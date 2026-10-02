Сенатор педофиллар учун кастрация жазосини таклиф қилди
Олий Мажлис Сенатининг 20-ялпи мажлисида болаларни зўравонликнинг барча шаклларидан ҳимоя қилишга қаратилган қонун муҳокама қилинди.
Мажлис давомида “Нуроний” жамғармасининг Тошкент шаҳар бўлими раиси, сенатор Рустам Калонов болаларга нисбатан жинсий жиноят содир этган шахсларга нисбатан кастрация қўллашни таклиф қилди.
Сенаторнинг таъкидлашича, айрим давлатларда болаларга нисбатан жинсий жиноят содир этган шахсларга нисбатан хирургик аралашув каби чоралар ҳам қўлланади. Унинг фикрича, бундай жазо жиноятларнинг такрорланишининг олдини олиш чораларидан бири бўлиши мумкин.
Калонов бу масалани болаларни ҳимоя қилишга қаратилган қонунга қўшимча сифатида кўриб чиқишни таклиф этди.
Сенат раиси Танзила Норбоева эса аввало ҳозир қабул қилинаётган қонуннинг амалда қандай ишлашини кузатиш кераклигини билдирди. Унинг айтишича, кейинчалик зарурат бўлса, қонунчиликни яна такомиллаштириш мумкин.
Эслатиб ўтамиз, Сенат мажлисида муҳокама қилинган қонун болаларни зўравонликнинг турли шаклларидан ҳимоя қилиш тизимини кучайтиришга қаратилган. Сенаторнинг кастрация ҳақидаги фикри эса мазкур муҳокама давомида билдирилган таклиф ҳисобланади.
Изоҳлар 0
…