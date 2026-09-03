Темур Кападзе Суперлигада август ойининг энг яхши мураббийи деб топилди
Ўзбекистон Профессионал футбол лигаси (ЎзПФЛ) август ойи якунларига кўра Суперлиганинг «Энг яхши мураббийи» соврини ғолибини расман эълон қилди. Наманганнинг «Навбаҳор» клуби бош мураббийи Темур Кападзе ўтган ойдаги маҳоратли бошқаруви ва мутлақ ғалабали серияси билан ой лауреати сифатида тан олинди. Кападзе қўл остида наманганликлар август ойида очко йўқотмаган ягона жамоа бўлиб, чемпионлик пойгасидаги ўз позициясини сезиларли даражада мустаҳкамлаб олди.
Мутлақ ғалабали юриш: Темур Кападзенинг августдаги кўрсаткичлари
«Навбаҳор» устози ўтган ойда жамоаси билан тактик жиҳатдан мукаммал ва сермаҳсул ўйин намойиш этишга эришди:
5 баҳсда 5 та ғалаба: Наманганликлар август ойида ўтказилган барча 5 учрашувда рақиблари устидан ғалаба қозониб, юз фоизлик натижа қайд этди (15 имкониятдан 15 очко);
Тўплар фарқи — 13:4: «Лочинлар» ушбу баҳсларда рақиблар дарвозасига 13 та гол уриб, ўз дарвозасидан атиги 4 та тўп олиб чиқди;
Ҳужум ва ҳимоя уйғунлиги: Жамоа нафақат лиганинг энг ёрқин ҳужум чизиғини кўрсатди, балки мудофаада ҳам ишончли ҳаракат қилиб, рақибларига деярли имконият қолдирмади.
Кескин рақобат: Даъвогарлар тўртлигида кимлар бор эди?
Ушбу нуфузли номинацияда Темур Кападзега чемпионатнинг яна уч нафар тажрибали ва кучли мутахассиси жиддий рақобат тақдим этди:
Улуғбек Бақоев («Сўғдиёна»): 5 ўйин, 4 ғалаба, 1 мағлубият (тўплар фарқи 9:6). Жиззах клуби фақат бир ўйинда очко йўқотиб, иккинчи энг яхши натижани кўрсатди;
Александр Хомяков («Бухоро»): 5 ўйин, 3 ғалаба, 2 дуранг (тўплар фарқи 11:5). «Бухоро» август ойида умуман мағлубият нималигини билмай, барқарор очко жамғарди;
Ислом Исмоилов («Нефтчи»): 5 ўйин, 3 ғалаба, 1 дуранг, 1 мағлубият (тўплар фарқи 12:4). Фарғона жамоаси ҳужумкор футбол намойиш этиб, етакчилар сафидаги курашини давом эттирди.
Шунга қарамай, юз фоизлик ғалаба кўрсаткичи ва сермаҳсуллик Темур Кападзенинг ойнинг энг яхши устози бўлишини шубҳасиз таъминлади.
Сизнингча, Темур Кападзе бошчилигидаги «Навбаҳор» жорий мавсумда чемпионликни Наманганга қайтара оладими? Мураббийлар кучли тўртлигидан қайси мутахассиснинг ўйини сизга кўпроқ манзур бўлмоқда? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…