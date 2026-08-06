Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди

·210·Авто
Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди
Қисқача

Nissan Qashqai э-Повер битта ёқилғи баки ва қўшимча қувват олмасдан деярли 2000 километр масофани босиб ўтиб, Гиннеснинг рекордлар китобига кирди. Рекорд юриш 14-17 июл кунлари Колумбияда Боготадан бошланиб, Кариб денгизи соҳилида якунланган ва автомобил турли иқлим ҳамда оғир йўл шароитларини босиб ўтган.

Япония автомобилсозлик гиганти Nissan ўзининг машҳур Nissan Qashqai кроссовери билан Гиннеснинг рекордлар китобига кирди. ixbt.com маълумотига кўра, э-Повер гибрид тизими билан жиҳозланган автомобил битта ёқилғи баки ва қўшимча қувват олишсиз деярли 2000 километр масофани босиб ўтган. Бу кўрсаткич ташқи тармоқдан қувватланмайдиган кенгайтирилган юриш масофасига эга серияли кроссоверлар (EREV) орасида мутлақ рекорд натижа ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур синов тарихдаги ўзига хос мураккаб шароитларда ўтказилди. Колумбия ҳудудида 14-17 июль кунлари бўлиб ўтган рекорд юриш пойтахт Богота шаҳридан бошланди. Эътиборлиси, шаҳар денгиз сатидан нақ 2640 метр баландликда жойлашган бўлиб, синов жараёни Кариб денгизи соҳилида якунланди. Йўл давомида синовчилар турли кескин иқлим ва оғир йўл шароитларини босиб ўтишга муваффақ бўлишди.

Ноёб маршрут ва э-Повер технологияси имкониятлари

Компания аниқ маршрут ва ёқилғи сарфининг ўртача кўрсаткичларини ошкор этмаган бўлса-да, сафарнинг катта қисми чўзилган пастлама йўллардан иборат бўлганини таъкидлади. Бу эса машинага рекуператив тормозланиш тизимидан максимал даражада самарали фойдаланиш имконини берди. Бундай жараёнда энергия батареяга қайтарилиб, ёқилғи сарфи сезиларли даражада камайтирилган.

Qashqai э-Повер ўзига хос техник тузилишга эга бўлиб, унинг капоти остида 1,5 литр ҳажмли 3 цилиндрли турбомотор (154 от кучи) ўрнатилган. Бироқ ушбу ички ёнув двигатсийи ғилдираклар билан механик тарзда боғланмаган. У фақатгина генератор вазифасини бажариб, ҳажми 2,1 кВ·соат бўлган аккумуляторни электр энергияси билан таъминлайди. Автомобилни эса 188 от кучи ва 330 Нм моментга эга кучли электромотор ҳаракатга келтиради.

Кунлик фойдаланишдаги қулайликлар ва олдинги ютуқлар

Бундай ўзига хос схема туфайли кроссовер худди соф электромобил каби тезланади ва бошқарилади. Шу билан бирга, ҳайдовчи йўл-йўлакай қувватлаш станцияларини қидириб сарсон бўлмайди — оддий бензин қуйиш шохобчаларининг ўзи етарли бўлади. Nissan вакилларининг баёнотига кўра, мазкур натижа э-Повер технологиясининг реал йўл шароитларидаги улкан салоҳиятини яна бир бор яққол кўрсатиб берди.

Таъкидлаш жоизки, бу Nissan Qashqai учун Гиннеснинг рекордлар китобига киришдаги илк ҳолат эмас. Бундан икки йил муқаддам ҳам ушбу кроссовер 65 метр баландликдан дунёдаги энг баланд автомобил банжи-саккиз сакроғини бажариб, рекорд ўрнатган эди. Жорий натижа эса моделнинг нафақат экстремал, балки тежамкорлик борасида ҳам етакчи эканини исботлади.

NissanQashqaiАвто-янгиликларРекордГибрид
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

BMW автомобилларидаги фильмлар рекламаси ҳайдовчиларни норози қилмоқдаBMW автомобилларидаги фильмлар рекламаси ҳайдовчиларни норози қилмоқдаБугун, 17:25Буюк Британия ҳукумати электромобиллар савдоси режаларини юмшатишни муҳокама қилмоқдаБуюк Британия ҳукумати электромобиллар савдоси режаларини юмшатишни муҳокама қилмоқдаБугун, 17:24Geely Monjaro Plus тақдим этилди: янги флагман кроссовер хусусиятлариGeely Monjaro Plus тақдим этилди: янги флагман кроссовер хусусиятлариБугун, 16:23Смарт бренди шаҳар автомобиллари бозорига қайтмоқдаСмарт бренди шаҳар автомобиллари бозорига қайтмоқдаБугун, 15:21Toyota Япониядаги заводлари ишини вақтинча тўхтатмоқдаToyota Япониядаги заводлари ишини вақтинча тўхтатмоқдаБугун, 07:58Skoda Эняқ вRS: кундалик ҳаёт ва завқни бирлаштира оладимиSkoda Эняқ вRS: кундалик ҳаёт ва завқни бирлаштира оладимиКеча, 20:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин