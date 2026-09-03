Кутилмаган сюрприз: Дўстлари Абдулла Қурбоновни туғилган куни билан қандай қутлашди?

·5·Жамият
Кутилмаган сюрприз: Дўстлари Абдулла Қурбоновни туғилган куни билан қандай қутлашди?

Ўзбек эстрадасининг ёрқин намояндаси, миллионлаб мухлислар қалбидан жой олган хонанда Абдулла Қурбонов навбатдаги таваллуд айёмини қарши олди. Санъаткорнинг туғилган куни муносабати билан унинг энг яқин дўстлари, қадрдонлари ва ҳамкасблари тунда кутилмаганда унинг хонадонига ташриф буюриб, унутилмас ва самимий сюрприз ташкиллаштирди.

Ҳовлида рўй берган ушбу қувончли лаҳзалар ва самимий қучоқлашувлар акс этган видеолавҳалар ижтимоий тармоқларда мухлисларнинг қизғин олқишига сазовор бўлмоқда.

Тунги «Happy Birthday» ва байрам торти: Сюрприз қандай ўтди?

Тарқалган тасвирлардан кўриш мумкинки, яқинлари хонандани чинакам ҳайратда қолдиришнинг уддасидан чиқишган:

  • Кутилмаган ташриф: Тунги паллада дарвозадан бир йўла кириб келган яқинлар бир овоздан «Happy birthday to you» қўшиғини куйлаб, хонадон соҳибига байрамона кайфият улашди;

  • Шамлар ва эсдалик совғалари: Хонандага ёниб турган шамлар билан безатилган махсус байрам торти ҳамда дид билан танланган совға-саломлар топширилди;

  • Самимий қучоқлашув: Абдулла Қурбонов дўстларининг бундай эътиборидан ниҳоятда таъсирланиб, қўлини кўксига қўйган ҳолда барчага миннатдорлик билдирди ва ҳар бир меҳмонни самимий бағрига босди;

  • Шодликка тўла оқшом: Ҳовлидаги илиқ қутловлардан сўнг, давра файзли дастурхон атрофида, ширин суҳбат ва самимий тилаклар билан давом эттирилди.

«Юрагида мен билмаган меҳр бор...»: Таъсирли қўшиқ садолари

Эътиборли жиҳати шундаки, мазкур унутилмас лаҳзалар акс этган видеолавҳа остига Абдулла Қурбоновнинг отага бағишланган юракка яқин таронаси ҳамоҳанг қилинган:

«Юрагида мен билмаган меҳр бор.

Отажоним, сиздай шараф-шоним бор.

Отажоним, отажоним,

Менинг жон-у жаҳоним...»

Ота ҳақидаги ушбу дил торларини чертувчи мисралар туғилган кун лаҳзаларига алоҳида файз, шукроналик ва оилавий қадриятлар руҳини бағишлади. Санъат аҳли ва мухлислар ижтимоий тармоқларда севимли хонандага мустаҳкам соғлиқ, ижодий юксалиш ва оилавий хотиржамлик тилаб, илиқ изоҳлар қолдирмоқда.

Сиз Абдулла Қурбоновнинг қайси қўшиқларини кўпроқ севиб тинглайсиз? Санъаткорга туғилган кун муносабати билан қандай эзгу тилакларни билдирган бўлардингиз? Ўз табрикларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Боланинг тақдирини ўзгартирувчи 10 та «сеҳрли» ибора: Ота-оналар учунБоланинг тақдирини ўзгартирувчи 10 та «сеҳрли» ибора: Ота-оналар учунБугун, 07:03«Seoul Mun»да кутилмаган «совуқ душ»: фонтан овқатланаётган мижозларни сувга бўктирди (видео)«Seoul Mun»да кутилмаган «совуқ душ»: фонтан овқатланаётган мижозларни сувга бўктирди (видео)Бугун, 06:50Тилла тақинчоқлар оёқ кийим пошнасида: Ушбу заргарлик буюмлари тўхтатиб қолиндиТилла тақинчоқлар оёқ кийим пошнасида: Ушбу заргарлик буюмлари тўхтатиб қолиндиБугун, 06:24Магистратура натижалари эълон қилинди: уларни қаердан кўриш мумкин?Магистратура натижалари эълон қилинди: уларни қаердан кўриш мумкин?Бугун, 06:20IELTS топшириш нархи ошди: энди қанча тўланади?IELTS топшириш нархи ошди: энди қанча тўланади?Бугун, 06:10Тошкентда ҳаракатдаги икки машина устига дарахт қуладиТошкентда ҳаракатдаги икки машина устига дарахт қуладиКеча, 19:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди