Темур Кападзе Суперлигада август ойининг энг яхши мураббийи деб топилди

·0·Спорт
Темур Кападзе Суперлигада август ойининг энг яхши мураббийи деб топилди

Ўзбекистон Профессионал футбол лигаси (ЎзПФЛ) август ойи якунларига кўра Суперлиганинг «Энг яхши мураббийи» соврини ғолибини расман эълон қилди. Наманганнинг «Навбаҳор» клуби бош мураббийи Темур Кападзе ўтган ойдаги маҳоратли бошқаруви ва мутлақ ғалабали серияси билан ой лауреати сифатида тан олинди. Кападзе қўл остида наманганликлар август ойида очко йўқотмаган ягона жамоа бўлиб, чемпионлик пойгасидаги ўз позициясини сезиларли даражада мустаҳкамлаб олди.

Мутлақ ғалабали юриш: Темур Кападзенинг августдаги кўрсаткичлари

«Навбаҳор» устози ўтган ойда жамоаси билан тактик жиҳатдан мукаммал ва сермаҳсул ўйин намойиш этишга эришди:

  • 5 баҳсда 5 та ғалаба: Наманганликлар август ойида ўтказилган барча 5 учрашувда рақиблари устидан ғалаба қозониб, юз фоизлик натижа қайд этди (15 имкониятдан 15 очко);

  • Тўплар фарқи — 13:4: «Лочинлар» ушбу баҳсларда рақиблар дарвозасига 13 та гол уриб, ўз дарвозасидан атиги 4 та тўп олиб чиқди;

  • Ҳужум ва ҳимоя уйғунлиги: Жамоа нафақат лиганинг энг ёрқин ҳужум чизиғини кўрсатди, балки мудофаада ҳам ишончли ҳаракат қилиб, рақибларига деярли имконият қолдирмади.

Кескин рақобат: Даъвогарлар тўртлигида кимлар бор эди?

Ушбу нуфузли номинацияда Темур Кападзега чемпионатнинг яна уч нафар тажрибали ва кучли мутахассиси жиддий рақобат тақдим этди:

  • Улуғбек Бақоев («Сўғдиёна»): 5 ўйин, 4 ғалаба, 1 мағлубият (тўплар фарқи 9:6). Жиззах клуби фақат бир ўйинда очко йўқотиб, иккинчи энг яхши натижани кўрсатди;

  • Александр Хомяков («Бухоро»): 5 ўйин, 3 ғалаба, 2 дуранг (тўплар фарқи 11:5). «Бухоро» август ойида умуман мағлубият нималигини билмай, барқарор очко жамғарди;

  • Ислом Исмоилов («Нефтчи»): 5 ўйин, 3 ғалаба, 1 дуранг, 1 мағлубият (тўплар фарқи 12:4). Фарғона жамоаси ҳужумкор футбол намойиш этиб, етакчилар сафидаги курашини давом эттирди.

Шунга қарамай, юз фоизлик ғалаба кўрсаткичи ва сермаҳсуллик Темур Кападзенинг ойнинг энг яхши устози бўлишини шубҳасиз таъминлади.

Сизнингча, Темур Кападзе бошчилигидаги «Навбаҳор» жорий мавсумда чемпионликни Наманганга қайтара оладими? Мураббийлар кучли тўртлигидан қайси мутахассиснинг ўйини сизга кўпроқ манзур бўлмоқда? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Люпчо Дориев Суперлигада август ойининг энг яхши футболчиси деб топилдиЛюпчо Дориев Суперлигада август ойининг энг яхши футболчиси деб топилдиБугун, 18:08АПЛда мавсум стартининг энг яхши мураббийи ким бўлади? Даъвогарлар тўртлиги...АПЛда мавсум стартининг энг яхши мураббийи ким бўлади? Даъвогарлар тўртлиги...Бугун, 18:06Жавоҳир Синдаров Ҳиндистонда катта турнирда иштирок этади...Жавоҳир Синдаров Ҳиндистонда катта турнирда иштирок этади...Бугун, 17:53Анге Постекоглу Ал Насср жамоасини танлаш сабабини айтдиАнге Постекоглу Ал Насср жамоасини танлаш сабабини айтдиБугун, 16:58Жозе Моуринью Лионель Месси ва Хулиан Альварес ҳақида фикр билдирдиЖозе Моуринью Лионель Месси ва Хулиан Альварес ҳақида фикр билдирдиБугун, 15:31Челси ва Манчестер Сити трансферлари 350 миллион фунтдан ошдиЧелси ва Манчестер Сити трансферлари 350 миллион фунтдан ошдиБугун, 15:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)