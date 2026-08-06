Жейми Каррагер Муҳаммад Салоҳнинг Trabzonsporга ўтганини танқид қилди
Жейми Каррагер Муҳаммад Салоҳнинг Ливерпулдан Trabzonsporга ўтиш қарорини кескин танқид қилди. Унинг фикрича, Салоҳ ҳозирги даражаси билан Европанинг кучли бешлик чемпионатларида ўйнашга лойиқ, Туркия Суперлигаси эса футболчининг салоҳиятига нисбатан пастроқ. Салоҳ Ливерпулни эркин агент сифатида тарк этиб, Trabzonspor билан икки йиллик шартнома тузди ва йилига 17 миллион евро даромад олишга келишди.
Ливерпул клубининг афсонавий собиқ ҳимоячиси Жейми Каррагер ҳужумчи Муҳаммад Салоҳнинг Туркиянинг Trabzonspor жамоасига ўтиш қарорини кескин танқид қилди. Унинг фикрича, мисрлик юлдуз футболчи ҳозирги даражаси билан ҳали Европанинг кучли бешлик чемпионатларида тўп суришга тўлиқ лойиқ ва Туркия Суперлигаси унинг салоҳиятига кўра бир оз пастлик қилади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Эслатиб ўтамиз, ой давом этган миш-мишлардан сўнг, Салоҳ Англиянинг Ливерпул клубини эркин агент сифатида тарк этиб, Акязи Аренада минглаб мухлислар қаршисида тантанали кутиб олинган эди. Саудия Pro-лигаси ҳамда Европанинг бир қатор нуфузли жамоаларидан бўлган узоқ йиллик қизиқишларга қарамай, тажрибали ҳужумчи Туркия клуби билан икки йиллик шартнома тузишга келишиб олди.
Каррагернинг нуфузли клублар ҳақидаги фикрлариФутбол Ramбле подкастида сўз олган Жейми Каррагер ўз ҳайратини яширмади ва Салоҳнинг анъанавий топ-лигалардан кетганидан ҳафсаласи пир бўлганини билдирди. Унинг сўзларига кўра, футболчининг молиявий талаблари баъзи Европа грандларини чўчитган бўлиши мумкин, аммо у ўз талабларини бироз пасайтириб, Италия ёки бошқа нуфузли чемпионатни танлаши мантиқийроқ бўларди.
“Мен унинг Саудияга кетишига асло ишонмаган эдим, чунки у бу даражадан анча юқори. Мен уни А Серияда ўйнай олади деб ўйлагандим. Туркия эса менинг назаримда бироз қуйи даражадаги чемпионатдек туюлмоқда”, — деди Каррагер.
Маош ва шартнома тафсилотлариМанбага кўра, Trabzonspor ўтган мавсум Туркия Суперлигасини учинчи ўринда якунлаганига қарамай, Салоҳга йилига 17 миллион евро миқдоридаги даромадни ўз ичига олган жозибали молиявий таклифни тақдим этган. Ливерпул сафида ҳафтасига 400 минг фунт-стерлинг маош олган футболчи якунда Туркия клубини танлади.
Каррагернинг эътирозига кўра, Салоҳ шахсий кўрсаткичлари ва амбицияларига содиқ қолган ҳолда, Криштиану Роналду каби янада нуфузлироқ жамоада қолиши керак эди. Гарчи Trabzonspor келаси мавсум Европа лигасида иштирок этса-да, эксперт футболчининг кундалик ўйин савиаси бундай даражадан баланд эканини таъкидлади.
® Жейми Каррагер ўз чиқишида Милан ёки Ювентус каби тарихий жамоалар сафида Сан-Сирода тўп суриш, йирик ўйинларда ва Еврококларда қатнашиш имконияти турганда, Туркия чемпионати ҳужумчи учун кичикроқ қадам эканини қўшимча қилди.
…