АПЛда мавсум стартининг энг яхши мураббийи ким бўлади? Даъвогарлар тўртлиги...

·0·Спорт
АПЛда мавсум стартининг энг яхши мураббийи ким бўлади? Даъвогарлар тўртлиги...

Англия Премьер-лигасида янги мавсум шиддатли бошланди. АПЛ матбуот хизмати август ойининг якунларига кўра «Ойнинг энг яхши мураббийи» (Barclays Manager of the Month) совринига даъвогарларнинг расмий рўйхатини эълон қилди. Ушбу қисқа ойлик оралиқда фақат тўрт нафар мутахассис ўз жамоалари билан юз фоизлик натижа кўрсатишнинг уддасидан чиқди.

Рўйхатдан янги клубларда фаолият бошлаган таниқли мураббийлар билан биргаликда грандлар орасига кутилмаганда қўшилган сенсацион номзод ҳам ўрин олган.

Мутлақ натижа кўрсатган номзодлар ва уларнинг кўрсаткичлари:

Номзодларнинг ҳар бири август ойида иккитадан учрашув ўтказиб, максимал очко жамғарди:

  • Хаби Алонсо («Челси»): 2 та ғалаба, тўплар нисбати +4. Лондонликлар постига келган испаниялик мутахассис АПЛдаги фаолиятини жуда ишончли ва ҳужумкор ўйин билан бошлади;

  • Энцо Мареска («Манчестер Сити»): 2 та ўйин, 2 та ғалаба, тўплар нисбати +4. Пеп Гвардиоланинг кетишидан сўнг «шаҳарликлар» бошқарувини қўлга олган италиялик мураббий таркибдаги улкан ўзгаришларга қарамай, дадил ва ғалабали старт олди;

  • Микел Артета («Арсенал»): 2 та ўйин, 2 та ғалаба, тўплар нисбати +4. «Канонирлар» устози жамоаси билан анъанавий барқарорлик намойиш этиб, мавсумни чемпионлик амбицияси билан бошлаб берди;

  • Сергей Якирович («Ҳалл»): 2 та ўйин, 2 та ғалаба, тўплар нисбати +3. Август ойининг энг катта кашфиёти — камтарин «Ҳалл» жамоаси устози лига гигантлари қаторидан муносиб жой олди.

Ғолиб қачон аниқланади?

Ойнинг энг яхши мураббийи номи АПЛ расмий сайтидаги мухлислар овозлари ҳамда футбол экспертларидан иборат махсус ҳайъатнинг хулосаси асосида аниқланади. Овоз бериш якунлари ва ғолиб номи расман 11 сентябрь куни эълон қилинади.

Сизнингча, август ойининг энг яхши мураббийи совринига ким кўпроқ ҳақли: янги лойиҳаларини ғалабалар билан бошлаган Алонсо ва Маресками, барқарор Артетами ёки грандлар орасида сенсация кўрсатган Якирович? Ўз овозингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жавоҳир Синдаров Ҳиндистонда катта турнирда иштирок этади...Жавоҳир Синдаров Ҳиндистонда катта турнирда иштирок этади...Бугун, 17:53Анге Постекоглу Ал Насср жамоасини танлаш сабабини айтдиАнге Постекоглу Ал Насср жамоасини танлаш сабабини айтдиБугун, 16:58Жозе Моуринью Лионель Месси ва Хулиан Альварес ҳақида фикр билдирдиЖозе Моуринью Лионель Месси ва Хулиан Альварес ҳақида фикр билдирдиБугун, 15:31Челси ва Манчестер Сити трансферлари 350 миллион фунтдан ошдиЧелси ва Манчестер Сити трансферлари 350 миллион фунтдан ошдиБугун, 15:18Роналду шокда: ўғли бир ҳафтада 9 млн доллар сарфладиРоналду шокда: ўғли бир ҳафтада 9 млн доллар сарфладиБугун, 14:27Филип Хрговичнинг навбатдаги жанги муддати ва рақиблари маълум бўлдиФилип Хрговичнинг навбатдаги жанги муддати ва рақиблари маълум бўлдиБугун, 14:07
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)