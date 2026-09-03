Тошкентда асфальт ўпирилиб, машиналар пачоқланди — идораларнинг зиддиятли баёнотлари
Тошкент шаҳрининг Яккасарой тумани Глинка кўчасида 3 сентябрь куни йўл қопламаси кутилмаганда ўпирилиб, жиддий фавқулодда ҳолат юзага келди. Ҳодиса акс этган видео ва фотосуратлар тез фурсатда ижтимоий тармоқларда тарқалиб, кенг муҳокамаларга сабаб бўлди. Тарқалган кадрларда бир нечта автомобил жиддий пачоқлангани, йўлнинг ўртасида улкан ўпирилиш пайдо бўлгани кўринади. Воқеа жойида бир киши жароҳатланган, ҳудудда транспорт ҳаракати чекланган бўлиб, пойтахтнинг турли коммунал ташкилотлари ҳодиса сабаблари юзасидан турлича маълумот бермоқда.
Жароҳатланган фуқаро ва пачоқланган машиналар: Ҳокимлик баёноти
Ҳодиса оқибатлари бўйича дастлабки расмий ахборот Тошкент шаҳри ҳокимлиги томонидан берилди:
Бир киши жабрланди: Ҳокимлик маълумотига кўра, йўл ўпирилиши натижасида бир нафар фуқаро енгил жароҳат олган ва унга зудлик билан воқеа жойида зарур тез тиббий ёрдам кўрсатилган;
Автомобилларга шикаст етди: Ўпирилиш жойида бир нечта автотранспорт воситаси босим ва асфальт синиқлари таъсирида пачоқланган;
Транспорт ҳаракати тўхтатилди: Хавфсизликни таъминлаш ҳамда авария оқибатларини бартараф этиш мақсадида Глинка кўчасининг Шота Руставели кўчасига олиб чиқувчи қисмида транспорт воситалари ҳаракати вақтинча тўлиқ тўхтатилди.
«Тармоқлар айбдор эмас»: Коммунал идораларнинг зиддиятли даъволари
Ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари орасида ҳодисага юқори босим остидаги сув қувурининг портлаб кетгани сабаб бўлгани ҳақидаги тахминлар кенг тарқалди. Бироқ пойтахтнинг тегишли соҳалари ҳолат бўйича турли хил баёнотлар бермоқда:
«Veolia Energy Tashkent» позицияси: Пойтахтнинг иссиқлик таъминотига масъул корхона воқеа жойига авария-тиклаш бригадаси ва мутахассислари зудлик билан етиб борганини билдирди. Компаниянинг дастлабки маълумотига кўра, ҳудудда ҳозирча ҳеч қандай иссиқ сув сизиб чиқиш ҳолати қайд этилмаган ва ҳодиса сабаблари ўрганилмоқда;
«Тошкент шаҳар сув таъминоти» АЖ раддияси: Маҳкама мазкур авария ичимлик суви тармоқларига ҳеч қандай алоқаси йўқлигини, у айнан иссиқ сув тармоғида юзага келганини расман маълум қилди;
«Ҳудудгаз Пойтахт» текшируви: Газ таъминоти филиали Глинка кўчасидан юқори босимли газ қувури ўтмаганини ҳамда ҳодисанинг табиий газ тармоқлари билан боғлиқ эмаслигини, ҳеч қандай газ сизиб чиқиши аниқланмаганини таъкидлади.
Айни дақиқаларда фавқулодда ҳолат жойида мутахассислар чуқур ўрганиш ва йўлни тиклаш ишларини олиб бормоқда. Текширувларнинг якуний натижаси ва мутасаддиларнинг якуний хулосаси бўйича қўшимча маълумот берилиши кутилмоқда.
Сизнингча, пойтахт кўчаларида бу каби кутилмаган инфратузилмавий аварияларнинг рўй беришига қувурларнинг эскиргани сабабми ёки сифатсиз назорат? Зарар кўрган ҳайдовчиларнинг компенсациясини қайси ташкилот тўлаб бериши керак? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…