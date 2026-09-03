Honor Magic 8 Pro энг фойдали Android-флагман деб топилди

·6·Техно
Honor Magic 8 Pro энг фойдали Android-флагман деб топилди

Машҳур AnTuTu платформаси август ойи якунларига кўра, энг яхши нарх ва унумдорлик нисбатига эга бўлган юқори синф Android-смартфонлари рейтингини эълон қилди. Ixbt.com маълумотига кўра, харидорлар орасида энг қиммат ва оммабоп қурилмалар қаторига кирувчи 4500 юандан (670 доллар) қиммат бўлган сегментда Honor Magic 8 Pro модели яққол пешқадамга айланди ва энг фойдали харид сифатида эътироф этилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Рейтинг натижаларига кўра, 12/512 GB хотира конфигурациясига эга Honor Magic 8 Pro ўзининг юқори техник имкониятлари билан бирга ҳамёнбоплиги эвазига биринчи ўринни эгаллаган. Ушбу флагман замонавий Snapdragon 8 Элите Ген 5 процессори базасида ишлайди ва AnTuTu синовларида ўртача 3 798 056 балл тўплашга муваффақ бўлган. Хитой бозорида тахминан 4699 юан (700 доллар) атрофида баҳоланган ушбу смартфоннинг нарх ва унумдорлик коэффициенти 808,3 ни ташкил этиб, тоифадаги мутлақ рекорд натижани қайд этди.

Флагманнинг техник имкониятлари ва асосий рақобатчилар

Қурилманинг техник жиҳатлари ҳам энг юқори талабларга жавоб беради. Honor Magic 8 Pro 120 Hz янгиланиш частотасига эга 6,71 дюймли юқори сифатли OLED-дисплей билан жиҳозланган. Шунингдек, смартфон 7200 мА·ч сиғимли улкан аккумулятор, 120 В қувватга эга тезкор симли қувват олиш ва 80 В қувватли симсиз қувватлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди. Асосий камера блоки эса 50, 50 ҳамда 200 мегапикселли илғор модуллардан иборат.

Мазкур нуфузли рейтингнинг кучли учлигидан бошқа етакчи брендлар ҳам жой олди. Иккинчи ўринни 12/256 GB хотирали OnePlus 15 эгаллади. Нархи 4599 юан (685 доллар) бўлган ушбу модел ҳам Snapdragon 8 Элите Ген 5 чипида ишлайди, 3 601 600 балл тўплаб, 783,1 коэффициент кўрсаткичини қайд этди. OnePlus 15 165 Hz частотали OLED-экран ва 7300 мА·ч батарея билан таъминланган. Кучли учликни эса базавий Honor Magic 8 (12/256 GB) якунлаб берди. Нархи 4799 юан (715 доллар) бўлган мазкур смартфон 3 733 878 балл тўплаган ҳолда 778,1 коэффициентга эга бўлди.

Шунингдек, энг яхши ўнталик қаторига Samsung Galaxy S26, RedMagic 11S Pro, Xiaomi 17, RedMagic 11 Pro+, Oppo Финд X9 Pro, RedMagic 11S Pro+ ҳамда Oppo Финд X8 Ultra каби машҳур флагманлар ҳам киритилди.

Мутахассисларнинг эслатишича, AnTuTu рейтинги фақатгина хом унумдорлик ва нарх мутаносиблигини баҳолайди ҳамда қурилманинг умумий сифатини тўлиқ очиб бермайди. Шунинг учун смартфон сотиб олишда корпус ўлчамлари, эргономика, дастурий таъминот имкониятлари ва камераларнинг реал иш фаолияти каби жиҳатларга ҳам алоҳида эътибор қаратиш тавсия этилади.

HonorСмартфонAnTuTuФлагманТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект инқилоби: Dyson камерали «ақлли» тиш чўткасини тақдим этдиСунъий интеллект инқилоби: Dyson камерали «ақлли» тиш чўткасини тақдим этдиБугун, 06:29NASA маблағ етишмаслиги сабабли New Horizons аппаратини қисман ўчириши мумкинNASA маблағ етишмаслиги сабабли New Horizons аппаратини қисман ўчириши мумкинБугун, 01:28МапҚуест АҚШ App Store рейтингида биринчи ўринни эгалладиМапҚуест АҚШ App Store рейтингида биринчи ўринни эгалладиБугун, 01:24Oppo Финд X10 Pro Max флагмани учта 200 MP камера билан намойиш этилдиOppo Финд X10 Pro Max флагмани учта 200 MP камера билан намойиш этилдиБугун, 00:21Альфа Сентаури тизимига илк арзон космик аппарат юборилиши мумкинАльфа Сентаури тизимига илк арзон космик аппарат юборилиши мумкинКеча, 23:57Huawei Watch D3 ақлли соати тақдим этилди: босимни ўлчаш ва узоқ автономияHuawei Watch D3 ақлли соати тақдим этилди: босимни ўлчаш ва узоқ автономияКеча, 21:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди