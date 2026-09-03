Люпчо Дориев Суперлигада август ойининг энг яхши футболчиси деб топилди

·0·Спорт
Люпчо Дориев Суперлигада август ойининг энг яхши футболчиси деб топилди

Ўзбекистон Профессионал футбол лигаси (ЎзПФЛ) ортда қолган август ойи якунларига кўра Суперлиганинг «Энг яхши футболчиси» номини расман эълон қилди. Экспертлар ва мухлислар овозига асосланган танловда Жиззахнинг «Сўғдиёна» клуби ҳужумчиси Люпчо Дориев ой лауреати сифатида эътироф этилди. Шимолий македониялик ҳужумчи сўнгги ой мобайнида намойиш этган сермаҳсуллиги ва етакчилик сифатлари билан жамоасининг юқори ўринларга кўтарилишига муҳим ҳисса қўшди.

Бенефис ойи: Люпчо Дориевнинг феноменал кўрсаткичлари

«Сўғдиёна» ҳужумчиси август ойини чинакам юксак кайфиятда ўтказиб, мусобақанинг энг хавфли ва фойдали футболчисига айланди:

  • 5 та баҳсда 8 очко: Ҳужумчи ўтган ойдаги 5 та учрашувда майдонга тушиб, ўз ҳисобига 5 та гол ва 3 та голли узатма ёздириб қўйди;

  • Юқори самарадорлик: Дориев ҳар бир баҳсда ўртача 1,6 та голли ҳаракатда бевосита иштирок этиб, ҳужумларни якунлаш ва шерикларига имконият яратишда юқори барқарорлик намойиш этди.

Шиддатли пойга: Номзодлар кучли бешлигида кимлар бор эди?

Ойнинг энг яхшиси бўлиш учун рақобат ниҳоятда кескин кечди. Рамзий бешликдан жой олган бошқа даъвогарлар ҳам юқори натижалар қайд этди:

  • Ҳусайн Норчаев («Навбаҳор»): 5 та баҳсда 6 та гол. Ойнинг энг яхши тўпурари бўлган ёш ҳужумчи наманганликларнинг ҳужум чизиғида мутлақ етакчилик қилди;

  • Владимир Йовович («Нефтчи»): 5 та баҳсда 5 та ассист. Фарғона клуби плеймейкери узатмалар аниқлиги бўйича лигада тенгсиз бўлди;

  • Владимир Родич («Бухоро»): 5 та баҳсда 3 та гол ва 1 та ассист қайд этиб, ўз жамоасининг муҳим очколарига сабабчи бўлди;

  • Суҳроб Нуруллоев («Локомотив»): 5 та баҳсда 2 та гол ва 2 та голли пас билан «темирйўлчилар»нинг энг фаол ўйинчиси сифатида ажралиб турди.

Норчаев соф голлар сони бўйича, Йовович эса ассистлар бўйича ой етакчиси бўлган бўлса-да, гол+пас тизимидаги умумий фойдалилик кўрсаткичи (5+3) Люпчо Дориевнинг ой қаҳрамонига айланишини таъминлади.

Сизнингча, август ойининг энг яхши футболчиси соврини ҳақли равишда Люпчо Дориевга берилдими ёки 6 та гол урган Ҳусайн Норчаев ёхуд 5 та ассист қайд этган Владимир Йовович бунга лойиқроқмиди? Сиз қайси номзодни танлаган бўлардингиз? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АПЛда мавсум стартининг энг яхши мураббийи ким бўлади? Даъвогарлар тўртлиги...АПЛда мавсум стартининг энг яхши мураббийи ким бўлади? Даъвогарлар тўртлиги...Бугун, 18:06Жавоҳир Синдаров Ҳиндистонда катта турнирда иштирок этади...Жавоҳир Синдаров Ҳиндистонда катта турнирда иштирок этади...Бугун, 17:53Анге Постекоглу Ал Насср жамоасини танлаш сабабини айтдиАнге Постекоглу Ал Насср жамоасини танлаш сабабини айтдиБугун, 16:58Жозе Моуринью Лионель Месси ва Хулиан Альварес ҳақида фикр билдирдиЖозе Моуринью Лионель Месси ва Хулиан Альварес ҳақида фикр билдирдиБугун, 15:31Челси ва Манчестер Сити трансферлари 350 миллион фунтдан ошдиЧелси ва Манчестер Сити трансферлари 350 миллион фунтдан ошдиБугун, 15:18Роналду шокда: ўғли бир ҳафтада 9 млн доллар сарфладиРоналду шокда: ўғли бир ҳафтада 9 млн доллар сарфладиБугун, 14:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)