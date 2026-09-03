АПЛда мавсум стартининг энг яхши мураббийи ким бўлади? Даъвогарлар тўртлиги...
Англия Премьер-лигасида янги мавсум шиддатли бошланди. АПЛ матбуот хизмати август ойининг якунларига кўра «Ойнинг энг яхши мураббийи» (Barclays Manager of the Month) совринига даъвогарларнинг расмий рўйхатини эълон қилди. Ушбу қисқа ойлик оралиқда фақат тўрт нафар мутахассис ўз жамоалари билан юз фоизлик натижа кўрсатишнинг уддасидан чиқди.
Рўйхатдан янги клубларда фаолият бошлаган таниқли мураббийлар билан биргаликда грандлар орасига кутилмаганда қўшилган сенсацион номзод ҳам ўрин олган.
Мутлақ натижа кўрсатган номзодлар ва уларнинг кўрсаткичлари:
Номзодларнинг ҳар бири август ойида иккитадан учрашув ўтказиб, максимал очко жамғарди:
Хаби Алонсо («Челси»): 2 та ғалаба, тўплар нисбати +4. Лондонликлар постига келган испаниялик мутахассис АПЛдаги фаолиятини жуда ишончли ва ҳужумкор ўйин билан бошлади;
Энцо Мареска («Манчестер Сити»): 2 та ўйин, 2 та ғалаба, тўплар нисбати +4. Пеп Гвардиоланинг кетишидан сўнг «шаҳарликлар» бошқарувини қўлга олган италиялик мураббий таркибдаги улкан ўзгаришларга қарамай, дадил ва ғалабали старт олди;
Микел Артета («Арсенал»): 2 та ўйин, 2 та ғалаба, тўплар нисбати +4. «Канонирлар» устози жамоаси билан анъанавий барқарорлик намойиш этиб, мавсумни чемпионлик амбицияси билан бошлаб берди;
Сергей Якирович («Ҳалл»): 2 та ўйин, 2 та ғалаба, тўплар нисбати +3. Август ойининг энг катта кашфиёти — камтарин «Ҳалл» жамоаси устози лига гигантлари қаторидан муносиб жой олди.
Ғолиб қачон аниқланади?
Ойнинг энг яхши мураббийи номи АПЛ расмий сайтидаги мухлислар овозлари ҳамда футбол экспертларидан иборат махсус ҳайъатнинг хулосаси асосида аниқланади. Овоз бериш якунлари ва ғолиб номи расман 11 сентябрь куни эълон қилинади.
Сизнингча, август ойининг энг яхши мураббийи совринига ким кўпроқ ҳақли: янги лойиҳаларини ғалабалар билан бошлаган Алонсо ва Маресками, барқарор Артетами ёки грандлар орасида сенсация кўрсатган Якирович? Ўз овозингизни изоҳларда қолдиринг!
…