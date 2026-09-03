Люпчо Дориев Суперлигада август ойининг энг яхши футболчиси деб топилди
Ўзбекистон Профессионал футбол лигаси (ЎзПФЛ) ортда қолган август ойи якунларига кўра Суперлиганинг «Энг яхши футболчиси» номини расман эълон қилди. Экспертлар ва мухлислар овозига асосланган танловда Жиззахнинг «Сўғдиёна» клуби ҳужумчиси Люпчо Дориев ой лауреати сифатида эътироф этилди. Шимолий македониялик ҳужумчи сўнгги ой мобайнида намойиш этган сермаҳсуллиги ва етакчилик сифатлари билан жамоасининг юқори ўринларга кўтарилишига муҳим ҳисса қўшди.
Бенефис ойи: Люпчо Дориевнинг феноменал кўрсаткичлари
«Сўғдиёна» ҳужумчиси август ойини чинакам юксак кайфиятда ўтказиб, мусобақанинг энг хавфли ва фойдали футболчисига айланди:
5 та баҳсда 8 очко: Ҳужумчи ўтган ойдаги 5 та учрашувда майдонга тушиб, ўз ҳисобига 5 та гол ва 3 та голли узатма ёздириб қўйди;
Юқори самарадорлик: Дориев ҳар бир баҳсда ўртача 1,6 та голли ҳаракатда бевосита иштирок этиб, ҳужумларни якунлаш ва шерикларига имконият яратишда юқори барқарорлик намойиш этди.
Шиддатли пойга: Номзодлар кучли бешлигида кимлар бор эди?
Ойнинг энг яхшиси бўлиш учун рақобат ниҳоятда кескин кечди. Рамзий бешликдан жой олган бошқа даъвогарлар ҳам юқори натижалар қайд этди:
Ҳусайн Норчаев («Навбаҳор»): 5 та баҳсда 6 та гол. Ойнинг энг яхши тўпурари бўлган ёш ҳужумчи наманганликларнинг ҳужум чизиғида мутлақ етакчилик қилди;
Владимир Йовович («Нефтчи»): 5 та баҳсда 5 та ассист. Фарғона клуби плеймейкери узатмалар аниқлиги бўйича лигада тенгсиз бўлди;
Владимир Родич («Бухоро»): 5 та баҳсда 3 та гол ва 1 та ассист қайд этиб, ўз жамоасининг муҳим очколарига сабабчи бўлди;
Суҳроб Нуруллоев («Локомотив»): 5 та баҳсда 2 та гол ва 2 та голли пас билан «темирйўлчилар»нинг энг фаол ўйинчиси сифатида ажралиб турди.
Норчаев соф голлар сони бўйича, Йовович эса ассистлар бўйича ой етакчиси бўлган бўлса-да, гол+пас тизимидаги умумий фойдалилик кўрсаткичи (5+3) Люпчо Дориевнинг ой қаҳрамонига айланишини таъминлади.
Сизнингча, август ойининг энг яхши футболчиси соврини ҳақли равишда Люпчо Дориевга берилдими ёки 6 та гол урган Ҳусайн Норчаев ёхуд 5 та ассист қайд этган Владимир Йовович бунга лойиқроқмиди? Сиз қайси номзодни танлаган бўлардингиз? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…