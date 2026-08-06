Шаҳзода 6 йиллик танаффусдан сўнг янги тарона билан ижодга қайтмоқда! (видео)
Хонанда Шаҳзода олти йиллик танаффусдан сўнг янги яккахон тарона билан ижодга қайтмоқда. Рус тилидаги "Восхишайся — жизн одна" қўшиғининг расмий премераси 7 август куни бўлиб ўтади. Қўшиқ мусиқасини Кости яратган, матни эса Андрей Киданов қаламига мансуб. Шаҳзода тарона устида халқаро ижодий жамоа билан ишлаган.
Хонанда Шаҳзода олти йиллик танаффусдан сўнг янги яккахон тарона билан ижодга қайтмоқда. Сўнгги йилларда у асосан ремикслар ва бошқа хонандалар билан тайёрланган қўшма лойиҳалар орқали мухлисларига кўриниш берган эди.
Янги қўшиқ рус тилида ижро этилган бўлиб, "Восхищайся — жизнь одна" деб номланади. Таронанинг расмий премьераси 7 август куни бўлиб ўтади.
Маълум қилинишича, қўшиқ мусиқасини Кости яратган, матни эса Андрей Киданов қаламига мансуб. Шаҳзода ушбу тарона устида халқаро ижодий жамоа билан ишлаганини ҳам билдирди.
Янги премьера ҳақидаги хабардан сўнг мухлислар хонанданинг ижодга қайтишини қўллаб-қувватлаб, қўшиқнинг тўлиқ шаклини кутаётганини ёзмоқда.
…