эктор Беллерин собиқ жамоаси Арсеналга қарши ўйинда Real Betisни сардор сифатида майдонга бошлаб тушди
Эктор Беллерин Дублинда собиқ жамоаси Арсеналга қарши ўйинда Real Betisни сардор сифатида майдонга бошлаб тушди ва жамоаси 3:1 ҳисобида ғалаба қозонди. 31 ёшли футболчи ушбу учрашувда собиқ жамоадошлари ҳамда бош мураббий Микел Артета билан яна бир бор учрашди. Беллерин сардорлик боғичини тақиш истагини билдирганини ва жамоадоши Марк Бартра унга бу ҳуқуқни эътирозсиз берганини айтди.
Испаниянинг Real Betis клуби ҳимоячиси Эктор Беллерин Дублинда ўзининг собиқ жамоаси Арсеналга қарши кечган ўртоқлик учрашувидан сўнг ўзининг катта фахрланиш туйғусини яшириб ўтирмади. Ушбу баҳсда испан жамоаси рақиб дарвозасига учта гол уриб, 3:1 ҳисобида ишончли ғалабани қўлга киритди. Учрашув 31 ёшли футболчи учун нафақат мавсумолди тайёргарликнинг муҳим қисми, балки шахсий жиҳатдан ҳам жуда ҳиссиётларга бой ва ҳаяжонли лаҳзаларга бой бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Mundo Deportivo нашри тарқатган маълумотларга кўра, Эктор Беллерин ушбу ўйин учун махсус равишда сардорлик боғичини тақишни сўраган. У лондонликлар сафида ўтказган йилларидан сўнг собиқ жамоадошлари ва бош мураббий Микел Артета билан яна бир бор бир майдонда кўришиш имкониятига эга бўлди. Ҳимоячи Арсенал академиясида тарбияланиб, клуб сафида ўн йилдан ортиқ вақт мобойнида тўп сурган ҳамда жамоа сардорига айланган эди.
Сардорлик боғичи ва собиқ жамоадошлар билан учрашувЭктор Беллерин ўйин давомида ўзининг жамоадоши Марк Бартрага алоҳида миннатдорлик билдириб, у сардорлик ҳуқуқини ҳеч қандай эътирозсиз ўзига берганини таъкидлади. Ҳимоячининг сўзларига кўра, у бу ажойиб масъулиятни ўз зиммасига олишни ва собиқ қадрдонлари билан яна бир бор дийдор кўришишни жуда истаган. Инглиз клуби мухлислари ҳамон Беллеринни илиқлик билан эслашади, бу эса ўртоқлик учрашувининг аҳамиятини янада оширди.
Ушбу учрашувда фақатгина ҳиссиётлар устун келиб қолгани йўқ, балки Real Betis жамоаси майдонда жуда тартибли ва ишончли ўйин намойиш этди. Испания вакиллари рақиб ҳужумларини муваффақиятли бартараф этиб, ўз имкониятларидан унумли фойдаланишди ва Англия Премер-лигаси вакилига қарши баҳсда ўта уюшқоқлик кўрсатишди.
Тактик интизом ва ижобий натижаЎйиндан кейинги фикрларида Эктор Беллерин жамоанинг ҳаракатларини юқори баҳолаб, айниқса ҳимоя чизиғидаги ҳамжиҳатлик ва ўзаро тушуниш муҳим рол ўйнаганини алоҳида қайд этди. Унинг фикрича, учрашув ҳар икки жамоа учун ҳам фойдали бўлди, тўп назорати тенг тақсимланди ва мухлислар мазза қилиб томоша қиладиган қизиқарли ўйин гувоҳига айланишди.
Биринчи бўлимда Арсенал томонидан етказилган қийинчиликларга қарамай, Real Betis футболчилари вазиятни назорат остида сақлай олишди. Беллерин ўз интервюсида ҳаёт унга ана шундай ажойиб ўйинлардан завқланиш имкониятини берганидан миннатдор эканлигини яширмади ва кўрсатилган ижобий натижа жамоага келгуси ўйинлар учун катта ишонч бағишлашини таъкидлади.
…