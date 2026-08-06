Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди
Nissan Qashqai э-Повер битта ёқилғи баки ва қўшимча қувват олмасдан деярли 2000 километр масофани босиб ўтиб, Гиннеснинг рекордлар китобига кирди. Рекорд юриш 14-17 июл кунлари Колумбияда Боготадан бошланиб, Кариб денгизи соҳилида якунланган ва автомобил турли иқлим ҳамда оғир йўл шароитларини босиб ўтган.
Япония автомобилсозлик гиганти Nissan ўзининг машҳур Nissan Qashqai кроссовери билан Гиннеснинг рекордлар китобига кирди. ixbt.com маълумотига кўра, э-Повер гибрид тизими билан жиҳозланган автомобил битта ёқилғи баки ва қўшимча қувват олишсиз деярли 2000 километр масофани босиб ўтган. Бу кўрсаткич ташқи тармоқдан қувватланмайдиган кенгайтирилган юриш масофасига эга серияли кроссоверлар (EREV) орасида мутлақ рекорд натижа ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур синов тарихдаги ўзига хос мураккаб шароитларда ўтказилди. Колумбия ҳудудида 14-17 июль кунлари бўлиб ўтган рекорд юриш пойтахт Богота шаҳридан бошланди. Эътиборлиси, шаҳар денгиз сатидан нақ 2640 метр баландликда жойлашган бўлиб, синов жараёни Кариб денгизи соҳилида якунланди. Йўл давомида синовчилар турли кескин иқлим ва оғир йўл шароитларини босиб ўтишга муваффақ бўлишди.
Ноёб маршрут ва э-Повер технологияси имкониятлариКомпания аниқ маршрут ва ёқилғи сарфининг ўртача кўрсаткичларини ошкор этмаган бўлса-да, сафарнинг катта қисми чўзилган пастлама йўллардан иборат бўлганини таъкидлади. Бу эса машинага рекуператив тормозланиш тизимидан максимал даражада самарали фойдаланиш имконини берди. Бундай жараёнда энергия батареяга қайтарилиб, ёқилғи сарфи сезиларли даражада камайтирилган.
Qashqai э-Повер ўзига хос техник тузилишга эга бўлиб, унинг капоти остида 1,5 литр ҳажмли 3 цилиндрли турбомотор (154 от кучи) ўрнатилган. Бироқ ушбу ички ёнув двигатсийи ғилдираклар билан механик тарзда боғланмаган. У фақатгина генератор вазифасини бажариб, ҳажми 2,1 кВ·соат бўлган аккумуляторни электр энергияси билан таъминлайди. Автомобилни эса 188 от кучи ва 330 Нм моментга эга кучли электромотор ҳаракатга келтиради.
Кунлик фойдаланишдаги қулайликлар ва олдинги ютуқларБундай ўзига хос схема туфайли кроссовер худди соф электромобил каби тезланади ва бошқарилади. Шу билан бирга, ҳайдовчи йўл-йўлакай қувватлаш станцияларини қидириб сарсон бўлмайди — оддий бензин қуйиш шохобчаларининг ўзи етарли бўлади. Nissan вакилларининг баёнотига кўра, мазкур натижа э-Повер технологиясининг реал йўл шароитларидаги улкан салоҳиятини яна бир бор яққол кўрсатиб берди.
Таъкидлаш жоизки, бу Nissan Qashqai учун Гиннеснинг рекордлар китобига киришдаги илк ҳолат эмас. Бундан икки йил муқаддам ҳам ушбу кроссовер 65 метр баландликдан дунёдаги энг баланд автомобил банжи-саккиз сакроғини бажариб, рекорд ўрнатган эди. Жорий натижа эса моделнинг нафақат экстремал, балки тежамкорлик борасида ҳам етакчи эканини исботлади.
…