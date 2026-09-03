Донут Лаб қаттиқ ҳолатдаги батареяси 409 В•ч/кг зичлик кўрсатди

·15·Авто
Донут Лаб қаттиқ ҳолатдаги батареяси 409 В•ч/кг зичлик кўрсатди

Донут Лаб компанияси ўзининг инновацион қаттиқ ҳолатдаги аккумулятор батареяси бўйича мустақил синов натижаларини тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, Финландиядаги ВТТ тадқиқот марказида синовдан ўтган Донут Баттерй V1.5 DL6 элементи 409,3 В•ч/кг ҳамда 804,7 В•ч/л энергия зичлигини намойиш этди. Ушбу кўрсаткич замонавий электромобиллар бозорида жиддий бурилиш ясаши мумкин бўлган технологик ютуқ сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Синов жараёнлари 25 даража Цельсий ҳароратида ва 2,3 дан 4,25 вольтгача бўлган диапазонда амалга оширилган. Мутахассисларнинг таъкидлашича, эришилган юқори энергия зичлиги битта қувватланишда босиб ўтиладиган масофани сезиларли даражада ошириш имконини беради. Бироқ юқори технологик ютуқларга қарамай, мутахассислар ва бозор таҳлилчилари олдида турган қатор амалий саволлар ҳамон очиқ қолмоқда.

Ишлаб чиқариш ва режалаштирилган муддатлар

Мазкур лойиҳанинг асосий муаммоси — унинг саноат миқёсида ишлаб чиқаришга тайёргарлиги билан боғлиқ. Компания жорий йилнинг январ ойидаёқ ўзининг қаттиқ ҳолатдаги батареяси серияли автомобиллар учун тўлиқ тайёр эканини ва ҳатто Верге موتоциклларида 2026-йилнинг биринчи чорагидаёқ пайдо бўлишини эълон қилган эди.

Ҳозирда куз ойи кириб келганига қарам мазкур инновацион батарея билан жиҳозланган бирорта ҳам серияли транспорт воситаси йўлларда кўриниш бермаган. Автомобилсозлик саноатида ҳар қандай янги технология лаборатория синовларидан тортиб то оммавий конвеергача бўлган мураккаб йўлни босиб ўтиши талаб этилади, бу эса вақт ва қўшимча синовларни талаб қилади.

Хавфсизлик ва экстремал шароитлардаги барқарорлик

Шунга қарамай, Донут Баттерй аккумуляторларининг энг асосий ва устун жиҳати бу уларнинг хавфсизлигидир. Конструкцияда суюқ ҳамда ёнувчи электролитларнинг мавжуд эмаслиги ёнғин хавфини кескин камайтиради. Ўтказилган синовлар натижалари қуйидаги муҳим афзалликларни кўрсатди:

  • Батарея -30 °К совунда ҳам ўз сиғимининг 99 фоиздан ортиғини сақлаб қолади
  • Элементлар 100 °К дан юқори ҳароратларда ҳам ҳеч қандай деградациясиз барқарор ишлайди
Бундай экстремал иқлим ва ҳарорат шароитларига чидамлилик мазкур технологиянинг нафақат енгил электромобиллар, балки бошқа оғир транспорт турлари учун ҳам истиқболли эканини кўрсатади. Агар Донут Лаб ўз вадаларини бажариб, серияли ишлаб чиқаришни йўлга қўйса, бу транспорт саноатида янги даврни бошлаб бериши шубҳасиз.

Донут ЛабҚаттиқ ҳолатдаги батареяЭлектромобилАвтомобил технологиялариВТТ синовлари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Geely беш дақиқада қувватловчи 1800 кВ қувватга эга станцияларни ишлаб чиқмоқдаGeely беш дақиқада қувватловчи 1800 кВ қувватга эга станцияларни ишлаб чиқмоқдаБугун, 13:24BYD хусусий уйлар учун қуёш электр станцияларини тақдим этдиBYD хусусий уйлар учун қуёш электр станцияларини тақдим этдиБугун, 09:557 ойда 263 мингдан ортиқ енгил автомобиль ишлаб чиқарилди — бозорда қайси русумлар пешқадам?7 ойда 263 мингдан ортиқ енгил автомобиль ишлаб чиқарилди — бозорда қайси русумлар пешқадам?Бугун, 09:37Kia АҚШ бозорида янги рекорд ўрнатди ва гибридлар савдосини кескин оширдиKia АҚШ бозорида янги рекорд ўрнатди ва гибридлар савдосини кескин оширдиБугун, 07:29Тарихий инқироз: Volkswagen 4 та йирик заводни ёпиб, 40 минг ходимни қисқартирмоқчиТарихий инқироз: Volkswagen 4 та йирик заводни ёпиб, 40 минг ходимни қисқартирмоқчиКеча, 20:26Митсубиши компанияси янги авлод Пажеро йўлтанламасини тақдим этдиМитсубиши компанияси янги авлод Пажеро йўлтанламасини тақдим этдиКеча, 12:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди
Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди
Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди
Range Rover қандай қилиб Rolls-Royce билан рақобат қила олади
Range Rover қандай қилиб Rolls-Royce билан рақобат қила олади