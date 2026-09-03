«Жононга бордим бир кеча...»: Хизмат мажмуасида Мустақиллик айёми шўх рақслар билан нишонланди

·7·Жамият
«Жононга бордим бир кеча...»: Хизмат мажмуасида Мустақиллик айёми шўх рақслар билан нишонланди

Ўзбекистон Мустақиллигининг навбатдаги йиллик байрами арафасида нафақат майдонлар ва тантаналар саройида, балки кеча-ю кундуз инсонлар ҳаётини асраб қолиш учун навбатчиликда турган соҳа ходимлари орасида ҳам чинакам байрамона кайфият ҳукм сурмоқда. Ижтимоий тармоқларда Андижон вилояти тез тиббий ёрдам хизмати («103») ходимларининг байрамни кўтаринки руҳда, миллий куй ва шўх рақслар остида нишонлагани акс этган видеолавҳалар тарқалиб, кўплаб мухлисларнинг эътирофига ва илиқ олқишларига сазовор бўлмоқда.

«Жононга бордим бир кеча...»: Хизмат мажмуасидаги унутилмас байрам

Тарқалган тасвирлардан кўриш мумкинки, туну-кун чақирувларга шай турувчи шифокорлар, фельдшерлар ва тез ёрдам ҳайдовчилари хизмат биносининг фойесини байрамона шарлар билан безатиб, оралиқ дам олиш вақтида ҳамкасблари билан бир дақиқалик қувончли лаҳзаларни баҳам кўрган:

  • Миллий куй ва самимий рақс: Даврада машҳур халқона қўшиқ янграб, тиббиёт ходимларидан бири давра марказига чиқиб, ўзининг бетакрор ҳаракатлари ва шўх рақси билан барчага аъло кайфият улашган;

  • Қўшиқ матни ва руҳият:

    «Жононга бордим бир кеча,

    Бир-бир босиб астогина.

    Жонон ётар ноз уйқуда,

    Чертдим эшик астогина...»

  • Жамоавий бирдамлик: Давра атрофида тўпланган ўнлаб ҳамкасблар — формадаги ҳамширалар, шифокорлар ва ҳайдовчилар жўр бўлиб қарсак чалиб, рақсга тушаётган ҳамкасбини қўллаб-қувватлаган, ҳатто даврага бошқа ходимлар ҳам қўшилиб, байрамни янада файзли қилган.

Мураккаб касб ва юксак кайфият: Фойдаланувчиларнинг илиқ муносабати

Тез тиббий ёрдам тизими — ҳар бир сонияси инсон ҳаёти учун курашга боғланган, юқори стресс ва масъулият талаб қиладиган соҳалардан биридир. Айниқса, байрам кунлари ҳам кучайтирилган тартибда хизмат олиб борадиган бундай фидойи касб эгаларининг руҳий тетиклиги ва самимий қувончи кўпчиликка манзур келди:

  • Тармоқ кузатувчилари тиббиёт ходимларининг ҳамиша мана шундай юқори кайфиятда юришини, уларнинг ижобий энергияси беморларнинг тезроқ тузалишига ҳам руҳий далда бўлишини таъкидламоқда;

  • Ижтимоий тармоқ аҳли оғир ва машаққатли сменалар орасидаги бундай самимий байрам лаҳзаларини олқишлаб, барча тез ёрдам ходимларига саломатлик ва байрам табрикларини йўлламоқда.

Сизнингча, доимий босим ва чақирувлар остида ишлайдиган тиббиёт ходимлари учун мана шундай ички жамоавий тадбирлар ва руҳий далда қанчалик муҳим? Байрам кунлари ҳам эл хизматида турган «103» ходимларига қандай тилакларни билдирган бўлардингиз? Ўз фикр ва табрикларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кутилмаган сюрприз: Дўстлари Абдулла Қурбоновни туғилган куни билан қандай қутлашди?Кутилмаган сюрприз: Дўстлари Абдулла Қурбоновни туғилган куни билан қандай қутлашди?Бугун, 08:20Боланинг тақдирини ўзгартирувчи 10 та «сеҳрли» ибора: Ота-оналар учунБоланинг тақдирини ўзгартирувчи 10 та «сеҳрли» ибора: Ота-оналар учунБугун, 07:03«Seoul Mun»да кутилмаган «совуқ душ»: фонтан овқатланаётган мижозларни сувга бўктирди (видео)«Seoul Mun»да кутилмаган «совуқ душ»: фонтан овқатланаётган мижозларни сувга бўктирди (видео)Бугун, 06:50Тилла тақинчоқлар оёқ кийим пошнасида: Ушбу заргарлик буюмлари тўхтатиб қолиндиТилла тақинчоқлар оёқ кийим пошнасида: Ушбу заргарлик буюмлари тўхтатиб қолиндиБугун, 06:24Магистратура натижалари эълон қилинди: уларни қаердан кўриш мумкин?Магистратура натижалари эълон қилинди: уларни қаердан кўриш мумкин?Бугун, 06:20IELTS топшириш нархи ошди: энди қанча тўланади?IELTS топшириш нархи ошди: энди қанча тўланади?Бугун, 06:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди