Якка тартибдаги саргузаштлар учун энг яхши йўналишлар: Ўзбекистон нечанчи ўринда?

·0·Ўзбекистон
Якка тартибдаги саргузаштлар учун энг яхши йўналишлар: Ўзбекистон нечанчи ўринда?

Ўзбекистоннинг туризм салоҳияти жаҳон майдонида янги, саргузаштли йўналишда эътироф этилди. «Much Better Adventures» халқаро туристик платформаси 2026 йил учун якка тартибдаги саргузаштли саёҳатлар учун энг яхши йўналишлар рейтингини эълон қилди. Ушбу нуфузли рўйхатда Ўзбекистон фахрли бешинчи ўринни эгаллади. Бу кўрсаткич мамлакатимизнинг нафақат маданий-тарихий, балки фаол ва табиат бағридаги саёҳатлар учун ҳам жозибадорлиги ортиб бораётганидан далолат беради.

Саргузашт изловчилар учун махсус танлов: Рейтинг қандай тузилди?

Ушбу рейтинг шунчаки маданий туризмни эмас, балки фаол дам олиш ва саргузаштларни афзал кўрадиган саёҳатчилар учун мўлжалланган. «Much Better Adventures» экспертлари йўналишни танлашда кўпинча ривожланган инфратузилма ва таниш тилга эга мамлакатларга устунлик берилиши, бу эса сайёҳларни табиатнинг ноёб ва кам ўрганилган бурчакларини кашф этиш имкониятидан маҳрум қилиши мумкинлигини таъкидлайдилар. Шу боис, рейтингни тузишда қулайлик зонасидан чиқиш ва ҳақиқий саргузаштни бошдан кечириш имкониятини берувчи йўналишларга алоҳида эътибор қаратилди.

Рейтинг қуйидаги муҳим мезонлар асосида тузилган:

  • Дунё тинчлик индекси (Global Peace Index): Мамлакатдаги хавфсизлик даражаси.

  • Озиқ-овқат нархи: Овқатланишнинг арзонлиги ва сифати.

  • Въезд қулайлиги: Буюк Британия ва АҚШдан келувчи сайёҳлар учун виза олишнинг осонлиги (бу йўналишнинг глобал бозорга очиқлигини кўрсатади).

  • Биохилма-хиллик ва табиий салоҳият: Табиатнинг гўзаллиги ва ноёблиги.

  • Пиёда саёҳат йўналишлари: Табиат бағрида пиёда юриш имкониятлари.

  • Сайёҳларнинг фикр-мулоҳазалари ва банд қилиш динамикаси: Саёҳатчиларнинг мамлакат ҳақидаги таассуротлари ва 2025–2026 йилларга мўлжалланган банд қилиш статистикаси.

Марказий Осиёдан икки мамлакат топ-10 таликда

Рейтингнинг эътиборли жиҳати шундаки, биринчи ўнталикдан Марказий Осиёнинг икки давлати жой олди. Қирғизистон рейтингда биринчи ўринни эгаллаган бўлса, Ўзбекистон бешинчи поғонадан жой олди. Бу минтақанинг саргузашт изловчи сайёҳлар учун жаҳондаги энг диққатга сазовор йўналишлардан бирига айланиб бораётганини кўрсатади.

Ўзбекистоннинг бешинчи ўринда қайд этилиши мамлакатдаги хавфсизлик даражасининг юқорилиги, табиий гўзалликларининг хилма-хиллиги ва саргузашт туризми учун яратилаётган имкониятларнинг эътирофидир.

Экспертлар шунингдек, якка тартибдаги саёҳатчилар учун кичик гуруҳлар таркибида саёҳат қилиш мустақилликни сақлаб қолган ҳолда ҳамроҳлар билан мулоқот қилиш имконини беришини таъкидлайдилар.

2026 йил учун якка тартибдаги саргузаштли саёҳатларнинг топ-10 талиги:

  1. Қирғизистон

  2. Италия

  3. Япония

  4. Португалия

  5. Ўзбекистон

  6. Реюньон

  7. Испания

  8. Норвегия

  9. Танзания

  10. Непал

Ушбу эътироф Ўзбекистонни жаҳон саргузашт туризми харитасидаги етакчи йўналишлардан бири сифатида мустаҳкамлайди ва келажакда янада кўпроқ сайёҳларни жалб этишга хизмат қилади.

Сизнингча, Ўзбекистоннинг қайси табиий гўзалликлари ёки саргузаштли йўналишлари хорижий сайёҳларни кўпроқ жалб қилиши мумкин? Ўз фикр ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тарихий лаҳза: Моди Мирзиёевга Синдаровнинг қўлёзма бланкасини совға қилдиТарихий лаҳза: Моди Мирзиёевга Синдаровнинг қўлёзма бланкасини совға қилдиКеча, 23:16Президент Шавкат Мирзиёев Ислом Каримов хотирасини ёд этди (фото)Президент Шавкат Мирзиёев Ислом Каримов хотирасини ёд этди (фото)Кеча, 15:03Ўзбекистондаги меҳмонхоналар ҳақида энди онлайн маълумот олиш мумкинЎзбекистондаги меҳмонхоналар ҳақида энди онлайн маълумот олиш мумкин01.09, 21:04«Замин» сайти таҳририяти барча юртдошларимизни Мустақилликнинг 35 йиллиги билан қутлайди«Замин» сайти таҳририяти барча юртдошларимизни Мустақилликнинг 35 йиллиги билан қутлайди01.09, 17:11Ўзбекистонда аҳоли зичлиги 85,8 нафарга етдиЎзбекистонда аҳоли зичлиги 85,8 нафарга етди01.09, 16:277 сентябрь куни Ўзбекистонда «қонли Ой» кузатилади7 сентябрь куни Ўзбекистонда «қонли Ой» кузатилади01.09, 12:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)
Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди