Давид Рая Англия Премер-лигасининг энг яхши дарвозабони деб топилди

·56·Спорт
Давид Рая Англия Премер-лигасининг энг яхши дарвозабони деб топилди
Қисқача

Арсенал дарвозабони Давид Рая Англия Премер-лигасининг айни пайтдаги энг яхши посбони деб баҳоланди. 2023 йилда клубга қўшилган испаниялик футболчи асосий таркибдан жой олиб, кетма-кет уч мавсум Голден Глове мукофотини қўлга киритди. 30 ёшли Рая клубдаги муваффақиятларига қарамай, Испания терма жамоасида Унаи Симон соясида қолмоқда.

Арсенал дарвозабони Давид Рая Англия Премер-лигасининг айни дамдаги энг кучли посбони мақомига лойиқ кўрилди, бироқ у айни пайтда жаҳон футболидаги энг омадсиз футболчилардан бири ҳам саналади. Лондон клубининг собиқ дарвозабони Грем Стек ГОАЛ нашрига берган интервюсида испаниялик футболчининг клуб миқёсидаги улкан муваффақиятлари ва терма жамоадаги қийин рақобатига алоҳида тўхталиб ўтди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Карьерасини қуйи дивизионлардаги Соутпорт ва Блаккбурн Роверс каби жамоаларда бошлаган Давид Рая босқичма-босқич ўсишга эришиб, Брентфорд сафида Премер-лигага кириб келган эди. 2023 йилда Эмиратес Стадиумга кўчиб ўтган испаниялик посбон аввалига Аарон Ramсделл билан рақобатда устун келиб, асосий таркибдан жой олди ва кейинчалик кетма-кет уч мавсум давомида Голден Глове мукофотини қўлга киритди.

Халқаро майдондаги адолатсизлик

Клуб миқёсида барқарор ўйин намойиш этиб, Англия Премер-лигаси чемпионлигини нишонлаган 30 ёшли дарвозабон терма жамоада Унаи Симон соясида қолиб кетмоқда. Грем Стекнинг фикрича, Рая ҳозирги кунда дунёдаги энг омадсиз дарвозабон бўлиб турибди, чунки унинг кўрсаткичлари исталган топ-терма жамоада асосий таркибда ўйнашга ҳақли эканини кўрсатади.

Шунга қарамай, Испания терма жамоасининг жаҳон чемпионатидаги муваффақиятли юриши бош мураббийнинг танловини маълум маънода оқлайди. Унаи Симоннинг ишончли ўйини ва терма жамоанинг натижалари Раянинг захирада қолишига сабаб бўлган бўлса-да, бу ҳолат ҳамюртимиз ва мухлислар учун бироз тушунарсиз ва ҳафсаласини пир қилувчи ҳолат сифатида баҳоланмоқда.

Майдондаги етакчилик ва ишонч

ГОАЛ нашри суҳбатдошининг таъкидлашича, Давид Рая бугунги кунда Англия Премер-лигасининг барча жиҳатлари бўйича энг яхши дарвозабони ҳисобланади. Унинг барқарорлиги, қуруқ ўйинлар серияси, ҳал қилувчи сейвлари ва майдондаги ҳаракатлари буни яққол тасдиқлайди.

Рая хавф-хатарни олдиндан сезиш қобилияти, фаол ҳаракатлари ҳамда Лондон клубидаги характери ва шахсий лидерлик сифатлари туфайли жамоанинг чинакам етакчиларидан бирига айланди. Грем Стекнинг баҳолашича, испаниялик посбоннинг Арсенал сафидаги ўсиши ва профессионаллиги уни нафақат клуб, балки бутун Премер-лиганинг энг олди дарвозабонига айлантирган.

Давид РаяАрсеналПремер-лигаГрем СтекИспания терма жамоаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиКриштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиБугун, 17:55Челси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаЧелси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаБугун, 17:54Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54Атлетико Мадрид Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро трансфери устида иш бошладиАтлетико Мадрид Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро трансфери устида иш бошладиБугун, 16:36Наполи Габриел Жесус трансферини амалга оширмоқчиНаполи Габриел Жесус трансферини амалга оширмоқчиБугун, 16:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)