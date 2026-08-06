Давид Рая Англия Премер-лигасининг энг яхши дарвозабони деб топилди
Арсенал дарвозабони Давид Рая Англия Премер-лигасининг айни пайтдаги энг яхши посбони деб баҳоланди. 2023 йилда клубга қўшилган испаниялик футболчи асосий таркибдан жой олиб, кетма-кет уч мавсум Голден Глове мукофотини қўлга киритди. 30 ёшли Рая клубдаги муваффақиятларига қарамай, Испания терма жамоасида Унаи Симон соясида қолмоқда.
Арсенал дарвозабони Давид Рая Англия Премер-лигасининг айни дамдаги энг кучли посбони мақомига лойиқ кўрилди, бироқ у айни пайтда жаҳон футболидаги энг омадсиз футболчилардан бири ҳам саналади. Лондон клубининг собиқ дарвозабони Грем Стек ГОАЛ нашрига берган интервюсида испаниялик футболчининг клуб миқёсидаги улкан муваффақиятлари ва терма жамоадаги қийин рақобатига алоҳида тўхталиб ўтди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Карьерасини қуйи дивизионлардаги Соутпорт ва Блаккбурн Роверс каби жамоаларда бошлаган Давид Рая босқичма-босқич ўсишга эришиб, Брентфорд сафида Премер-лигага кириб келган эди. 2023 йилда Эмиратес Стадиумга кўчиб ўтган испаниялик посбон аввалига Аарон Ramсделл билан рақобатда устун келиб, асосий таркибдан жой олди ва кейинчалик кетма-кет уч мавсум давомида Голден Глове мукофотини қўлга киритди.
Халқаро майдондаги адолатсизликКлуб миқёсида барқарор ўйин намойиш этиб, Англия Премер-лигаси чемпионлигини нишонлаган 30 ёшли дарвозабон терма жамоада Унаи Симон соясида қолиб кетмоқда. Грем Стекнинг фикрича, Рая ҳозирги кунда дунёдаги энг омадсиз дарвозабон бўлиб турибди, чунки унинг кўрсаткичлари исталган топ-терма жамоада асосий таркибда ўйнашга ҳақли эканини кўрсатади.
Шунга қарамай, Испания терма жамоасининг жаҳон чемпионатидаги муваффақиятли юриши бош мураббийнинг танловини маълум маънода оқлайди. Унаи Симоннинг ишончли ўйини ва терма жамоанинг натижалари Раянинг захирада қолишига сабаб бўлган бўлса-да, бу ҳолат ҳамюртимиз ва мухлислар учун бироз тушунарсиз ва ҳафсаласини пир қилувчи ҳолат сифатида баҳоланмоқда.
Майдондаги етакчилик ва ишончГОАЛ нашри суҳбатдошининг таъкидлашича, Давид Рая бугунги кунда Англия Премер-лигасининг барча жиҳатлари бўйича энг яхши дарвозабони ҳисобланади. Унинг барқарорлиги, қуруқ ўйинлар серияси, ҳал қилувчи сейвлари ва майдондаги ҳаракатлари буни яққол тасдиқлайди.
Рая хавф-хатарни олдиндан сезиш қобилияти, фаол ҳаракатлари ҳамда Лондон клубидаги характери ва шахсий лидерлик сифатлари туфайли жамоанинг чинакам етакчиларидан бирига айланди. Грем Стекнинг баҳолашича, испаниялик посбоннинг Арсенал сафидаги ўсиши ва профессионаллиги уни нафақат клуб, балки бутун Премер-лиганинг энг олди дарвозабонига айлантирган.
…