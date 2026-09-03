Тошкентда асфальт ўпирилиб, машиналар пачоқланди — идораларнинг зиддиятли баёнотлари

·41·Жамият
Тошкентда асфальт ўпирилиб, машиналар пачоқланди — идораларнинг зиддиятли баёнотлари

Тошкент шаҳрининг Яккасарой тумани Глинка кўчасида 3 сентябрь куни йўл қопламаси кутилмаганда ўпирилиб, жиддий фавқулодда ҳолат юзага келди. Ҳодиса акс этган видео ва фотосуратлар тез фурсатда ижтимоий тармоқларда тарқалиб, кенг муҳокамаларга сабаб бўлди. Тарқалган кадрларда бир нечта автомобил жиддий пачоқлангани, йўлнинг ўртасида улкан ўпирилиш пайдо бўлгани кўринади. Воқеа жойида бир киши жароҳатланган, ҳудудда транспорт ҳаракати чекланган бўлиб, пойтахтнинг турли коммунал ташкилотлари ҳодиса сабаблари юзасидан турлича маълумот бермоқда.

Жароҳатланган фуқаро ва пачоқланган машиналар: Ҳокимлик баёноти

Ҳодиса оқибатлари бўйича дастлабки расмий ахборот Тошкент шаҳри ҳокимлиги томонидан берилди:

  • Бир киши жабрланди: Ҳокимлик маълумотига кўра, йўл ўпирилиши натижасида бир нафар фуқаро енгил жароҳат олган ва унга зудлик билан воқеа жойида зарур тез тиббий ёрдам кўрсатилган;

  • Автомобилларга шикаст етди: Ўпирилиш жойида бир нечта автотранспорт воситаси босим ва асфальт синиқлари таъсирида пачоқланган;

  • Транспорт ҳаракати тўхтатилди: Хавфсизликни таъминлаш ҳамда авария оқибатларини бартараф этиш мақсадида Глинка кўчасининг Шота Руставели кўчасига олиб чиқувчи қисмида транспорт воситалари ҳаракати вақтинча тўлиқ тўхтатилди.

Тошкентда асфальт ўпирилиб, машиналар пачоқланди — идораларнинг зиддиятли баёнотлари

«Тармоқлар айбдор эмас»: Коммунал идораларнинг зиддиятли даъволари

Ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари орасида ҳодисага юқори босим остидаги сув қувурининг портлаб кетгани сабаб бўлгани ҳақидаги тахминлар кенг тарқалди. Бироқ пойтахтнинг тегишли соҳалари ҳолат бўйича турли хил баёнотлар бермоқда:

  • «Veolia Energy Tashkent» позицияси: Пойтахтнинг иссиқлик таъминотига масъул корхона воқеа жойига авария-тиклаш бригадаси ва мутахассислари зудлик билан етиб борганини билдирди. Компаниянинг дастлабки маълумотига кўра, ҳудудда ҳозирча ҳеч қандай иссиқ сув сизиб чиқиш ҳолати қайд этилмаган ва ҳодиса сабаблари ўрганилмоқда;

  • «Тошкент шаҳар сув таъминоти» АЖ раддияси: Маҳкама мазкур авария ичимлик суви тармоқларига ҳеч қандай алоқаси йўқлигини, у айнан иссиқ сув тармоғида юзага келганини расман маълум қилди;

  • «Ҳудудгаз Пойтахт» текшируви: Газ таъминоти филиали Глинка кўчасидан юқори босимли газ қувури ўтмаганини ҳамда ҳодисанинг табиий газ тармоқлари билан боғлиқ эмаслигини, ҳеч қандай газ сизиб чиқиши аниқланмаганини таъкидлади.

Айни дақиқаларда фавқулодда ҳолат жойида мутахассислар чуқур ўрганиш ва йўлни тиклаш ишларини олиб бормоқда. Текширувларнинг якуний натижаси ва мутасаддиларнинг якуний хулосаси бўйича қўшимча маълумот берилиши кутилмоқда.

Сизнингча, пойтахт кўчаларида бу каби кутилмаган инфратузилмавий аварияларнинг рўй беришига қувурларнинг эскиргани сабабми ёки сифатсиз назорат? Зарар кўрган ҳайдовчиларнинг компенсациясини қайси ташкилот тўлаб бериши керак? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Чегара постида 240 минг долларни яширин олиб чиқмоқчи бўлганлар ушланди (видео)Чегара постида 240 минг долларни яширин олиб чиқмоқчи бўлганлар ушланди (видео)Бугун, 18:58Солиқ қарзи эътиборсиз қолмади: махсус техника хатловга олиндиСолиқ қарзи эътиборсиз қолмади: махсус техника хатловга олиндиБугун, 18:42Икки ижро иши икки оилага ярашув ва хотиржамлик олиб келдиИкки ижро иши икки оилага ярашув ва хотиржамлик олиб келдиБугун, 18:40Энди ўзбекистонликлар Таиланд визаси учун Москвага борадиЭнди ўзбекистонликлар Таиланд визаси учун Москвага борадиБугун, 15:43Ишлайдиган оналарга фарзанди бир ёшгача нафақа тўланадиИшлайдиган оналарга фарзанди бир ёшгача нафақа тўланадиБугун, 13:49Тошкентда мусиқали фаввора кутилмаганда одамлар томон сув сепб юбордиТошкентда мусиқали фаввора кутилмаганда одамлар томон сув сепб юбордиБугун, 13:42
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ