Икки ижро иши икки оилага ярашув ва хотиржамлик олиб келди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Мажбурий ижро бюросининг Зарбдор туман бўлими иш юритувида бўлган алимент ундириш тўғрисидаги 2 та ижро иши юзасидан тарафлар билан тушунтириш ва профилактик суҳбатлар ўтказилди.
Ижро ҳаракатлари жараёнида ота-оналарга фарзанднинг ҳуқуқ ва манфаатлари, уни моддий таъминлашда ҳар икки томоннинг масъулияти ҳамда оилавий муносабатларда ўзаро ҳурмат ва муроса муҳимлиги тушунтирилди.
Олиб борилган ишлар натижасида 2 та оила яраштирилди. Энг муҳими, низоли масала муросали йўл билан ҳал қилиниб, фарзандлар манфаати йўлида ота-оналар ўртасида келишувга эришилди.
Бундай ярашувлар алимент масаласида нафақат қарздорликни бартараф этиш, балки оилада соғлом муҳитни тиклаш ва фарзандларнинг ҳар томонлама таъминотини таъминлашга хизмат қилади.
…