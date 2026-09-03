«Жононга бордим бир кеча...»: Хизмат мажмуасида Мустақиллик айёми шўх рақслар билан нишонланди
Ўзбекистон Мустақиллигининг навбатдаги йиллик байрами арафасида нафақат майдонлар ва тантаналар саройида, балки кеча-ю кундуз инсонлар ҳаётини асраб қолиш учун навбатчиликда турган соҳа ходимлари орасида ҳам чинакам байрамона кайфият ҳукм сурмоқда. Ижтимоий тармоқларда Андижон вилояти тез тиббий ёрдам хизмати («103») ходимларининг байрамни кўтаринки руҳда, миллий куй ва шўх рақслар остида нишонлагани акс этган видеолавҳалар тарқалиб, кўплаб мухлисларнинг эътирофига ва илиқ олқишларига сазовор бўлмоқда.
«Жононга бордим бир кеча...»: Хизмат мажмуасидаги унутилмас байрам
Тарқалган тасвирлардан кўриш мумкинки, туну-кун чақирувларга шай турувчи шифокорлар, фельдшерлар ва тез ёрдам ҳайдовчилари хизмат биносининг фойесини байрамона шарлар билан безатиб, оралиқ дам олиш вақтида ҳамкасблари билан бир дақиқалик қувончли лаҳзаларни баҳам кўрган:
Миллий куй ва самимий рақс: Даврада машҳур халқона қўшиқ янграб, тиббиёт ходимларидан бири давра марказига чиқиб, ўзининг бетакрор ҳаракатлари ва шўх рақси билан барчага аъло кайфият улашган;
Қўшиқ матни ва руҳият:
«Жононга бордим бир кеча,
Бир-бир босиб астогина.
Жонон ётар ноз уйқуда,
Чертдим эшик астогина...»
Жамоавий бирдамлик: Давра атрофида тўпланган ўнлаб ҳамкасблар — формадаги ҳамширалар, шифокорлар ва ҳайдовчилар жўр бўлиб қарсак чалиб, рақсга тушаётган ҳамкасбини қўллаб-қувватлаган, ҳатто даврага бошқа ходимлар ҳам қўшилиб, байрамни янада файзли қилган.
Мураккаб касб ва юксак кайфият: Фойдаланувчиларнинг илиқ муносабати
Тез тиббий ёрдам тизими — ҳар бир сонияси инсон ҳаёти учун курашга боғланган, юқори стресс ва масъулият талаб қиладиган соҳалардан биридир. Айниқса, байрам кунлари ҳам кучайтирилган тартибда хизмат олиб борадиган бундай фидойи касб эгаларининг руҳий тетиклиги ва самимий қувончи кўпчиликка манзур келди:
Тармоқ кузатувчилари тиббиёт ходимларининг ҳамиша мана шундай юқори кайфиятда юришини, уларнинг ижобий энергияси беморларнинг тезроқ тузалишига ҳам руҳий далда бўлишини таъкидламоқда;
Ижтимоий тармоқ аҳли оғир ва машаққатли сменалар орасидаги бундай самимий байрам лаҳзаларини олқишлаб, барча тез ёрдам ходимларига саломатлик ва байрам табрикларини йўлламоқда.
Сизнингча, доимий босим ва чақирувлар остида ишлайдиган тиббиёт ходимлари учун мана шундай ички жамоавий тадбирлар ва руҳий далда қанчалик муҳим? Байрам кунлари ҳам эл хизматида турган «103» ходимларига қандай тилакларни билдирган бўлардингиз? Ўз фикр ва табрикларингизни изоҳларда қолдиринг!
…