эктор Беллерин собиқ жамоаси Арсеналга қарши ўйинда Real Betisни сардор сифатида майдонга бошлаб тушди

·45·Спорт
эктор Беллерин собиқ жамоаси Арсеналга қарши ўйинда Real Betisни сардор сифатида майдонга бошлаб тушди
Қисқача

Эктор Беллерин Дублинда собиқ жамоаси Арсеналга қарши ўйинда Real Betisни сардор сифатида майдонга бошлаб тушди ва жамоаси 3:1 ҳисобида ғалаба қозонди. 31 ёшли футболчи ушбу учрашувда собиқ жамоадошлари ҳамда бош мураббий Микел Артета билан яна бир бор учрашди. Беллерин сардорлик боғичини тақиш истагини билдирганини ва жамоадоши Марк Бартра унга бу ҳуқуқни эътирозсиз берганини айтди.

Испаниянинг Real Betis клуби ҳимоячиси Эктор Беллерин Дублинда ўзининг собиқ жамоаси Арсеналга қарши кечган ўртоқлик учрашувидан сўнг ўзининг катта фахрланиш туйғусини яшириб ўтирмади. Ушбу баҳсда испан жамоаси рақиб дарвозасига учта гол уриб, 3:1 ҳисобида ишончли ғалабани қўлга киритди. Учрашув 31 ёшли футболчи учун нафақат мавсумолди тайёргарликнинг муҳим қисми, балки шахсий жиҳатдан ҳам жуда ҳиссиётларга бой ва ҳаяжонли лаҳзаларга бой бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Mundo Deportivo нашри тарқатган маълумотларга кўра, Эктор Беллерин ушбу ўйин учун махсус равишда сардорлик боғичини тақишни сўраган. У лондонликлар сафида ўтказган йилларидан сўнг собиқ жамоадошлари ва бош мураббий Микел Артета билан яна бир бор бир майдонда кўришиш имкониятига эга бўлди. Ҳимоячи Арсенал академиясида тарбияланиб, клуб сафида ўн йилдан ортиқ вақт мобойнида тўп сурган ҳамда жамоа сардорига айланган эди.

Сардорлик боғичи ва собиқ жамоадошлар билан учрашув

Эктор Беллерин ўйин давомида ўзининг жамоадоши Марк Бартрага алоҳида миннатдорлик билдириб, у сардорлик ҳуқуқини ҳеч қандай эътирозсиз ўзига берганини таъкидлади. Ҳимоячининг сўзларига кўра, у бу ажойиб масъулиятни ўз зиммасига олишни ва собиқ қадрдонлари билан яна бир бор дийдор кўришишни жуда истаган. Инглиз клуби мухлислари ҳамон Беллеринни илиқлик билан эслашади, бу эса ўртоқлик учрашувининг аҳамиятини янада оширди.

Ушбу учрашувда фақатгина ҳиссиётлар устун келиб қолгани йўқ, балки Real Betis жамоаси майдонда жуда тартибли ва ишончли ўйин намойиш этди. Испания вакиллари рақиб ҳужумларини муваффақиятли бартараф этиб, ўз имкониятларидан унумли фойдаланишди ва Англия Премер-лигаси вакилига қарши баҳсда ўта уюшқоқлик кўрсатишди.

Тактик интизом ва ижобий натижа

Ўйиндан кейинги фикрларида Эктор Беллерин жамоанинг ҳаракатларини юқори баҳолаб, айниқса ҳимоя чизиғидаги ҳамжиҳатлик ва ўзаро тушуниш муҳим рол ўйнаганини алоҳида қайд этди. Унинг фикрича, учрашув ҳар икки жамоа учун ҳам фойдали бўлди, тўп назорати тенг тақсимланди ва мухлислар мазза қилиб томоша қиладиган қизиқарли ўйин гувоҳига айланишди.

Биринчи бўлимда Арсенал томонидан етказилган қийинчиликларга қарамай, Real Betis футболчилари вазиятни назорат остида сақлай олишди. Беллерин ўз интервюсида ҳаёт унга ана шундай ажойиб ўйинлардан завқланиш имкониятини берганидан миннатдор эканлигини яширмади ва кўрсатилган ижобий натижа жамоага келгуси ўйинлар учун катта ишонч бағишлашини таъкидлади.

Эктор БеллеринReal BetisАрсеналМикел АртетаФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54Атлетико Мадрид Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро трансфери устида иш бошладиАтлетико Мадрид Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро трансфери устида иш бошладиБугун, 16:36Наполи Габриел Жесус трансферини амалга оширмоқчиНаполи Габриел Жесус трансферини амалга оширмоқчиБугун, 16:33Лионель Месси ўглининг Барселона академиясига қайтиши ҳақидаги миш-мишларга чек қўйдиЛионель Месси ўглининг Барселона академиясига қайтиши ҳақидаги миш-мишларга чек қўйдиБугун, 16:14Марк-Андре тер Стеген Барселонадан Аяксга кўчиб ўтдиМарк-Андре тер Стеген Барселонадан Аяксга кўчиб ўтдиБугун, 15:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)