Японияда қаттиқ жисмли батареялар учун янги рекорд ўрнатилди

·6·Техно
Японияда қаттиқ жисмли батареялар учун янги рекорд ўрнатилди

Япониянинг Нагоя университети тадқиқотчилари литий-ионли оксидли қаттиқ электролитлар учун ўтказувчанлик бўйича мутлақ рекорд ўрнатдилар. ixbt.com маълумотига кўра, ЛЛНОФ деб номланган материалда ионларнинг ҳаракат механизми аниқланиб, унинг электр ўтказувчанлиги 16,3 миллисименсга етказилди. Бу қаттиқ жисмли батареялар соҳасида хавфсизлик ва самарадорликни бир вақтнинг ўзида таъминлаш йўлидаги муҳим қадамдир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълумки, замонавий литий-ион аккумуляторларида қўлланиладиган суюқ электролитлар шикастланганда осон ёниб кетиши мумкин. Шу сабабли дунё олимлари қаттиқ электролитларга фаол равишда ўтишга ҳаракат қилмоқда. Бироқ сульфидли ва хлоридли аналоглар юқори ўтказувчанликка эга бўлса-да, намлик билан реакцияга киришганда токсик газлар чиқариши хавфини туғдиради. Оксидли ва оксифторидли материаллар эса анча барқарор бўлиб, хавфсизлик нуқтаи назаридан устун туради, бироқ шу пайтгача ионларнинг ҳаракатчанлиги бўйича рақобатчиларидан ортда қолаётган эди.

ЛЛНОФ материали ва янги кашфиёт

ЛЛНОФ материали илк бор 2024-йилда эътиборни тортган бўлиб, ўшанда унинг ўтказувчанлиги 7 мСм/см ни ташкил қилган эди. Аммо мутахассислар литий ионларининг бунчалик тез ҳаракатланиш сабабини аниқ тушунмаган эди. Ушбу сирни очиш учун Такеши Яжима бошчилигидаги тадқиқот гуруҳи бир йилдан ортиқ вақт давомида миллиметрли ЛЛНОФ монокристалларини ўстирди. Шундан сўнг атомлар жойлашуви ва уларнинг силжишларини таҳлил қилиш учун монокристалли дифракция усули қўлланилди.

Тадқиқот натижасида маълум бўлдики, материал ичидаги фториони литийиони вакант (бўш) жойга ўтганда бироз силжийди. Бу ҳаракат литий учун йўлни тозалаб, ионларнинг электролит бўлиб ўтиши учун зарур бўлган энергия тўсиқларини сезиларли даражада пасайтиради. Оддий қилиб айтганда, фтор бу ерда пассив рол ўйнамайди, аксинча унинг ҳаракати литийнинг кристалл бўйлаб тез ҳаракатланишига фаол кўмаклашади.

Келажакдаги истиқболлар

Олимлар литий, лантан ва бўш жойлар нисбатини ўзгартириш орқали ўтказувчанлик кўрсаткичини рекорд даражадаги 16,3 мСм/см га етказишга муваффақ бўлдилар. Ушбу натижа илмий ҳамжамиятда кенг тарқалган ва юқори ўтказувчанлик фақат осонгина деформацияланадиган манфий ионларга боғлиқ деган фикрни рад этди.

Мазкур кашфиёт хавфсизликка путур етказмасдан юқори ўтказувчанликка эришиш имконини берувчи янги авлод қаттиқ жисмли батареяларни лойиҳалаш учун кенг йўл очади. Келгусида ушбу технология электромобиллар ва портатив гаджетлар учун мўлжалланган аккумуляторларнинг иш унумдорлиги ҳамда хавфсизлигини кескин ошириши кутилмоқда.

ТехнологияБатареяИлм-фанЯпонияИнновация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi Пад 9 Pro Max планшети тақдим этилдиXiaomi Пад 9 Pro Max планшети тақдим этилдиБугун, 19:00Сатурн планетасида улкан ўн бурчакли атмосфера аномалияси топилдиСатурн планетасида улкан ўн бурчакли атмосфера аномалияси топилдиБугун, 17:58Венерада ҳаёт қидириш миссияси Neutron ракетасига боғланиб қолдиВенерада ҳаёт қидириш миссияси Neutron ракетасига боғланиб қолдиБугун, 17:22Физиклар қоронғи материя заррачаси бўлиши мумкин бўлган сирли сигнални қайд этдиФизиклар қоронғи материя заррачаси бўлиши мумкин бўлган сирли сигнални қайд этдиБугун, 14:55Starlink БААда расман иш бошлади: сунъий йўлдош интернети нархлари маълумStarlink БААда расман иш бошлади: сунъий йўлдош интернети нархлари маълумБугун, 14:20iPhone 17 Pro 30 км баландликдан ташланди — натижа ҳайратланарлиiPhone 17 Pro 30 км баландликдан ташланди — натижа ҳайратланарлиБугун, 14:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди