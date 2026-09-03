Кутилмаган сюрприз: Дўстлари Абдулла Қурбоновни туғилган куни билан қандай қутлашди?
Ўзбек эстрадасининг ёрқин намояндаси, миллионлаб мухлислар қалбидан жой олган хонанда Абдулла Қурбонов навбатдаги таваллуд айёмини қарши олди. Санъаткорнинг туғилган куни муносабати билан унинг энг яқин дўстлари, қадрдонлари ва ҳамкасблари тунда кутилмаганда унинг хонадонига ташриф буюриб, унутилмас ва самимий сюрприз ташкиллаштирди.
Ҳовлида рўй берган ушбу қувончли лаҳзалар ва самимий қучоқлашувлар акс этган видеолавҳалар ижтимоий тармоқларда мухлисларнинг қизғин олқишига сазовор бўлмоқда.
Тунги «Happy Birthday» ва байрам торти: Сюрприз қандай ўтди?
Тарқалган тасвирлардан кўриш мумкинки, яқинлари хонандани чинакам ҳайратда қолдиришнинг уддасидан чиқишган:
Кутилмаган ташриф: Тунги паллада дарвозадан бир йўла кириб келган яқинлар бир овоздан «Happy birthday to you» қўшиғини куйлаб, хонадон соҳибига байрамона кайфият улашди;
Шамлар ва эсдалик совғалари: Хонандага ёниб турган шамлар билан безатилган махсус байрам торти ҳамда дид билан танланган совға-саломлар топширилди;
Самимий қучоқлашув: Абдулла Қурбонов дўстларининг бундай эътиборидан ниҳоятда таъсирланиб, қўлини кўксига қўйган ҳолда барчага миннатдорлик билдирди ва ҳар бир меҳмонни самимий бағрига босди;
Шодликка тўла оқшом: Ҳовлидаги илиқ қутловлардан сўнг, давра файзли дастурхон атрофида, ширин суҳбат ва самимий тилаклар билан давом эттирилди.
«Юрагида мен билмаган меҳр бор...»: Таъсирли қўшиқ садолари
Эътиборли жиҳати шундаки, мазкур унутилмас лаҳзалар акс этган видеолавҳа остига Абдулла Қурбоновнинг отага бағишланган юракка яқин таронаси ҳамоҳанг қилинган:
«Юрагида мен билмаган меҳр бор.
Отажоним, сиздай шараф-шоним бор.
Отажоним, отажоним,
Менинг жон-у жаҳоним...»
Ота ҳақидаги ушбу дил торларини чертувчи мисралар туғилган кун лаҳзаларига алоҳида файз, шукроналик ва оилавий қадриятлар руҳини бағишлади. Санъат аҳли ва мухлислар ижтимоий тармоқларда севимли хонандага мустаҳкам соғлиқ, ижодий юксалиш ва оилавий хотиржамлик тилаб, илиқ изоҳлар қолдирмоқда.
Сиз Абдулла Қурбоновнинг қайси қўшиқларини кўпроқ севиб тинглайсиз? Санъаткорга туғилган кун муносабати билан қандай эзгу тилакларни билдирган бўлардингиз? Ўз табрикларингизни изоҳларда қолдиринг!
…