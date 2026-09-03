Honor Magic 8 Pro энг фойдали Android-флагман деб топилди
Машҳур AnTuTu платформаси август ойи якунларига кўра, энг яхши нарх ва унумдорлик нисбатига эга бўлган юқори синф Android-смартфонлари рейтингини эълон қилди. Ixbt.com маълумотига кўра, харидорлар орасида энг қиммат ва оммабоп қурилмалар қаторига кирувчи 4500 юандан (670 доллар) қиммат бўлган сегментда Honor Magic 8 Pro модели яққол пешқадамга айланди ва энг фойдали харид сифатида эътироф этилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Рейтинг натижаларига кўра, 12/512 GB хотира конфигурациясига эга Honor Magic 8 Pro ўзининг юқори техник имкониятлари билан бирга ҳамёнбоплиги эвазига биринчи ўринни эгаллаган. Ушбу флагман замонавий Snapdragon 8 Элите Ген 5 процессори базасида ишлайди ва AnTuTu синовларида ўртача 3 798 056 балл тўплашга муваффақ бўлган. Хитой бозорида тахминан 4699 юан (700 доллар) атрофида баҳоланган ушбу смартфоннинг нарх ва унумдорлик коэффициенти 808,3 ни ташкил этиб, тоифадаги мутлақ рекорд натижани қайд этди.
Флагманнинг техник имкониятлари ва асосий рақобатчиларҚурилманинг техник жиҳатлари ҳам энг юқори талабларга жавоб беради. Honor Magic 8 Pro 120 Hz янгиланиш частотасига эга 6,71 дюймли юқори сифатли OLED-дисплей билан жиҳозланган. Шунингдек, смартфон 7200 мА·ч сиғимли улкан аккумулятор, 120 В қувватга эга тезкор симли қувват олиш ва 80 В қувватли симсиз қувватлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди. Асосий камера блоки эса 50, 50 ҳамда 200 мегапикселли илғор модуллардан иборат.
Мазкур нуфузли рейтингнинг кучли учлигидан бошқа етакчи брендлар ҳам жой олди. Иккинчи ўринни 12/256 GB хотирали OnePlus 15 эгаллади. Нархи 4599 юан (685 доллар) бўлган ушбу модел ҳам Snapdragon 8 Элите Ген 5 чипида ишлайди, 3 601 600 балл тўплаб, 783,1 коэффициент кўрсаткичини қайд этди. OnePlus 15 165 Hz частотали OLED-экран ва 7300 мА·ч батарея билан таъминланган. Кучли учликни эса базавий Honor Magic 8 (12/256 GB) якунлаб берди. Нархи 4799 юан (715 доллар) бўлган мазкур смартфон 3 733 878 балл тўплаган ҳолда 778,1 коэффициентга эга бўлди.
Шунингдек, энг яхши ўнталик қаторига Samsung Galaxy S26, RedMagic 11S Pro, Xiaomi 17, RedMagic 11 Pro+, Oppo Финд X9 Pro, RedMagic 11S Pro+ ҳамда Oppo Финд X8 Ultra каби машҳур флагманлар ҳам киритилди.
Мутахассисларнинг эслатишича, AnTuTu рейтинги фақатгина хом унумдорлик ва нарх мутаносиблигини баҳолайди ҳамда қурилманинг умумий сифатини тўлиқ очиб бермайди. Шунинг учун смартфон сотиб олишда корпус ўлчамлари, эргономика, дастурий таъминот имкониятлари ва камераларнинг реал иш фаолияти каби жиҳатларга ҳам алоҳида эътибор қаратиш тавсия этилади.
…