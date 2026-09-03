Xiaomi Пад 9 Pro Max планшети тақдим этилди

·8·Техно
Xiaomi Пад 9 Pro Max планшети тақдим этилди

Xiaomi компанияси ўзининг янги флагман қурилмаси — Xiaomi Пад 9 Pro Max планшетининг илк расмий тафсилотларини ошкор қилди. Тўлиқ тақдимот 7-сентябрга режалаштирилган бўлса-да, қурилманинг ташқи кўриниши ва асосий техник хусусиятлари ҳозироқ эълон қилинди, бу эса технология ихлосмандларида катта қизиқиш уйғотмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги планшет юпқа ва тўлиқ металл корпусда ишлаб чиқарилган бўлиб, унинг дизайни замонавий талабларга тўла жавоб беради. Компания қурилмани тўқ вин-қизил рангда намойиш этди. Қизиғи шундаки, айнан шундай ранг келгусида чиқиши кутилаётган iPhone 18 Pro смартфонларига ҳам тегишли бўлиши тахмин қилинмоқда. Шунингдек, планшет учун махсус мос келувчи рангдаги клавиатура ҳам тақдим этилди.

Ноёб процессор ва юқори унумдорлик

Қурилманинг орқа панелида чўзиқ камерачалар блоки ҳамда ХРИНГ логотипи жойлашган. Ушбу планшетнинг энг асосий ўзига хослиги сифатида унга ўрнатилган янги флагман Xiaomi Хринг O3 процессори эътироф этилмоқда. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, мазкур процессор AnTuTu тест синовларида 5 миллион баллдан ортиқ натижа кўрсатишга қодир.

Мазкур СоК 10 ядродан иборат CPU (6+4 схемаси бўйича) билан жиҳозланган бўлиб, унинг максимал частотаси 4,35 гигагерцни ташкил этади. Шунингдек, қурилма учинчи авлод нурларни кузатиш (рай трасинг) технологиясини қўллаб-қувватлайдиган 16 ядроли G2-Ultra NX график чипи билан таъминланган. Бу эса ўйинлар ва оғир график иловаларда юқори тезликни таъминлайди.

Катта экран ва ноутбукга муқобил имкониятлар

Xiaomi Пад 9 Pro Max диагонали 13,3 дюймга тенг бўлган йирик дисплей билан жиҳозланмоқда. Бу эса фойдаланувчиларга контентни қулай кўриш ва профессионал вазифаларни бажаришда кенг имкониятлар очади. Янги қурилма Xiaomi компаниясининг HyperOS 4 операцион тизими олдиндан ўрнатилган ҳолда тақдим этиладиган илк планшети бўлиши кутилмоқда.

Тизим катта экранларда самарали ишлаш учун махсус оптимизацияланган бўлиб, планшет турли компьютер даражасидаги иловаларни қўллаб-қувватлайди. Физик клавиатура билан биргаликда фойдаланилганда, Xiaomi бу қурилмани шунчаки кўнгилочар восита сифатида эмас, балки муайян иш жараёнларида ноутбукга муносиб муқобил сифатида таклиф этмоқда.

XiaomiXiaomi Пад 9 Pro MaxHyperOSПланшетТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сатурн планетасида улкан ўн бурчакли атмосфера аномалияси топилдиСатурн планетасида улкан ўн бурчакли атмосфера аномалияси топилдиБугун, 17:58Венерада ҳаёт қидириш миссияси Neutron ракетасига боғланиб қолдиВенерада ҳаёт қидириш миссияси Neutron ракетасига боғланиб қолдиБугун, 17:22Физиклар қоронғи материя заррачаси бўлиши мумкин бўлган сирли сигнални қайд этдиФизиклар қоронғи материя заррачаси бўлиши мумкин бўлган сирли сигнални қайд этдиБугун, 14:55Starlink БААда расман иш бошлади: сунъий йўлдош интернети нархлари маълумStarlink БААда расман иш бошлади: сунъий йўлдош интернети нархлари маълумБугун, 14:20iPhone 17 Pro 30 км баландликдан ташланди — натижа ҳайратланарлиiPhone 17 Pro 30 км баландликдан ташланди — натижа ҳайратланарлиБугун, 14:10Джон Тернус Appleдан йилига $55 млнлик акция оладиДжон Тернус Appleдан йилига $55 млнлик акция оладиБугун, 14:01
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди