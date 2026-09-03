Донут Лаб қаттиқ ҳолатдаги батареяси 409 В•ч/кг зичлик кўрсатди
Донут Лаб компанияси ўзининг инновацион қаттиқ ҳолатдаги аккумулятор батареяси бўйича мустақил синов натижаларини тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, Финландиядаги ВТТ тадқиқот марказида синовдан ўтган Донут Баттерй V1.5 DL6 элементи 409,3 В•ч/кг ҳамда 804,7 В•ч/л энергия зичлигини намойиш этди. Ушбу кўрсаткич замонавий электромобиллар бозорида жиддий бурилиш ясаши мумкин бўлган технологик ютуқ сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Синов жараёнлари 25 даража Цельсий ҳароратида ва 2,3 дан 4,25 вольтгача бўлган диапазонда амалга оширилган. Мутахассисларнинг таъкидлашича, эришилган юқори энергия зичлиги битта қувватланишда босиб ўтиладиган масофани сезиларли даражада ошириш имконини беради. Бироқ юқори технологик ютуқларга қарамай, мутахассислар ва бозор таҳлилчилари олдида турган қатор амалий саволлар ҳамон очиқ қолмоқда.
Ишлаб чиқариш ва режалаштирилган муддатларМазкур лойиҳанинг асосий муаммоси — унинг саноат миқёсида ишлаб чиқаришга тайёргарлиги билан боғлиқ. Компания жорий йилнинг январ ойидаёқ ўзининг қаттиқ ҳолатдаги батареяси серияли автомобиллар учун тўлиқ тайёр эканини ва ҳатто Верге موتоциклларида 2026-йилнинг биринчи чорагидаёқ пайдо бўлишини эълон қилган эди.
Ҳозирда куз ойи кириб келганига қарам мазкур инновацион батарея билан жиҳозланган бирорта ҳам серияли транспорт воситаси йўлларда кўриниш бермаган. Автомобилсозлик саноатида ҳар қандай янги технология лаборатория синовларидан тортиб то оммавий конвеергача бўлган мураккаб йўлни босиб ўтиши талаб этилади, бу эса вақт ва қўшимча синовларни талаб қилади.
Хавфсизлик ва экстремал шароитлардаги барқарорликШунга қарамай, Донут Баттерй аккумуляторларининг энг асосий ва устун жиҳати бу уларнинг хавфсизлигидир. Конструкцияда суюқ ҳамда ёнувчи электролитларнинг мавжуд эмаслиги ёнғин хавфини кескин камайтиради. Ўтказилган синовлар натижалари қуйидаги муҳим афзалликларни кўрсатди:
- Батарея -30 °К совунда ҳам ўз сиғимининг 99 фоиздан ортиғини сақлаб қолади
- Элементлар 100 °К дан юқори ҳароратларда ҳам ҳеч қандай деградациясиз барқарор ишлайди
…