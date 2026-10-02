Сенатор педофиллар учун кастрация жазосини таклиф қилди

·36·Жамият
Сенатор педофиллар учун кастрация жазосини таклиф қилди

Олий Мажлис Сенатининг 20-ялпи мажлисида болаларни зўравонликнинг барча шаклларидан ҳимоя қилишга қаратилган қонун муҳокама қилинди.

Мажлис давомида “Нуроний” жамғармасининг Тошкент шаҳар бўлими раиси, сенатор Рустам Калонов болаларга нисбатан жинсий жиноят содир этган шахсларга нисбатан кастрация қўллашни таклиф қилди.

Сенаторнинг таъкидлашича, айрим давлатларда болаларга нисбатан жинсий жиноят содир этган шахсларга нисбатан хирургик аралашув каби чоралар ҳам қўлланади. Унинг фикрича, бундай жазо жиноятларнинг такрорланишининг олдини олиш чораларидан бири бўлиши мумкин.

Калонов бу масалани болаларни ҳимоя қилишга қаратилган қонунга қўшимча сифатида кўриб чиқишни таклиф этди.

Сенат раиси Танзила Норбоева эса аввало ҳозир қабул қилинаётган қонуннинг амалда қандай ишлашини кузатиш кераклигини билдирди. Унинг айтишича, кейинчалик зарурат бўлса, қонунчиликни яна такомиллаштириш мумкин.

Эслатиб ўтамиз, Сенат мажлисида муҳокама қилинган қонун болаларни зўравонликнинг турли шаклларидан ҳимоя қилиш тизимини кучайтиришга қаратилган. Сенаторнинг кастрация ҳақидаги фикри эса мазкур муҳокама давомида билдирилган таклиф ҳисобланади.

СенатРустам КалоновНуронийбалаларни ҳимоя қилиш қонун
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Ўлим жазоси бериш”: Алишер Қодиров болалар қотили ва ваҳшийларга олий жазо талаб қилди«Ўлим жазоси бериш”: Алишер Қодиров болалар қотили ва ваҳшийларга олий жазо талаб қилди27 сентябр 20:10Намангандаги 5 ёшли қизалоқ фожиаси: жазо масаласи яна кун тартибидаНамангандаги 5 ёшли қизалоқ фожиаси: жазо масаласи яна кун тартибида28 сентябр 08:10Тошкентда 1 октябрдан автобус ва метро нархи кескин ўзгарадиТошкентда 1 октябрдан автобус ва метро нархи кескин ўзгаради28 сентябр 06:48 Ўзбекистон гербидаги пахта ва буғдой тасвири қайта кўриб чиқиладими? Ўзбекистон гербидаги пахта ва буғдой тасвири қайта кўриб чиқиладими?23 май 23:52Ишхонада «шилқимлик»ка энди йўл йўқ: Сенат янги нормани маъқулладиИшхонада «шилқимлик»ка энди йўл йўқ: Сенат янги нормани маъқулладиБугун 17:21Бухорода ота-онасини ёқиб юборишга уринган эркак 15 йил 6 ойга қамалдиБухорода ота-онасини ёқиб юборишга уринган эркак 15 йил 6 ойга қамалдиБугун 16:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ