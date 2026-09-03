Якка тартибдаги саргузаштлар учун энг яхши йўналишлар: Ўзбекистон нечанчи ўринда?
Ўзбекистоннинг туризм салоҳияти жаҳон майдонида янги, саргузаштли йўналишда эътироф этилди. «Much Better Adventures» халқаро туристик платформаси 2026 йил учун якка тартибдаги саргузаштли саёҳатлар учун энг яхши йўналишлар рейтингини эълон қилди. Ушбу нуфузли рўйхатда Ўзбекистон фахрли бешинчи ўринни эгаллади. Бу кўрсаткич мамлакатимизнинг нафақат маданий-тарихий, балки фаол ва табиат бағридаги саёҳатлар учун ҳам жозибадорлиги ортиб бораётганидан далолат беради.
Саргузашт изловчилар учун махсус танлов: Рейтинг қандай тузилди?
Ушбу рейтинг шунчаки маданий туризмни эмас, балки фаол дам олиш ва саргузаштларни афзал кўрадиган саёҳатчилар учун мўлжалланган. «Much Better Adventures» экспертлари йўналишни танлашда кўпинча ривожланган инфратузилма ва таниш тилга эга мамлакатларга устунлик берилиши, бу эса сайёҳларни табиатнинг ноёб ва кам ўрганилган бурчакларини кашф этиш имкониятидан маҳрум қилиши мумкинлигини таъкидлайдилар. Шу боис, рейтингни тузишда қулайлик зонасидан чиқиш ва ҳақиқий саргузаштни бошдан кечириш имкониятини берувчи йўналишларга алоҳида эътибор қаратилди.
Рейтинг қуйидаги муҳим мезонлар асосида тузилган:
Дунё тинчлик индекси (Global Peace Index): Мамлакатдаги хавфсизлик даражаси.
Озиқ-овқат нархи: Овқатланишнинг арзонлиги ва сифати.
Въезд қулайлиги: Буюк Британия ва АҚШдан келувчи сайёҳлар учун виза олишнинг осонлиги (бу йўналишнинг глобал бозорга очиқлигини кўрсатади).
Биохилма-хиллик ва табиий салоҳият: Табиатнинг гўзаллиги ва ноёблиги.
Пиёда саёҳат йўналишлари: Табиат бағрида пиёда юриш имкониятлари.
Сайёҳларнинг фикр-мулоҳазалари ва банд қилиш динамикаси: Саёҳатчиларнинг мамлакат ҳақидаги таассуротлари ва 2025–2026 йилларга мўлжалланган банд қилиш статистикаси.
Марказий Осиёдан икки мамлакат топ-10 таликда
Рейтингнинг эътиборли жиҳати шундаки, биринчи ўнталикдан Марказий Осиёнинг икки давлати жой олди. Қирғизистон рейтингда биринчи ўринни эгаллаган бўлса, Ўзбекистон бешинчи поғонадан жой олди. Бу минтақанинг саргузашт изловчи сайёҳлар учун жаҳондаги энг диққатга сазовор йўналишлардан бирига айланиб бораётганини кўрсатади.
Ўзбекистоннинг бешинчи ўринда қайд этилиши мамлакатдаги хавфсизлик даражасининг юқорилиги, табиий гўзалликларининг хилма-хиллиги ва саргузашт туризми учун яратилаётган имкониятларнинг эътирофидир.
Экспертлар шунингдек, якка тартибдаги саёҳатчилар учун кичик гуруҳлар таркибида саёҳат қилиш мустақилликни сақлаб қолган ҳолда ҳамроҳлар билан мулоқот қилиш имконини беришини таъкидлайдилар.
2026 йил учун якка тартибдаги саргузаштли саёҳатларнинг топ-10 талиги:
Қирғизистон
Италия
Япония
Португалия
Ўзбекистон
Реюньон
Испания
Норвегия
Танзания
Непал
Ушбу эътироф Ўзбекистонни жаҳон саргузашт туризми харитасидаги етакчи йўналишлардан бири сифатида мустаҳкамлайди ва келажакда янада кўпроқ сайёҳларни жалб этишга хизмат қилади.
Сизнингча, Ўзбекистоннинг қайси табиий гўзалликлари ёки саргузаштли йўналишлари хорижий сайёҳларни кўпроқ жалб қилиши мумкин? Ўз фикр ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг!
…