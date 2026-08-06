SpaceX ракетасининг парчаси Ойга юқори тезликда келиб урилди
SpaceX компаниясининг Falcon 9 ракетасининг юқори босқичи 18 ойдан ортиқ вақт коинотда парвоз қилгач, кеча Ой юзасига урилди. Тўқнашув вақтида обект сониясига тахминан 2,43 километр, яни соатига қарийб 8 700 километр тезликда ҳаракатланган ва унинг ўлчами тахминан беш қаватли бино катталигига тенг бўлган. NASA маълумотига кўра, ҳодиса Ер учун ҳеч қандай хавф туғдирмайди.
Илон Маскка тегишли SpaceX компаниясининг ракета қисми кеча Ой юзасига келиб урилди. Бу ҳақда BBC хабар берди.
Нашр маълумотига кўра, SpaceX ракетасининг бир бўлаги коинотда 18 ойдан ортиқ вақт парвоз қилганидан сўнг кеча Ой юзасига қулаган. Ушбу ҳодисани дунё бўйлаб кўплаб олимлар ва оммавий ахборот воситалари кузатиб борган.
Олимлар ҳисоб-китобларига кўра, объект тўқнашув вақтида сониясига тахминан 2,43 километр, яъни соатига қарийб 8 700 километр тезликда ҳаракатланган.
Маълум қилинишича, Ойга қулаган Falcon 9 ракета қисмининг юқори босқичи бўлиб, у Ерга қайта қўниш учун мўлжалланмаган. Унинг ўлчами тахминан беш қаватли бино катталигига тенг.
BBC таъкидлашича, ушбу тўқнашув SpaceX компанияси 2025 йил январь ойида АҚШ ва Япониянинг икки ой қўниш аппаратини учирганидан кейин ракета қисмига гравитация ва Қуёш нурларининг узоқ вақт давомида таъсир қилиши натижасида содир бўлган.
NASA маълумотига кўра, мазкур ҳодиса Ер учун ҳеч қандай хавф туғдирмайди. Айни пайтда астрономлар Ой юзасидаги тўқнашув жойини кузатиш ҳамда зарба оқибатида ҳосил бўлган кратер ва эҳтимолий бўлакларни ўрганиш имкониятини кутмоқда.
…