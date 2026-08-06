Жейми Каррагер Муҳаммад Салоҳнинг Trabzonsporга ўтганини танқид қилди

·74·Спорт
Жейми Каррагер Муҳаммад Салоҳнинг Trabzonsporга ўтганини танқид қилди
Қисқача

Жейми Каррагер Муҳаммад Салоҳнинг Ливерпулдан Trabzonsporга ўтиш қарорини кескин танқид қилди. Унинг фикрича, Салоҳ ҳозирги даражаси билан Европанинг кучли бешлик чемпионатларида ўйнашга лойиқ, Туркия Суперлигаси эса футболчининг салоҳиятига нисбатан пастроқ. Салоҳ Ливерпулни эркин агент сифатида тарк этиб, Trabzonspor билан икки йиллик шартнома тузди ва йилига 17 миллион евро даромад олишга келишди.

Ливерпул клубининг афсонавий собиқ ҳимоячиси Жейми Каррагер ҳужумчи Муҳаммад Салоҳнинг Туркиянинг Trabzonspor жамоасига ўтиш қарорини кескин танқид қилди. Унинг фикрича, мисрлик юлдуз футболчи ҳозирги даражаси билан ҳали Европанинг кучли бешлик чемпионатларида тўп суришга тўлиқ лойиқ ва Туркия Суперлигаси унинг салоҳиятига кўра бир оз пастлик қилади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Эслатиб ўтамиз, ой давом этган миш-мишлардан сўнг, Салоҳ Англиянинг Ливерпул клубини эркин агент сифатида тарк этиб, Акязи Аренада минглаб мухлислар қаршисида тантанали кутиб олинган эди. Саудия Pro-лигаси ҳамда Европанинг бир қатор нуфузли жамоаларидан бўлган узоқ йиллик қизиқишларга қарамай, тажрибали ҳужумчи Туркия клуби билан икки йиллик шартнома тузишга келишиб олди.

Каррагернинг нуфузли клублар ҳақидаги фикрлари

Футбол Ramбле подкастида сўз олган Жейми Каррагер ўз ҳайратини яширмади ва Салоҳнинг анъанавий топ-лигалардан кетганидан ҳафсаласи пир бўлганини билдирди. Унинг сўзларига кўра, футболчининг молиявий талаблари баъзи Европа грандларини чўчитган бўлиши мумкин, аммо у ўз талабларини бироз пасайтириб, Италия ёки бошқа нуфузли чемпионатни танлаши мантиқийроқ бўларди.

“Мен унинг Саудияга кетишига асло ишонмаган эдим, чунки у бу даражадан анча юқори. Мен уни А Серияда ўйнай олади деб ўйлагандим. Туркия эса менинг назаримда бироз қуйи даражадаги чемпионатдек туюлмоқда”, — деди Каррагер.

Маош ва шартнома тафсилотлари

Манбага кўра, Trabzonspor ўтган мавсум Туркия Суперлигасини учинчи ўринда якунлаганига қарамай, Салоҳга йилига 17 миллион евро миқдоридаги даромадни ўз ичига олган жозибали молиявий таклифни тақдим этган. Ливерпул сафида ҳафтасига 400 минг фунт-стерлинг маош олган футболчи якунда Туркия клубини танлади.

Каррагернинг эътирозига кўра, Салоҳ шахсий кўрсаткичлари ва амбицияларига содиқ қолган ҳолда, Криштиану Роналду каби янада нуфузлироқ жамоада қолиши керак эди. Гарчи Trabzonspor келаси мавсум Европа лигасида иштирок этса-да, эксперт футболчининг кундалик ўйин савиаси бундай даражадан баланд эканини таъкидлади.

® Жейми Каррагер ўз чиқишида Милан ёки Ювентус каби тарихий жамоалар сафида Сан-Сирода тўп суриш, йирик ўйинларда ва Еврококларда қатнашиш имконияти турганда, Туркия чемпионати ҳужумчи учун кичикроқ қадам эканини қўшимча қилди.

Муҳаммад СалоҳЖейми КаррагерTrabzonsporЛиверпулТуркия Суперлигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54Атлетико Мадрид Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро трансфери устида иш бошладиАтлетико Мадрид Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро трансфери устида иш бошладиБугун, 16:36Наполи Габриел Жесус трансферини амалга оширмоқчиНаполи Габриел Жесус трансферини амалга оширмоқчиБугун, 16:33Лионель Месси ўглининг Барселона академиясига қайтиши ҳақидаги миш-мишларга чек қўйдиЛионель Месси ўглининг Барселона академиясига қайтиши ҳақидаги миш-мишларга чек қўйдиБугун, 16:14Марк-Андре тер Стеген Барселонадан Аяксга кўчиб ўтдиМарк-Андре тер Стеген Барселонадан Аяксга кўчиб ўтдиБугун, 15:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)