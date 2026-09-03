Энди ўзбекистонликлар Таиланд визаси учун Москвага боради

·32·Жамият
Энди ўзбекистонликлар Таиланд визаси учун Москвага боради

Таиланд 15 сентябрдан Ўзбекистон фуқаролари учун ҳам амалда бўлган 60 кунлик визасиз режимни бекор қилади. Шу санадан бошлаб мамлакатга сайёҳлик мақсадида борадиган ўзбекистонликлар визани олдиндан расмийлаштириши керак бўлади.

Ўзбекистон Республикасининг Бангкок шаҳридаги Бош консулхонаси маълумотига кўра, Таиландга кириш учун фуқаролар мамлакатнинг расмий электрон виза тизими орқали ариза топшириши лозим.

Бироқ виза жараёнининг муҳим қисми — тўловни амалга ошириш учун Москвага боришга тўғри келади. Таиланднинг Москвадаги элчихонаси маълумотига кўра, Ўзбекистон фуқаролари электрон виза аризасини онлайн топширгач, тасдиқловчи ҳужжатдаги кўрсатмалар асосида виза тўловини нақд АҚШ долларида элчихонада амалга оширади. Ҳозирча виза тўловини онлайн қилиш имконияти мавжуд эмас.

Элчихона маълумотига кўра, тўлов ариза топширилгандан кейин олинган тасдиқловчи ҳужжат ва QR-код асосида амалга оширилади. Тўловни ҳужжат олинганидан кейин 14 кун ичида, душанбадан жумагача соат 09:30–12:30 оралиғида амалга ошириш мумкин.

Виза расмийлаштирилгач, унинг натижаси электрон почта орқали юборилади. Таиланд элчихонаси саёҳат санасидан тахминан бир ой олдин виза учун мурожаат қилишни тавсия қилмоқда.

Шу тариқа, 15 сентябрдан Таиландга борадиган ўзбекистонликлар учун янги тартиб амал қилади: электрон виза аризаси онлайн топширилади, бироқ унинг тўловини амалга ошириш учун Москвадаги Таиланд элчихонасига шахсан бориш талаб этилади.

Шунингдек, 15 сентябрдан Ўзбекистон фуқаролари учун Visa on Arrival — мамлакатга келганда виза олиш имконияти ҳам бекор қилинади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ишлайдиган оналарга фарзанди бир ёшгача нафақа тўланадиИшлайдиган оналарга фарзанди бир ёшгача нафақа тўланадиБугун, 13:49Тошкентда мусиқали фаввора кутилмаганда одамлар томон сув сепб юбордиТошкентда мусиқали фаввора кутилмаганда одамлар томон сув сепб юбордиБугун, 13:423 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйиладиБугун, 13:09Боланинг тақдирини ўзгартирувчи 10 та «сеҳрли» ибора: Ота-оналар учунБоланинг тақдирини ўзгартирувчи 10 та «сеҳрли» ибора: Ота-оналар учунБугун, 11:14Қаршида 21 ёшли талаба йигит қизнинг телефонини олиб қочдиҚаршида 21 ёшли талаба йигит қизнинг телефонини олиб қочдиБугун, 10:21«Жононга бордим бир кеча...»: Хизмат мажмуасида Мустақиллик айёми шўх рақслар билан нишонланди «Жононга бордим бир кеча...»: Хизмат мажмуасида Мустақиллик айёми шўх рақслар билан нишонланди Бугун, 08:44
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ