳимоя чизиғини, балки ярим ҳимояни ҳам дунёнинг энг яхши ўйинчилари билан тўлдиришни мақсад қилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
The Athletic нашри тарқатган хабарга кўра, Реал Мадрид Манчестер Сити ярим ҳимоячиси ва Испания терма жамоаси сардори Родри билан шартнома имзолаш бўйича дастлабки алоқаларни ўрнатган. Родри ҳозирда ўз позициясида дунёнинг энг кучли футболчиларидан бири ҳисобланади ва унинг Мадридга кўчиб ўтиши трансфер бозоридаги энг шов-шувли воқеалардан бирига айланиши мумкин.
Бироқ, Манчестер Сити устози Энзо Мареска матбуот анжуманида футболчининг ҳолати ҳақида бироз хавотирли маълумот берди. Унга кўра, Родри бел қисмида жарроҳлик амалиётини ўтказган ва унинг майдонга қайтиш муддати ҳозирча номаълум бўлиб турибди. Шунга қарамай, Реал Мадрид раҳбарияти испаниялик юлдузни ўз сафига қўшиб олиш ниятидан қайтмаган.
Ҳимоя ва ҳужумдаги янгиликларМадридликларнинг яна бир нишони Bild нашри хабарига кўра, Кот-дъИвуар терма жамоаси ва Лейпциг клуби юлдузи Ян Диоманде бўлиб турибди. Реал Мадрид аллақачон футболчининг вакиллари ва Германия клуби билан музокараларни бошлаган. Таъкидлаш жоизки, ушбу иқтидорли вингер учун кураш жуда жиддий кечмоқда.
Ливерпул Диоманде учун 100 миллион евродан ортиқ маблағ таклиф қилган бўлса-да, рад жавобини олди. Шунингдек, Пари Сен-Жермен ва Арсенал ҳам футболчи учун курашга қўшилган. Диоманденинг жаҳон чемпионатидаги ёрқин ўйини унинг нархи ва унга бўлган қизиқишни кескин ошириб юборди.
Шу билан бирга, Арсенал клуби ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида Манчестер Сити аъзоси Хулиан Альваресни кўз остига олган. Лондонликлар ушбу трансферни амалга ошириш учун ўз футболчиларидан бирини айирбошлашга таклиф қилиш орқали келишув нархини туширишга уринмоқда.
Италия А Сериясида ҳам қизиқарли воқеалар ривожи кузатилмоқда. Ромелу Лукаку Наполи таркибида иккинчи даражали ролга рози эмаслигини маълум қилди. Футболчининг агенти Федерико Пасторелло Sky нашрига берган интервюсида мижозининг дунёнинг энг яхши ҳужумчиларидан бири эканини ва у Расмус Ҳожлунд каби ёш ўйинчиларнинг соясида қолишни истамаслигини таъкидлади.
…