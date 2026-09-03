Xiaomi Пад 9 Pro Max планшети тақдим этилди
Xiaomi компанияси ўзининг янги флагман қурилмаси — Xiaomi Пад 9 Pro Max планшетининг илк расмий тафсилотларини ошкор қилди. Тўлиқ тақдимот 7-сентябрга режалаштирилган бўлса-да, қурилманинг ташқи кўриниши ва асосий техник хусусиятлари ҳозироқ эълон қилинди, бу эса технология ихлосмандларида катта қизиқиш уйғотмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги планшет юпқа ва тўлиқ металл корпусда ишлаб чиқарилган бўлиб, унинг дизайни замонавий талабларга тўла жавоб беради. Компания қурилмани тўқ вин-қизил рангда намойиш этди. Қизиғи шундаки, айнан шундай ранг келгусида чиқиши кутилаётган iPhone 18 Pro смартфонларига ҳам тегишли бўлиши тахмин қилинмоқда. Шунингдек, планшет учун махсус мос келувчи рангдаги клавиатура ҳам тақдим этилди.
Ноёб процессор ва юқори унумдорликҚурилманинг орқа панелида чўзиқ камерачалар блоки ҳамда ХРИНГ логотипи жойлашган. Ушбу планшетнинг энг асосий ўзига хослиги сифатида унга ўрнатилган янги флагман Xiaomi Хринг O3 процессори эътироф этилмоқда. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, мазкур процессор AnTuTu тест синовларида 5 миллион баллдан ортиқ натижа кўрсатишга қодир.
Мазкур СоК 10 ядродан иборат CPU (6+4 схемаси бўйича) билан жиҳозланган бўлиб, унинг максимал частотаси 4,35 гигагерцни ташкил этади. Шунингдек, қурилма учинчи авлод нурларни кузатиш (рай трасинг) технологиясини қўллаб-қувватлайдиган 16 ядроли G2-Ultra NX график чипи билан таъминланган. Бу эса ўйинлар ва оғир график иловаларда юқори тезликни таъминлайди.
Катта экран ва ноутбукга муқобил имкониятларXiaomi Пад 9 Pro Max диагонали 13,3 дюймга тенг бўлган йирик дисплей билан жиҳозланмоқда. Бу эса фойдаланувчиларга контентни қулай кўриш ва профессионал вазифаларни бажаришда кенг имкониятлар очади. Янги қурилма Xiaomi компаниясининг HyperOS 4 операцион тизими олдиндан ўрнатилган ҳолда тақдим этиладиган илк планшети бўлиши кутилмоқда.
Тизим катта экранларда самарали ишлаш учун махсус оптимизацияланган бўлиб, планшет турли компьютер даражасидаги иловаларни қўллаб-қувватлайди. Физик клавиатура билан биргаликда фойдаланилганда, Xiaomi бу қурилмани шунчаки кўнгилочар восита сифатида эмас, балки муайян иш жараёнларида ноутбукга муносиб муқобил сифатида таклиф этмоқда.
…